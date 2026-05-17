Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội mở rộng đào tạo Công nghệ và Kinh tế số, năm 2026

Thông tin được nhà trường giới thiệu tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, năm 2026, diễn ra sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp.
Năm nay, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh các ngành như: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Trung Quốc và Kinh doanh quốc tế đào tạo bằng tiếng Anh.
Nhà trường áp dụng ba phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Đồng thời, trường tiếp tục mở rộng các tổ hợp xét tuyển nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh.
Theo đại diện nhà trường, chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tăng tính ứng dụng, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Nhà trường cũng đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phòng học và các trung tâm thực hành nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường học tập gắn với thực tiễn.
Đáng chú ý, nhóm ngành Tài chính được định hướng gắn với công nghệ và chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực mới của thị trường lao động.
Chia sẻ tại gian tư vấn, Nguyễn Thục Anh, (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) cho biết, em quan tâm tới các ngành đào tạo có tính ứng dụng cao và cơ hội việc làm rõ ràng sau tốt nghiệp. “Các ngành của trường khá sát với nhu cầu tuyển dụng hiện nay, đặc biệt là nhóm ngành Tài chính gắn với công nghệ. Khi được tư vấn trực tiếp, em hiểu rõ hơn về chương trình học cũng như cơ hội việc làm sau này”, Thục Anh bày tỏ.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026, sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.