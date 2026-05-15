Trường Đại học Ngoại ngữ nhân đôi điểm môn Ngoại ngữ khi xét tuyển

SVO - Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), năm 2026 tiếp tục áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó điểm môn Ngoại ngữ được nhân hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

Theo thông báo của trường, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc chương trình tương đương đều có thể đăng ký dự tuyển. Người tốt nghiệp trung cấp thuộc nhóm ngành phù hợp và hoàn thành đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT cũng được tham gia xét tuyển.

Năm nay, trường sử dụng các phương thức gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD – ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp điểm thi với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức.

Sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội.

Với một số phương thức, thời gian tiếp nhận minh chứng dự kiến từ ngày 1 đến 15/6/2026.

Điểm đáng chú ý là môn ngoại ngữ, bao gồm cả điểm quy đổi từ chứng chỉ quốc tế, sẽ được nhân hệ số 2. Tổng điểm xét tuyển sau đó được quy đổi về thang điểm 30.

Theo trường, cách tính này nhằm phù hợp đặc thù đào tạo chuyên sâu về ngoại ngữ và tăng khả năng phân loại thí sinh.

Nguyên tắc xét tuyển được thực hiện từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Thí sinh được xét theo thứ tự nguyện vọng đăng ký. Trong trường hợp bằng điểm ở cuối danh sách, trường áp dụng thêm tiêu chí phụ.

Với diện tuyển thẳng, tiêu chí phụ gồm thứ tự giải thưởng và kết quả học tập môn ngoại ngữ trong ba năm THPT. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường xét thêm mức điểm cộng và thứ tự nguyện vọng.

Nhà trường lưu ý thí sinh trúng tuyển thẳng vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung để được công nhận kết quả chính thức. Nếu không xác nhận nhập học đúng thời hạn, thí sinh được xem như từ chối nhập học.

Theo quy định, tổng điểm cộng và điểm ưu tiên không vượt quá 3 điểm trên thang điểm 30. Mức ưu tiên khu vực từ 0 đến 0,75 điểm, ưu tiên đối tượng từ 1 đến 2 điểm.

Năm 2026, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tiếp tục tuyển sinh các ngành ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ả Rập cùng các ngành Việt Nam học, văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia.

Ngoài chương trình chính, sinh viên có thể đăng ký học thêm ngành thứ hai tại các đơn vị thành viên của ĐHQG Hà Nội nếu đáp ứng điều kiện học tập. Các ngành mở rộng gồm báo chí, luật học, tâm lý học, quốc tế học hay quản trị dịch vụ du lịch.

Trường cũng cho biết sẽ xem xét hỗ trợ thí sinh khuyết tật dựa trên khả năng học tập và điều kiện thực tế để tạo điều kiện theo học ngành phù hợp.

Theo số liệu tham khảo từ nhà trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ở một số ngành ngoại ngữ ở mức cao, trong bối cảnh nhu cầu nhân lực có kỹ năng ngôn ngữ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế tiếp tục tăng.