Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

ULIS dừng xét kết hợp IELTS, tinh gọn còn 24 tổ hợp tuyển sinh từ năm 2026

Lê Vượng - Hoàng Giang

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển sinh hơn 2.750 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo, đồng thời điều chỉnh mạnh phương án tuyển sinh theo hướng tinh gọn tổ hợp xét tuyển và chuẩn hóa đầu vào.

Thông tin được nhà trường chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, diễn ra ngày 17/5, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc giảm số tổ hợp xét tuyển từ 42 xuống còn 24 tổ hợp. Theo nhà trường, các tổ hợp mới được xây dựng theo hướng kết hợp ngoại ngữ với các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo liên ngành trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

tah-6203.jpg
tah-5911.jpg
tah-5878.jpg
tah-5861.jpg
Không khí sôi nổi tại gian hàng của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) không còn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ hay điểm thi tốt nghiệp THPT như các năm trước.

Thay vào đó, trường sử dụng ba phương thức tuyển sinh chính gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà trường tiếp tục duy trì nguyên tắc tính điểm môn Ngoại ngữ hệ số 2 trong các tổ hợp xét tuyển trước khi quy đổi về thang điểm 30.

Năm 2026, ULIS mở thêm ngành Kinh tế - Tài chính quốc tế và chương trình Tâm lý học giáo dục liên văn hóa, bên cạnh các ngành ngôn ngữ truyền thống như Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo đại diện nhà trường, các chương trình đào tạo mới được phát triển theo hướng liên ngành, tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng mềm và năng lực thích ứng với bối cảnh công nghệ AI và hội nhập quốc tế.

Đại diện nhà trường cho biết, sinh viên không chỉ học ngoại ngữ mà còn được bổ sung kiến thức xã hội, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo liên ngành như Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, cùng hệ thống đào tạo bằng kép trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Vượng - Hoàng Giang
#tọa đàm Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ #ULIS #IELTS

Xem thêm

Cùng chuyên mục