Doanh nghiệp trở thành ‘giảng đường thứ hai’ của sinh viên nông nghiệp

SVO - Hàng nghìn sinh viên đổ về Học viện Nông nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trải nghiệm nghề nghiệp tại Ngày hội kết nối doanh nghiệp 2026, nơi doanh nghiệp được xem là ‘giảng đường thứ hai’ giúp người học sớm tiếp cận thực tiễn lao động.

Sáng 15/5, khuôn viên Học viện nhộn nhịp từ sớm khi hàng nghìn sinh viên tập trung tại các gian hàng tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp và kết nối thực tập. Nhiều nhóm sinh viên tranh thủ tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc và cơ hội thực tập phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Theo PGS. TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, việc gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hiện không còn là hoạt động bổ trợ mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS. TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu.

Ông cho biết, với gần 70 năm phát triển, Học viện luôn xác định doanh nghiệp là “giảng đường thứ hai” để sinh viên rèn luyện kỹ năng, tác phong và thái độ nghề nghiệp thực tế. Mục tiêu của mô hình này là xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, giúp người học tự tin hòa nhập ngay sau khi tốt nghiệp.

Hiện Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp. Hàng năm, Học viện tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham gia của khoảng 60 - 100 doanh nghiệp, hỗ trợ cơ hội thực tập và việc làm cho từ 4.000 - 5.000 sinh viên. Theo khảo sát của nhà trường, trên 97% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên tham dự Ngày hội việc làm sáng 15/5.

Không dừng lại ở kết nối tuyển dụng, Học viện còn thúc đẩy mô hình phối hợp giữa nhà trường - doanh nghiệp - nhà khoa học nhằm đưa quá trình đào tạo tiến gần hơn với thực tiễn sản xuất và nhu cầu xã hội.

Lần đầu tham gia ngày hội việc làm, Nguyễn Thu Hà (năm thứ ba, ngành Công nghệ Sinh học) cho biết, cô chủ động tìm hiểu các doanh nghiệp từ sớm để chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới.

Sinh viên tham gia tìm kiếm việc làm.

“Trước đây, mình nghĩ ngành nông nghiệp chủ yếu làm việc trong phòng thí nghiệm hoặc tại trang trại, nhưng qua Ngày hội, mình thấy cơ hội nghề nghiệp hiện nay đa dạng hơn rất nhiều, đặc biệt là các vị trí liên quan công nghệ, thương mại điện tử và quản lý chuỗi sản xuất”, Hà chia sẻ.

Hoàng Đức Minh (năm cuối, ngành Chăn nuôi thú y) cho biết, điều khiến anh quan tâm nhất là yêu cầu kỹ năng thực tế của doanh nghiệp.

“Nhiều đơn vị không chỉ hỏi về kiến thức chuyên môn mà còn quan tâm khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ. Mình thấy, đây là những kỹ năng sinh viên cần chuẩn bị sớm thay vì chờ đến lúc tốt nghiệp”, Minh nói.

Sinh viên Nông nghiệp tìm kiếm cơ hội việc làm tại chương trình.

Theo đại diện nhiều đơn vị tuyển dụng tham gia Ngày hội, khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tế vẫn là thách thức lớn đối với sinh viên mới ra trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển nhanh, thị trường lao động đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ có nền tảng chuyên môn mà còn phải có khả năng thích ứng, ứng dụng công nghệ và làm việc thực tế.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, sinh viên ngành Nông nghiệp hiện có nền tảng kỹ thuật khá tốt nhưng vẫn cần bổ sung thêm kỹ năng mềm, giao tiếp, ngoại ngữ và thương mại điện tử để đáp ứng yêu cầu công việc mới.

Hàng nghìn cơ hội việc làm chờ đón sinh viên.

Bên cạnh tuyển dụng, nhiều đơn vị còn tham gia đồng hành cùng nhà trường thông qua các chương trình học bổng, thực tập nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và đào tạo kỹ năng cho sinh viên, ngay từ những năm đầu đại học.

Ngày hội việc làm năm 2026 cho thấy, xu hướng đào tạo gắn với thực tiễn đang ngày càng rõ nét trong khối trường đại học. Khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, sinh viên không chỉ có thêm cơ hội việc làm mà còn được tiếp cận sớm với môi trường nghề nghiệp thực tế, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động.