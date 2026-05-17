Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đẩy mạnh đào tạo Công nghệ môi trường, năm 2026

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục định hướng đào tạo gắn với khoa học, công nghệ và phát triển bền vững, tập trung vào các ngành có tính ứng dụng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và biến đổi khí hậu.

Thông tin được nhà trường giới thiệu tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, năm 2026, diễn ra sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh THPT quan tâm các ngành liên quan công nghệ môi trường và dữ liệu.

Năm nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai bốn phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đại diện nhà trường, các ngành được tập trung tuyển sinh gồm Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực môi trường, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chia sẻ tại Ngày hội, Hà Vy (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) cho biết, sau khi được tư vấn trực tiếp, em hiểu rõ hơn về định hướng nghề nghiệp liên quan môi trường và ứng dụng công nghệ.

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực dữ liệu, công nghệ và môi trường ngày càng tăng, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục định vị là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu trong thời đại số.