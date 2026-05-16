Đội tuyển Việt Nam 'trắng tay' tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế ISEF 2026 giữa lùm xùm liêm chính

SVO - Theo kết quả tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (Regeneron ISEF) năm 2026 được công bố, đoàn học sinh Việt Nam không giành được giải thưởng chính thức nào.

Chỉ nhận được hai giải Khuyến khích từ tổ chức tài trợ

Theo kết quả công bố ngày 15/5, đoàn Việt Nam không có dự án nào đoạt giải chính thức (Grand Awards). Dựa trên lịch sử tham dự kể từ khi chính thức gia nhập sân chơi này vào năm 2012, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm liên tiếp, học sinh Việt Nam hoàn toàn "trắng tay" ở các hạng mục giải thưởng chính tại sân chơi khoa học kỹ thuật lớn nhất hành tinh dành cho học sinh trung học.

Cụ thể, Việt Nam chỉ có hai dự án được ghi nhận giải Khuyến khích (Honorable Mention) thuộc hệ thống giải Đặc biệt (Special Awards) do các tổ chức, hiệp hội tài trợ.

Kết quả ảm đạm tại ISEF 2026 của đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia trước đó vướng phải lùm xùm lớn về liêm chính học thuật. Sự việc không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước mà còn thu hút sự chú ý của giới khoa học quốc tế. Trước thềm ISEF 2026, Retraction Watch - chuyên trang quốc tế về liêm chính khoa học đã đăng tải bài viết phản ánh vụ bê bối này. Thêm vào đó, đại diện tổ chức Society for Science, đơn vị sở hữu và tổ chức hội thi ISEF, cũng lên tiếng xác nhận với Retraction Watch rằng, họ đã nắm được các cáo buộc gian lận, đạo văn.

Năm 2026 không phải lần đầu tiên trắng tay

Tuy nhiên, năm 2026 không phải là lần đầu tiên đoàn Việt Nam không đạt giải tại sân chơi học thuật lớn nhất hành tinh này.

Kể từ khi chính thức tham gia đấu trường này, Việt Nam đã xây dựng được một bảng thành tích đáng tự hào tại Regeneron ISEF. Đỉnh cao nhất trong hành trình phải kể đến kỳ thi Regeneron ISEF 2025, khi học sinh Việt Nam lập kỷ lụcm với 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Tư.

Hai dự án xuất sắc giành giải Nhì năm đó thuộc về nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), với đề tài robot hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ, và nhóm học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), với đề tài vật liệu xử lý môi trường.

Trước đó, phong độ của học sinh Việt Nam luôn được duy trì ở mức cao. Tại ISEF 2024, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được 1 giải Nhì. Tại kỳ thi năm 2023, dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực Sinh học Điện toán của học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) cũng xuất sắc mang về 1 giải Ba chính thức. Xa hơn nữa, lịch sử từng ghi nhận khoảnh khắc đầy tự hào vào năm 2012 khi đội tuyển Việt Nam bất ngờ giành giải Nhất ở lĩnh vực Điện và Cơ khí.

Thực tế, trong hành trình hơn một thập kỷ qua, thành tích của đoàn Việt Nam cũng có những khoảng lặng. Điển hình là tại kỳ ISEF 2022, dù mang đến hội thi 7 dự án được tuyển chọn kỹ lưỡng, đoàn Việt Nam cũng không giành được bất kỳ giải thưởng chính thức (Grand Awards) nào. Năm 2022, Việt Nam cũng chỉ được vinh danh ở hệ thống giải Đặc biệt (Special Awards) do các tổ chức và doanh nghiệp tài trợ, một kịch bản khá tương đồng với kỳ thi năm nay.

​