Học viện Tài chính tăng tốc đào tạo nhân lực cho nền kinh tế số

SVO - Đẩy mạnh các chương trình đào tạo gắn với trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số, Học viện Tài chính đang từng bước định hình mô hình đào tạo nhân lực tài chính thích ứng với nền kinh tế số.

Sáng 17/5, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ, gian tư vấn của Học viện thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tìm hiểu các ngành học có định hướng đào tạo tích hợp giữa tài chính và công nghệ.

Không khí sôi động tại gian hàng của Học viện Tài chính tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, nhiều học sinh đặc biệt quan tâm tới các ngành mới như: Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán, Khoa học dữ liệu trong tài chính, Tin học tài chính kế toán hay Toán tài chính. Đây đều là những ngành được nhà trường định hướng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Năm 2026, Học viện Tài chính dự kiến tuyển sinh 6.120 chỉ tiêu đại học chính quy bằng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, nhà trường tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế và các ngành ứng dụng khoa học công nghệ.

TS Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết: “Chúng tôi xác định thế mạnh về tài chính, kế toán, kiểm toán của Học viện phải gắn với công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các chương trình đào tạo hiện nay đều được thiết kế theo hướng kết hợp kiến thức tài chính với công nghệ để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc hiệu quả trên môi trường số”.