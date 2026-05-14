Trường Đại học Sao Đỏ tăng cường mối quan hệ hợp tác với công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương

Nguyễn Linh Chi

SVO - Thực hiện mô hình đào tạo gắn nhà trường với doanh nghiệp, với mục tiêu xây dựng nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tế sản xuất, đồng thời nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và đảm bảo tốt nhất cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp cho sinh viên. Từ nhiều năm qua, Trường Đại học Sao Đỏ luôn tích cực đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau tốt nghiệp ra trường.

Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương là đơn vị có mối quan hệ truyền thống với Nhà trường về hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực với nhiều chương trình thiết thực như: Trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho sinh viên, sinh viên đến tham quan, trải nghiệm, thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên về làm việc tại công ty, công ty cũng thường xuyên tham gia, đóng góp ý kiến trong việc thiết kế xây dựng chương trình đào tạo cho các chuyên ngành kỹ thuật… Mối quan hệ giữa nhà trường và công ty ngày càng gắn bó khăng khít, đã góp phần xây dựng mô hình đối tác hiệu quả giữa cơ sở đào tạo - doanh nghiệp trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người học.​

TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại chương trình.
Ông Phạm Ngọc Thôi - Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại chương trình.
Ông Jia Xiaodong - Giám đốc Tài chính công ty phát biểu tại chương trình.
Nằm trong khuôn khổ của các hoạt động hợp tác giữa hai bên, ngày 14/5/2026, Nhà trường đã tham gia hoạt động “Ngày hội mở cửa” tại công ty. Tham dự có TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng trưởng Khoa Điện, trưởng các phòng: Đào tạo và tuyển sinh, Công tác sinh viên và đại diện sinh viên Nhà trường. Về phía công ty có Ông Jia Xiaodong - Giám đốc Tài chính, Ông Phạm Ngọc Thôi - Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện các phòng ban chuyên môn.

Các khách mời tham gia tọa đàm tại chương trình.
Tại chương trình, đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên trường đã tham gia tọa đàm giao lưu cùng cán bộ công ty với chủ đề “Chắp cánh ước mơ – Kiến tạo tương lai”, Thanh niên Việt – Trung chung tay thúc đẩy hợp tác năng lượng và kế thừa truyền thống hữu nghị. Tại tọa đàm, sinh viên đã chia sẻ về quá trình học tập, trải nghiệm tại công ty, cũng như các chương trình được tài trợ trải nghiệm tại Trung Quốc, các vị trí việc làm, mức lương mong muốn; Các cán bộ trẻ của công ty cũng đã chia sẻ về hành trình từ giảng đường bước vào nhà máy điện – bước ngoặt quan trọng trong quá trình trưởng thành cùng với đó là những kinh nghiệm làm việc và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên.

Sinh viên giao lưu tại chương trình tọa đàm.
Cũng tại chương trình “Ngày hội mở cửa”, đoàn cán bộ nhà trường đã tham quan khám phá nhà máy điện thông minh – Giải mã bí ẩn năng lượng tại các khu vực sản xuất, Phòng điều khiển trung tâm, Cảng than và “Phòng truyền thống Trung Quốc”.

Đoàn cán bộ, sinh viên nhà trường tham quan tại công ty.
Thông qua hoạt động này, giúp sinh viên tiếp xúc với thực tiễn sản xuất, nắm bắt những thông tin hữu ích về doanh nghiệp, đồng thời là cơ hội tiếp cận với các vị trí tuyển dụng của công ty để mỗi sinh viên chủ động hơn trong tích lũy hành trang tri thức lập thân lập nghiệp của mình sau khi ra trường.

(Ảnh: NTCC)

