Kỳ thi tốt nghiệp 2026: Thí sinh phải xác định đúng nguyện vọng ngay từ đầu

SVO - Giới hạn 15 nguyện vọng xét tuyển cùng yêu cầu tối thiểu 15 điểm tổ hợp đang đặt ra áp lực lớn với thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Tại buổi tư vấn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ sáng 17/5, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, học sinh cần sớm xác định ngành học phù hợp, tránh đăng ký dàn trải và ôn tập thiếu trọng tâm.

Cần xác định đúng nguyện vọng ngay từ đầu

Sáng 17/5, trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ do Báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý giáo dục cùng nhiều trường đại học.

GS. TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại chương trình, những thay đổi liên quan Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 là nội dung được nhiều học sinh quan tâm, đặc biệt ở nhóm ngành Khoa học - Công nghệ.​

GS. TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học. Theo ông, quy định này đòi hỏi học sinh phải xác định rõ định hướng ngành nghề và năng lực bản thân ngay từ đầu, thay vì đăng ký dàn trải như trước.

“Để chọn lọc 15 nguyện vọng cho khối ngành Khoa học - Công nghệ là bài toán khó. Học sinh nên xác định ba nguyện vọng trọng tâm, phù hợp với đam mê và năng lực của mình”, ông Thảo chia sẻ.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp xét tuyển để đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học, áp dụng với tất cả phương thức và ngành đào tạo.

Tránh ôn tập dàn trải, chọn ngành theo cảm tính

Liên quan quá trình ôn thi, ông Nghiêm Văn Bình - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến nghị, học sinh cần xây dựng kế hoạch học tập khoa học trong giai đoạn nước rút, tránh ôn tập lan man, ôm đồm quá nhiều nội dung dẫn tới giảm hiệu quả.

Theo ông Bình, học sinh cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh, nhu cầu thị trường lao động và môi trường đào tạo để lựa chọn đúng ngành học, trường học phù hợp với định hướng cá nhân.

Đại diện các trường đại học tham gia ngày hội tập trung chia sẻ về phương thức tuyển sinh, định hướng đào tạo và yêu cầu nhân lực của nhóm ngành Khoa học - Công nghệ.

PGS. TS Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cho biết, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã triển khai hai đợt tuyển sinh sớm, trong đó áp dụng phương thức Đánh giá năng lực kết hợp phỏng vấn nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành học và định hướng nghề nghiệp.

PGS. TS Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tư vấn tại Ngày hội.

Theo PGS. TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), giáo dục đại học hiện nay cần hướng tới năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng dài hạn của sinh viên, thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức chuyên môn.

Chia sẻ quan điểm về lựa chọn hướng đi tương lai, TS Trần Khắc Thạc - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thuỷ lợi khuyên thí sinh: “Đam mê và ước mơ là bước đệm quan trọng dẫn tới thành công. Hãy hiện thực hóa ước mơ bằng sự gắn bó và tinh thần ham học hỏi”. Đại diện nhà trường cho biết, Trường Đại học Thủy lợi cam kết đào tạo sinh viên có khả năng thích ứng với thị trường lao động hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để phát triển toàn diện trong quá trình học tập.

