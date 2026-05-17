Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mở rộng đào tạo gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Lê Vượng - Hải Ly - Phạm Thứ

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) dự kiến tuyển sinh hơn 4.700 chỉ tiêu, với 6 phương thức xét tuyển, đồng thời mở rộng đào tạo nhiều ngành gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sáng 17/5, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 diễn ra ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gian tư vấn của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thu hút đông đảo học sinh quan tâm tới các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng.

okl-6557.jpg
Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCN, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại ngày hội.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh hơn 4.700 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ kết hợp điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả các kỳ thi đánh giá tư duy (TSA), đánh giá năng lực (SPT), V-SAT và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm nay, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo ở nhiều ngành gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Tin học xây dựng, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, Kiến trúc công nghệ…

nts-4324.jpg
nts-4319.jpg
hog-1317.jpg
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh đào tạo ở nhiều ngành gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tại ngày hội, nhiều học sinh dành sự quan tâm tới các ngành ứng dụng công nghệ trong xây dựng và hạ tầng đô thị. Nguyễn Minh Anh (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) cho biết: “Em khá hứng thú với ngành Kiến trúc công nghệ vì ngành học này gắn với xu hướng chuyển đổi số trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh”.

Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.

Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.

Lê Vượng - Hải Ly - Phạm Thứ
#tọa đàm Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ #HUCE

Xem thêm

Cùng chuyên mục