Đại học Intracom giới thiệu mô hình đào tạo gắn AI và doanh nghiệp

SVO - Tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, diễn ra ngày 17/5, Trường Đại học Intracom thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh với mô hình đào tạo gắn doanh nghiệp, định hướng quốc tế hóa và ứng dụng AI trong học tập. Nhà trường đồng thời giới thiệu nhiều ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ, Kỹ thuật và dự kiến tuyển sinh ngành Chip bán dẫn, trong thời gian tới.

Trường Đại học Intracom hiện đào tạo các nhóm ngành Công nghệ và Kỹ thuật, trong đó Công nghệ thông tin được phát triển theo nhiều định hướng chuyên sâu để sinh viên lựa chọn phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân. Bên cạnh đó, nhà trường đang chuẩn bị mở ngành Chip bán dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao trong tương lai.

Điểm nhấn trong mô hình đào tạo của trường là định hướng gắn với doanh nghiệp và thực tiễn nghề nghiệp. Sinh viên học khoảng 40 - 50% lý thuyết, thời lượng còn lại dành cho dự án thực tế, thực tập doanh nghiệp và ứng dụng AI trong học tập. Sinh viên cũng có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi và du học quốc tế từ năm thứ hai hoặc năm thứ ba.

﻿ Không khí sôi động tại gian hàng của Trường Đại học Intracom.

Chia sẻ tại ngày hội, ông Nguyễn Quốc Tư - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng bởi quy mô tổ chức của Ngày hội cũng như sự nhanh nhẹn của các bạn học sinh. Các em đặt nhiều câu hỏi sâu về định hướng nghề nghiệp, mức thu nhập, chương trình trao đổi quốc tế hay cơ hội thực tập từ sớm”.

Theo ông, những Ngày hội tuyển sinh chuyên sâu về khoa học, công nghệ giúp học sinh hiểu rõ hơn về xu hướng nghề nghiệp trong bối cảnh AI và chuyển đổi số phát triển nhanh.

Trong thời đại AI, học sinh không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà còn phải có khả năng tư duy cùng AI. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các kỹ năng như tự học, ngoại ngữ, giao tiếp, làm việc nhóm và đạo đức nghề nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để thích nghi với thị trường lao động mới.

Ông Nguyễn Quốc Tư cũng khuyến nghị học sinh không nên chọn ngành chỉ vì xu hướng ngắn hạn mà cần cân nhắc khả năng gắn bó lâu dài với nghề nghiệp mình theo đuổi.

“AI sẽ khiến nhiều ngành nghề thay đổi rất nhanh. Quan trọng nhất vẫn là khả năng thích nghi, tinh thần học hỏi và sự dám bước ra khỏi vùng an toàn”, ông nhấn mạnh.