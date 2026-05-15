PTIT mở loạt ngành ‘đón đầu’ công nghệ: Đào tạo nhân lực tiên phong cho AI, hàng không vũ trụ và công nghiệp sáng tạo số

SVO - Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) mở thêm nhiều chương trình đào tạo mới như UAV và robot tự hành, logistics tầm thấp, truyền thông hàng không vũ trụ, công nghệ công nghiệp văn hóa số hay đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Theo PGS. TS Trần Quang Anh, các chương trình được xây dựng dựa trên nhu cầu nhân lực công nghệ trong 5 - 10 năm tới, đồng thời gắn với định hướng đào tạo theo mô hình nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp của PTIT.

Thưa ông, năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở nhiều chương trình đào tạo mới. Đâu là lý do để PTIT quyết định phát triển các ngành học mang tính “đón đầu” này?

PGS. TS Trần Quang Anh: Thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của AI, dữ liệu lớn, công nghệ tự hành và công nghiệp sáng tạo số, kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực mới mà Việt Nam hiện còn thiếu hụt.

Là trường đại học trọng điểm về kỹ thuật và công nghệ, PTIT không chỉ đào tạo theo nhu cầu hiện tại mà còn hướng tới chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Vì vậy, năm 2026, Học viện triển khai nhiều chương trình đào tạo mới như UAV và robot di động tự hành, logistics tầm thấp, truyền thông hàng không vũ trụ hay công nghệ công nghiệp văn hóa số định hướng điện ảnh số.

Đây đều là những lĩnh vực công nghệ chiến lược gắn với xu hướng toàn cầu và định hướng phát triển quốc gia. Các chương trình được xây dựng dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, xu thế công nghệ quốc tế và thế mạnh trong hệ sinh thái công nghệ của PTIT, với mục tiêu đào tạo sinh viên không chỉ đáp ứng nhu cầu việc làm mà còn có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực mới trong tương lai.

PGS. TS Trần Quang Anh chia sẻ về định hướng mở loạt ngành học công nghệ mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong mùa tuyển sinh 2026.

Việc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở các ngành mới như Công nghệ công nghiệp văn hóa số (định hướng Điện ảnh số) cho thấy Học viện đang mở rộng sang lĩnh vực sáng tạo. Theo ông, định hướng này phản ánh chiến lược phát triển như thế nào của Học viện trong giai đoạn tới?

PGS.TS Trần Quang Anh: Trước đây, PTIT thường được biết đến với thế mạnh về viễn thông và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh, ranh giới giữa công nghệ và sáng tạo đang dần được xóa nhòa khi các lĩnh vực như điện ảnh số, game, truyền thông số hay công nghiệp nội dung đều vận hành trên nền tảng AI và công nghệ cao.

Vì vậy, PTIT định hướng phát triển các ngành công nghệ sáng tạo số nhằm đào tạo thế hệ nhân lực mới có khả năng kết hợp giữa tư duy công nghệ và năng lực sáng tạo. Đây cũng là chiến lược để Học viện trở thành đại học số đa lĩnh vực dựa trên nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa số của Việt Nam theo hướng có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Trong số các ngành mới mở năm 2026, Học viện có chương trình Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp. Ông có thể chia sẻ về mục tiêu của Học viện khi xây dựng chương trình này, đồng thời cho biết những điểm khác biệt nổi bật của chương trình so với các ngành quản trị kinh doanh truyền thống?

PGS. TS Trần Quang Anh: Trong nền kinh tế số, công nghệ thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là khả năng biến công nghệ thành sản phẩm, mô hình kinh doanh và giá trị thực tiễn cho xã hội. Đó cũng chính là lý do PTIT phát triển ngành Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp.

Chúng tôi nhận thấy, Việt Nam đang cần một thế hệ nhân lực mới - những người không chỉ giỏi chuyên môn công nghệ mà còn có tư duy đổi mới, năng lực quản trị, khả năng phát triển sản phẩm và tinh thần khởi nghiệp.

