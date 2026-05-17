Khoa học và công nghệ là 'cơ hội vàng' cho người trẻ bứt phá

Sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, buổi tọa đàm “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ” đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của gần 400 học sinh, sinh viên.
Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: GS. TS Trần Hồng Thái - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong.
Nhận định về bức tranh vĩ mô, GS. TS Trần Hồng Thái khẳng định, đây là giai đoạn then chốt để khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam bứt phá, dựa trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để biến “cơ hội vàng” thành hiện thực, nguồn nhân lực trình độ cao là yếu tố quyết định. Ông nhấn mạnh: “Trước đây, nhắc đến khoa học, nhiều người thường chỉ nghĩ đến nghiên cứu cơ bản trong phòng thí nghiệm. Nhưng trong giai đoạn tới, cần tập trung ứng dụng KHCN để tăng năng suất lao động, tạo ra những sản phẩm thực tiễn cho xã hội”.
Đồng tình với góc nhìn này, Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, KHCN đã được kéo gần về thực tại đời sống. Giới trẻ hiện nay đang cùng lúc đóng vai trò chủ thể sáng tạo, người thụ hưởng, và là đối tượng để KHCN phục vụ. Chính nhu cầu đa dạng của thế hệ Z là động lực để các đơn vị công nghệ liên tục đổi mới.
Chia sẻ thêm một tín hiệu đáng mừng từ Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics do Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức vào ngày 10/5 vừa qua, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết: “Năm trước, sự kiện chỉ có khoảng 1.000 em, nhưng năm nay thu hút đến gần 3.000 học sinh từ 29 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài. Các em rất nhanh nhạy, biết lựa chọn ngành học, bồi đắp kiến thức từ cấp một. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ gia đình, Đảng và Nhà nước đối với KHCN”.
Đứng trước ngã rẽ chọn nghề của học sinh, Nhà báo Phùng Công Sưởng đưa ra lời khuyên từ chính trải nghiệm cá nhân: “Trước 30 tuổi, các bạn có quyền lựa chọn, có quyền mắc sai lầm và đứng lên từ chính những nơi vấp ngã. Đôi khi, chúng ta không nhất thiết phải đóng khung vào một lựa chọn ngay từ đầu”. Dù vậy, ông khẳng định, dấn thân vào khối ngành này là một “lựa chọn mang tính tất yếu”, ai nhận diện được sớm sẽ nắm bắt được cơ hội giành thắng lợi.
Về phía chính sách hỗ trợ, GS. TS Trần Hồng Thái cho biết, môi trường đào tạo đại học đang chú trọng mạnh mẽ mô hình “Học đi đôi với hành”. Sinh viên sẽ không chỉ thực tập tại trường mà còn đến làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp. Chính các doanh nghiệp sẽ là người đặt hàng công tác đào tạo, định hướng và phụ trách công tác đào tạo thực tiễn”.
Không khí chương trình diễn ra vô cùng sôi nổi với phần tương tác trực tiếp. Rất nhiều học sinh đã mạnh dạn đặt câu hỏi, thể hiện sự trăn trở về tương lai và vai trò của mình trong kỷ nguyên số. Những lời khuyên chân thành từ các chuyên gia đã tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ, giúp các bạn nhận ra rằng tương lai không phải là điều để chờ đợi, mà phải được tạo ra từ chính sự nỗ lực học hỏi ngay hôm nay.
Tọa đàm là sự kiện điểm nhấn nằm trong chương trình Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 diễn ra trong sáng ngày 17/5 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngoài việc tham dự tọa đàm, các bạn học sinh còn được tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế hấp dẫn như: Một ngày làm sinh viên khoa học công nghệ, trải nghiệm hoạt động STEM, tham quan miễn phí Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và nhận tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại 60 gian hàng của các trường đại học, học viện uy tín.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026, sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.