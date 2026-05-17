Trường Đại học Thủy lợi mang đến góc nhìn thực tế về ngành kỹ thuật và công nghệ

Lê Vượng - Khánh Linh

SVO - Tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, diễn ra sáng 17/5, Trường Đại học Thủy lợi mang đến nhiều thông tin về các nhóm ngành Kỹ thuật, Công nghệ và ứng dụng, đồng thời giới thiệu mô hình đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo đại diện nhà trường, Trường Đại học Thủy lợi hướng tới xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, tăng cường tính ứng dụng và truyền cảm hứng để học sinh theo đuổi các ngành Kỹ thuật, Công nghệ, những lĩnh vực đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và hạ tầng quốc gia.

Không khí sôi nổi tại gian hàng Trường Đại học Thuỷ Lợi.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Đặng Hương Giang, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Thủy lợi chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với quy mô, sự chuyên nghiệp và không khí rất sôi động của chương trình. Điều đặc biệt là học sinh tham dự rất chủ động, quan tâm nghiêm túc đến định hướng nghề nghiệp và đặt nhiều câu hỏi sâu về ngành học, cơ hội việc làm cũng như xu hướng công nghệ tương lai”.

Theo bà Đặng Hương Giang, việc tập trung chuyên sâu vào khoa học, công nghệ và kỹ thuật giúp học sinh hiểu rõ hơn về nhu cầu nhân lực, xu hướng nghề nghiệp và cơ hội phát triển trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, đây cũng là dịp để các trường đại học giới thiệu thế mạnh đào tạo, hoạt động nghiên cứu và môi trường học tập hiện đại tới đúng nhóm đối tượng quan tâm.

Bà Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Chính trị và CTSV, Trường Đại học Thủy lợi cho biết, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, năng động, tăng cường tính ứng dụng.

Qua trao đổi với học sinh tại ngày hội, đại diện Trường Đại học Thủy lợi cho biết nhiều học sinh hiện quan tâm tới các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, dữ liệu, tự động hóa, logistics, năng lượng và công nghệ ứng dụng.

Ngoài ngành học, học sinh cũng chú trọng tìm hiểu cơ hội việc làm quốc tế, kỹ năng thực hành, môi trường học tập và khả năng thích ứng với thị trường lao động trong tương lai.

Theo bà Đặng Hương Giang, để theo đuổi các ngành khoa học và công nghệ trong bối cảnh AI phát triển mạnh, học sinh cần chuẩn bị cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng nền tảng. Ngoài tư duy logic và khả năng tự học, các em cần chủ động rèn luyện kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng với thay đổi.

#Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 #Trường Đại học Thuỷ lợi

