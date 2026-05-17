Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tuyển sinh 2026: Chú trọng vào tư duy công nghệ

SVO - Ngày 17/5, trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gian tư vấn của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo sĩ tử.

Năm 2026, UTM dự kiến tuyển sinh 1.330 chỉ tiêu cho 17 ngành đào tạo. Điểm khác biệt lớn nhất trong đề án năm nay là việc chính thức đưa các tổ hợp mã X (X02, X26, X53, X56...) vào hệ thống xét tuyển. Việc bổ sung các môn tự chọn như Tin học và Công nghệ vào tổ hợp chính thức được xem là bước đi nhằm thích ứng với chương trình GDPT mới.

﻿ ﻿ Không khí sôi động tại gian hàng của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Cụ thể, thí sinh xét tuyển vào nhóm ngành Công nghệ thông tin hay Kỹ thuật phần mềm hiện có thể sử dụng tổ hợp X56 (Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp) hoặc X02 (Toán, Văn, Tin học). Đối với khối ngành Kinh tế và Luật, trường bổ sung tổ hợp X25 (Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Anh). Thay đổi này giúp thí sinh tận dụng tối đa điểm số từ các môn học thế mạnh đã theo đuổi suốt 3 năm phổ thông.

Năm 2026, nhà trường tiếp tục duy trì 3 phương thức xét tuyển chính: Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12). Phương thức 3: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của các trường đại học có tổ chức thi.

Chia sẻ tại Ngày hội về việc thay đổi các tổ hợp xét tuyển, TS Hoàng Lan Phương - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị nhấn mạnh: “Đây là bước đi nhằm nhận diện rõ hơn những thí sinh có tố chất phù hợp với nhóm ngành Kỹ thuật, Công nghệ và khả năng ứng dụng thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số. Việc đưa Tin học và Công nghệ trở thành môn xét tuyển chính thức giúp nhà trường sàng lọc được những ứng viên có tư duy kỹ thuật nền tảng tốt ngay từ đầu”.

Đánh giá về sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức đúng dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), bà Hoàng Lan Phương bày tỏ sự hào hứng trước không khí sôi động và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội ngũ tư vấn nhằm mang đến thông tin thiết thực nhất cho phụ huynh, học sinh. Bà cho rằng, không gian kết nối chuyên nghiệp này có ý nghĩa lớn trong việc truyền cảm hứng nghiên cứu cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI.

Về định hướng đào tạo, UTM tiếp tục tập trung vào các khối ngành mũi nhọn như Công nghệ tài chính, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật ô tô. Chương trình được cập nhật theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm doanh nghiệp để sinh viên thích nghi nhanh với môi trường làm việc hiện đại.

Theo đại diện UTM, trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ, nhà trường chú trọng giúp sinh viên được "học đi đôi với hành", tiếp cận công nghệ sớm để biến kiến thức thành giá trị thực tế.

Lời khuyên dành cho các thí sinh tại ngày hội, nhà trường nhấn mạnh bên cạnh nền tảng kiến thức, học sinh cần chuẩn bị tinh thần chủ động và khả năng tự học liên tục. Đây là những yếu tố cốt lõi để theo đuổi các ngành Khoa học và Công nghệ trong tương lai.