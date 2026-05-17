ULIS dừng xét kết hợp IELTS, tinh gọn còn 24 tổ hợp tuyển sinh từ năm 2026

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển sinh hơn 2.750 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo, đồng thời điều chỉnh mạnh phương án tuyển sinh theo hướng tinh gọn tổ hợp xét tuyển và chuẩn hóa đầu vào.

Thông tin được nhà trường chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, diễn ra ngày 17/5, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc giảm số tổ hợp xét tuyển từ 42 xuống còn 24 tổ hợp. Theo nhà trường, các tổ hợp mới được xây dựng theo hướng kết hợp ngoại ngữ với các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo liên ngành trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Không khí sôi nổi tại gian hàng của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) không còn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ hay điểm thi tốt nghiệp THPT như các năm trước.

Thay vào đó, trường sử dụng ba phương thức tuyển sinh chính gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà trường tiếp tục duy trì nguyên tắc tính điểm môn Ngoại ngữ hệ số 2 trong các tổ hợp xét tuyển trước khi quy đổi về thang điểm 30.

Năm 2026, ULIS mở thêm ngành Kinh tế - Tài chính quốc tế và chương trình Tâm lý học giáo dục liên văn hóa, bên cạnh các ngành ngôn ngữ truyền thống như Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo đại diện nhà trường, các chương trình đào tạo mới được phát triển theo hướng liên ngành, tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng mềm và năng lực thích ứng với bối cảnh công nghệ AI và hội nhập quốc tế.

Đại diện nhà trường cho biết, sinh viên không chỉ học ngoại ngữ mà còn được bổ sung kiến thức xã hội, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo liên ngành như Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, cùng hệ thống đào tạo bằng kép trong Đại học Quốc gia Hà Nội.