Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội mở rộng đào tạo Công nghệ và Kinh tế số, năm 2026

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh 3.400 chỉ tiêu hệ đại học chính quy, với 10 ngành đào tạo và 17 chuyên ngành, trong đó tiếp tục mở rộng các chương trình gắn với công nghệ, kinh tế số và kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn.

Thông tin được nhà trường giới thiệu tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, năm 2026, diễn ra sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp.

Năm nay, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh các ngành như: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Trung Quốc và Kinh doanh quốc tế đào tạo bằng tiếng Anh.

Không khí sôi động tại gian hàng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.

Nhà trường áp dụng ba phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Đồng thời, trường tiếp tục mở rộng các tổ hợp xét tuyển nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh.

Theo đại diện nhà trường, chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tăng tính ứng dụng, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Nhà trường cũng đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phòng học và các trung tâm thực hành nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường học tập gắn với thực tiễn.

Đáng chú ý, nhóm ngành Tài chính được định hướng gắn với công nghệ và chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực mới của thị trường lao động.

Chia sẻ tại gian tư vấn, Nguyễn Thục Anh, (học sinh lớp 12 tại Hà Nội) cho biết, em quan tâm tới các ngành đào tạo có tính ứng dụng cao và cơ hội việc làm rõ ràng sau tốt nghiệp. “Các ngành của trường khá sát với nhu cầu tuyển dụng hiện nay, đặc biệt là nhóm ngành Tài chính gắn với công nghệ. Khi được tư vấn trực tiếp, em hiểu rõ hơn về chương trình học cũng như cơ hội việc làm sau này”, Thục Anh bày tỏ.