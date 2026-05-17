Đừng quên chụp photobooth cùng hội bạn thân tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ II

SVO - Sáng 17/5, bên cạnh các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp và khám phá không gian nghiên cứu thực tế tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ hai, các bạn học sinh đừng bỏ lỡ cơ hội rủ hội bạn thân 'thả 100 dáng' tại khu vực photobooth. Trải nghiệm chụp và nhận ảnh in ngay tại chỗ hứa hẹn sẽ mang đến niềm vui bất ngờ, giúp các sĩ tử lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc thanh xuân rạng rỡ cùng tình yêu khoa học công nghệ.

Được bố trí thành một không gian riêng biệt, khu vực chụp ảnh photobooth là một trong những điểm nhấn thú vị dành riêng cho các bạn học sinh tham gia sự kiện. Tại đây, các bạn trẻ có thể tự do sáng tạo, tạo dáng chụp hình cùng bạn bè, phụ huynh và thầy cô để ghi lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Đặc biệt, hoạt động này hoàn toàn miễn phí và người tham gia sẽ được nhận những bức ảnh in cứng chất lượng ngay lập tức. Đây không chỉ là góc "check in" đầy màu sắc mà còn là món quà nhỏ ban tổ chức muốn dành tặng để cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ thực sự là một cầu nối thông tin quy mô lớn với gần 60 gian trại tư vấn trực tiếp từ các trường đại học, học viện đào tạo khối ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ trên toàn quốc. Các chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các trường sẽ túc trực để tháo gỡ mọi thắc mắc, tư vấn chuyên sâu về ngành nghề và cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Song song với hoạt động tư vấn tại gian trại, các bạn trẻ sẽ được lắng nghe những góc nhìn thực tế và sâu sắc thông qua Tọa đàm Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ . Với sự góp mặt của các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục hàng đầu, tọa đàm sẽ mở ra bức tranh toàn cảnh về cơ hội phát triển nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Đặc biệt, Ban tổ chức còn thiết kế các tour trải nghiệm thực tiễn dành cho học sinh như: tham quan hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, khám phá Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và hòa mình vào các hoạt động giáo dục STEM. Những trải nghiệm "mắt thấy, tai nghe, tay chạm" này hứa hẹn sẽ khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, giúp các bạn hình dung rõ nét nhất về một ngày làm sinh viên khối ngành Khoa học và Công nghệ.