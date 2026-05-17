Arena Multimedia mang ngành sáng tạo số đến gần sinh viên thời đại AI

Tại ngày hội, Arena Multimedia giới thiệu hai nhóm ngành đào tạo chính gồm: Mỹ thuật đa phương tiện và Game - Kỹ xảo điện ảnh. Các chương trình tập trung vào thiết kế đồ họa, đồ họa động, thiết kế web/app, phát triển game, hoạt hình 3D và kỹ xảo điện ảnh…
Theo đại diện nhà trường, đây là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và giải trí số phát triển mạnh.
Ông Vũ Anh Đức - Giám đốc Trung tâm Arena Multimedia cho biết, cùng với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo, các ngành liên quan thiết kế, truyền thông đa phương tiện và giải trí đang trở thành lựa chọn được nhiều học sinh quan tâm.
“Những hoạt động hướng nghiệp như thế này giúp học sinh tiếp cận thông tin trực quan và hiểu rõ hơn về ngành nghề”, ông Đức chia sẻ.
Một trong những nội dung được học sinh quan tâm tại ngày hội là tác động của trí tuệ nhân tạo tới thị trường lao động trong lĩnh vực sáng tạo. Theo ông Đức, AI nên được xem là công cụ hỗ trợ thay vì mối đe dọa, bởi giá trị cốt lõi của ngành sáng tạo vẫn nằm ở tư duy, cảm xúc và góc nhìn cá nhân của con người.
“AI là công cụ rất mạnh nhưng để sử dụng hiệu quả, người dùng cần có kiến thức, tư duy thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa. Đây là điều công nghệ khó có thể thay thế hoàn toàn”, ông Đức nói.
Đại diện Arena Multimedia cũng cho rằng, người trẻ muốn theo đuổi lĩnh vực sáng tạo cần xây dựng tính kiên trì, khả năng học tập dài hạn và đầu tư nghiêm túc cho chuyên môn để tạo ra giá trị khác biệt trong môi trường cạnh tranh ngày càng lớn.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.