Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đẩy mạnh đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn, Khoa học dữ liệu

Sáng 17/5, trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, năm 2026, diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gian tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh tìm hiểu về các ngành Công nghệ mới như Công nghệ bán dẫn, Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin.
Năm 2026, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh nhiều ngành thuộc khối Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số. Trong đó, các ngành mới như Công nghệ bán dẫn, Khoa học dữ liệu tiếp tục được nhà trường chú trọng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh công nghệ cao đang trở thành xu hướng.
Chia sẻ tại Ngày hội, anh Dương Văn Tiệp - Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) cho biết, Ngày hội là nơi để nhà trường trực tiếp tư vấn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh tìm hiểu về các ngành đào tạo, môi trường học tập cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Ngoài các ngành Công nghệ mới, nhà trường hiện đào tạo đa dạng lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Toán tin, Hóa dược, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường cùng nhiều ngành Khoa học xã hội như ngôn ngữ và du lịch...
Việc phát triển các ngành Khoa học Công nghệ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động mà còn hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.