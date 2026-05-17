Nghề sáng tạo nội dung không còn màu hồng trong kỷ nguyên AI

SVO - Tại tọa đàm 'Nghề sáng tạo nội dung trong thời đại công nghệ số', anh Nguyễn Lạc Huy (Huy NL-Founder Công ty Truyền thông và giải trí Schannel) đã có chia sẻ về cơ hội phát triển, áp lực đổi mới và thách thức mà người làm Content creator (Sáng tạo nội dung) cần thích ứng trong thời đại số.

Tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026, do Báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, thu hút đông đảo học sinh, các bạn trẻ quan tâm đến truyền thông, sáng tạo nội dung và công nghệ số, tạo nên không khí sôi nổi.

﻿﻿ Tại buổi giao lưu, các nội dung được chia sẻ xoay quanh việc hiểu đúng về sáng tạo nội dung trong bối cảnh hiện đại.

Anh Nguyễn Lạc Huy chia sẻ: "Sáng tạo nội dung không chỉ là hoạt động sản xuất video, bài viết mang tính giải trí, mà phải đòi hỏi người làm phải có tư duy nội dung, khả năng quan sát xã hội và nắm bắt hành vi người dùng trên nền tảng số. Cần xác định rõ định hướng, sáng tạo và tạo ra dấu ấn riêng để có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày càng lớn".

Liên quan đến tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), anh Nguyễn Lạc Huy cho biết, AI đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong quy trình sản xuất nội dung, sự hỗ trợ của công nghệ giúp rút ngắn thời gian sản xuất và mở rộng khả năng sáng tạo cho người làm nội dung. Tuy vậy, AI vẫn được nhìn nhận chủ yếu là công cụ hỗ trợ, chưa thể thay thế hoàn toàn con người. Các yếu tố như tư duy nội dung, cảm xúc cá nhân, trải nghiệm và cách kể chuyện vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, anh Huy cho biết thêm, thu nhập của công việc này hiện nay ngày càng thấp. Đó là rào cản lớn đối với những người muốn theo đuổi công việc này. Bởi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có Internet và một số công cụ hỗ trợ cơ bản, người dùng đã có thể sáng tạo nội dung. Điều này kéo theo áp lực cạnh tranh, buộc người làm nghề phải liên tục đổi mới và thích ứng.

“Bây giờ, ai cũng có thể làm content, nhưng điều quan trọng không phải là làm được hay không, mà là làm sao để nội dung của mình có dấu ấn và được nhớ tới”, anh Huy nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, hoạt động giao lưu của anh Nguyễn Lạc Huy với học sinh diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều câu hỏi liên quan đến định hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết và cơ hội phát triển trong lĩnh vực truyền thông số. Nhiều học sinh bày tỏ sự quan tâm đến nghề sáng tạo nội dung trong bối cảnh AI đang thay đổi mạnh mẽ cách thức làm việc và mở ra nhiều mô hình nghề nghiệp mới. Nhiều học sinh cho rằng, đây là lĩnh vực nhiều tiềm năng nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, đòi hỏi người trẻ phải chủ động học hỏi và thích ứng liên tục.

﻿ Học sinh hào hứng đăt câu hỏi với anh Nguyễn Lạc Huy.