PTIT có lợi thế lớn về hệ sinh thái công nghệ, AI, dữ liệu số và mạng lưới doanh nghiệp đối tác. Vì vậy, việc mở ngành này giúp kết nối giữa công nghệ, kinh doanh và đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra nguồn nhân lực có khả năng dẫn dắt các startup công nghệ trong tương lai.

Điểm khác biệt lớn nhất là chương trình được thiết kế theo hướng “startup công nghệ” thay vì đào tạo quản trị theo mô hình truyền thống. Sinh viên không chỉ học kiến thức về kinh doanh, marketing hay quản trị doanh nghiệp mà còn được tiếp cận với tư duy thiết kế sản phẩm số, mô hình kinh doanh đổi mới, gọi vốn đầu tư, quản trị đổi mới sáng tạo và phát triển startup công nghệ.

Chúng tôi muốn đào tạo ra những người có khả năng tạo ra doanh nghiệp mới, sản phẩm mới và giải pháp mới cho xã hội, chứ không chỉ là người vận hành doanh nghiệp theo mô hình sẵn có.

Các chương trình đào tạo mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng nhằm đón đầu nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực AI, hàng không vũ trụ và công nghiệp sáng tạo số.

Ông muốn gửi thông điệp gì tới học sinh đang băn khoăn trước những ngành học mới, chưa từng xuất hiện trước đây tại Việt Nam?

PGS. TS Trần Quang Anh: Tâm lý băn khoăn trước những ngành học mới là điều rất dễ hiểu, bởi phụ huynh và học sinh thường có xu hướng lựa chọn những ngành đã quen thuộc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều ngành nghề “hot” hiện nay như AI, khoa học dữ liệu hay an toàn thông tin cũng từng là những lĩnh vực rất mới cách đây vài năm.

Điều quan trọng không phải ngành học đó đã phổ biến hay chưa, mà là ngành học đó có giải quyết được bài toán của tương lai hay không. Những chương trình đào tạo mới của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng nhằm đón đầu nhu cầu nhân lực trong 5-10 năm tới, khi công nghệ tiếp tục thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống.

Chúng tôi mong các bạn học sinh mạnh dạn tiếp cận những ngành học mới với tư duy của thế hệ sáng tạo và hội nhập. Khi lựa chọn một ngành học của tương lai, các bạn cũng đang mở ra cơ hội để trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực đó.

PTIT sẽ đồng hành cùng sinh viên thông qua hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - doanh nghiệp, giúp các em được học bằng dự án thực tế, tiếp cận công nghệ mới và tham gia thị trường lao động ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có những điểm mới nào trong chính sách tuyển sinh cũng như các chương trình đào tạo nhằm thu hút, phát triển và bồi dưỡng sinh viên tài năng trong lĩnh vực công nghệ, thưa ông?

PGS. TS Trần Quang Anh: Năm 2026 có thể xem là một dấu mốc đặc biệt trong chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao của PTIT. Điểm mới nổi bật nhất là Học viện chính thức triển khai 5 chương trình đào tạo tài năng tích hợp cử nhân - thạc sĩ trong lĩnh vực STEM, cho phép sinh viên học theo lộ trình khoảng 5 năm và nhận đồng thời hai văn bằng cử nhân và thạc sĩ.

Đây là các chương trình thuộc những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như Khoa học máy tính định hướng AI, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật viễn thông - những ngành đang có nhu cầu nhân lực trình độ cao cả trong nước và quốc tế.

Điểm khác biệt của mô hình này không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian học từ 1-2 năm so với lộ trình truyền thống, mà còn ở cách tổ chức đào tạo theo hướng tinh hoa, nghiên cứu sớm và gắn chặt với doanh nghiệp công nghệ. Sinh viên sẽ được tiếp cận phòng thí nghiệm hiện đại, tham gia các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và có cơ hội kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu ngay từ khi còn học đại học.

Bên cạnh đó, PTIT cũng triển khai gói học bổng đầu vào dành cho sinh viên tài năng với nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt về học phí, nghiên cứu, trao đổi quốc tế và phát triển học thuật dài hạn.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ sinh thái đào tạo nơi những học sinh xuất sắc không chỉ được học nhanh hơn, học sâu hơn mà còn có điều kiện trở thành đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược của Việt Nam trong tương lai.

