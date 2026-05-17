Trường đại học Sao Đỏ chú trọng đào tạo các khối ngành khoa học công nghệ

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Sao Đỏ triển khai 5 phương thức xét tuyển, đồng thời đẩy mạnh đào tạo các ngành Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thông tin được nhà trường chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 diễn ra sáng 17/5. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu các ngành đào tạo công nghệ và kỹ thuật.

Chia sẻ tại ngày hội, TS. Nguyễn Trọng Các, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường, đánh giá đây là một chương trình rất thiết thực, chuyên nghiệp và có ý nghĩa lớn đối với học sinh, sinh viên. Ông nhận định rằng sự quan tâm ngày càng lớn của các bạn trẻ đối với khối ngành STEM chính là tín hiệu tích cực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Không khí sôi nổi tại ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026.

Theo TS. Nguyễn Trọng Các, điểm đặc biệt của chương trình là sự tập trung chuyên sâu vào những lĩnh vực then chốt của thời đại như chuyển đổi số và AI. "Điều này giúp cho học sinh sinh viên được tiếp cận thông tin đúng trọng tâm, còn các trường đại học có cơ hội kết nối trực tiếp với những thí sinh thực sự quan tâm", ông Các nhấn mạnh.

Năm 2026, Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục mở rộng cửa chào đón tân sinh viên với 5 phương thức xét tuyển đa dạng, giúp thí sinh tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển: xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét điểm học bạ THPT, xét kết quả thi Đánh giá năng lực/Tư duy (ĐGNL/ĐGTD) và xét tuyển kết hợp giữa các tiêu chí về học thuật và năng lực ưu tiên khác.

Tư vấn cho các bạn học sinh, đại diện Trường Đại học Sao Đỏ đưa ra những lời khuyên cho các sĩ tử năm nay: “Bên cạnh kiến thức nền tảng vững chắc, sinh viên tương lai cần chú trọng rèn luyện tư duy logic, khả năng tự học và kỹ năng công nghệ số.”

TS. Nguyễn Trọng Các cũng chia sẻ thêm: "Hãy chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và xu hướng phát triển của xã hội. Đừng chỉ chọn những ngành 'hot' mà hãy chọn những lĩnh vực mình có thể gắn bó lâu dài và phát triển tốt nhất".