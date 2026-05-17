Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mở rộng đào tạo gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sáng 17/5, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 diễn ra ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gian tư vấn của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thu hút đông đảo học sinh quan tâm tới các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng.
Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển sinh hơn 4.700 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ kết hợp điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả các kỳ thi đánh giá tư duy (TSA), đánh giá năng lực (SPT), V-SAT và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm nay, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo ở nhiều ngành gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Tin học xây dựng, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, Kiến trúc công nghệ…
Tại ngày hội, nhiều học sinh dành sự quan tâm tới các ngành ứng dụng công nghệ trong xây dựng và hạ tầng đô thị. Nguyễn Minh Anh (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) cho biết: “Em khá hứng thú với ngành Kiến trúc công nghệ vì ngành học này gắn với xu hướng chuyển đổi số trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh”.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.