USTH đẩy mạnh đào tạo AI, bán dẫn và robot trong mùa tuyển sinh 2026

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 1.200 chỉ tiêu cho 17 ngành đào tạo với 20 chương trình bậc đại học. Các chương trình tập trung vào những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn như: AI, công nghệ vi mạch bán dẫn, cơ điện tử, kỹ thuật robot, kỹ thuật ô tô, công nghệ sinh học và công nghệ vũ trụ.
Nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm thi đánh giá năng lực kết hợp phỏng vấn, xét học bạ kết hợp phỏng vấn, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Là đơn vị đồng tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026 cùng Báo Tiền Phong, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội mang đến nhiều hoạt động tư vấn chuyên sâu về các ngành công nghệ cao đang được học sinh quan tâm.
Chia sẻ tại sự kiện, PGS. TS Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, Ngày hội năm nay có quy mô tổ chức bài bản hơn, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận trực tiếp thông tin về ngành học và xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Theo ông, những ngày hội tuyển sinh chuyên sâu về khoa học và công nghệ có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Nhà nước đang ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
“Sự kiện này sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn và yêu hơn các ngành nghề khoa học công nghệ để có lựa chọn đúng đắn cho tương lai”, ông Đăng chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Hải Đăng, khi lựa chọn ngành học, học sinh cần cân nhắc đồng thời năng lực và đam mê, đặc biệt với các ngành kỹ thuật và công nghệ cao đòi hỏi nền tảng Toán, Lý, Hóa vững chắc.
“Ngành học rất quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định cuộc đời. Các bạn hoàn toàn có thể trải qua quá trình ‘thử và sai’, vì vậy, không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân”, ông nói.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026, sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.