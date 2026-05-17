Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải chú trọng mở rộng lĩnh vực công nghệ cao

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tuyển sinh khoảng 7.000 chỉ tiêu cho nhiều nhóm ngành Công nghệ và Kỹ thuật, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao, vi mạch bán dẫn và hạ tầng giao thông thông minh.

Thông tin trên được nhà trường giới thiệu tại Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, diễn ra sáng 17/5. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026.

Bà Lưu Thị Thu Hà - Phó Trưởng bộ môn Hóa học môi trường cho biết, sự kiện lần này là cơ hội lớn để học sinh tiếp cận sớm với các chương trình đào tạo kỹ thuật theo định hướng của Nhà nước. Bà nhấn mạnh, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải hiện đang tập trung vào những ngành trọng điểm mà quốc gia đang tập trung phát triển, điển hình là ngành Đường sắt tốc độ cao.

Không khí sôi nổi tại gian hàng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Theo đề án tuyển sinh 2026, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải không chỉ chú trọng các khối ngành Công trình, Cơ khí truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như: Vi mạch bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo và Giao thông thông minh, Công nghệ ô tô điện.

Bà Hà khẳng định: “Nhà trường mong muốn sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc được ngay”. Để làm được điều đó, UTT đã triển khai các "học kỳ doanh nghiệp" kéo dài tới 6 tháng, cho phép sinh viên thực tập trực tiếp tại các công ty, tập đoàn để rèn luyện kỹ năng thực chiến và tích lũy kiến thức thực tế.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tuyển sinh 4 phương thức xét tuyển linh hoạt: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; và xét kết quả thi Đánh giá năng lực/tư duy.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai tuyển sinh các chương trình định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản và các chương trình liên kết quốc tế.