Hành trình ghi dấu trong học tập và hoạt động xã hội của nữ sinh xứ Nghệ

SVO - Phạm Huyền Trang (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) từng đoạt hai giải Nhất tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học và tham gia nhiều dự án giáo dục cộng đồng. Những thành tích này là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, cùng tinh thần kỷ luật mà nữ sinh quê Nghệ An theo đuổi trong suốt những năm đại học.

​

Phạm Huyền Trang - sinh viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những câu chuyện sau bảng thành tích đáng nể

Phạm Huyền Trang (sinh năm 2004), quê Nghệ An, hiện theo học chuyên ngành Công nghệ Giáo dục. Trong bốn năm đại học, Trang tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và dự án cộng đồng, đồng thời đạt được một số thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Huyền Trang tham gia tích cực nhiều hoạt động trong suốt những năm học đại học.

“Là một sinh viên, mình mong muốn được phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng mềm. Mình luôn nỗ lực trong mọi việc với hy vọng có thể trở thành người truyền cảm hứng và động lực phấn đấu cho các bạn sinh viên khóa sau”, Trang cho biết.

Dấu ấn trong hành trình học tập của Trang chính là hai giải Nhất liên tiếp tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên các cấp. Trang chia sẻ: “Đối với mình, đây không chỉ là sự công nhận về mặt kiến thức mà còn là kết quả của sự bền bỉ, cố gắng của bản thân và cả đội”. Cô cũng cho biết: “Làm việc với mọi người, mình luôn cố gắng chia sẻ, học cách lắng nghe để mọi người có thể hiểu nhau và cùng hướng đến mục tiêu chung”.

Huyền Trang tham gia nghiên cứu khoa học, đạt nhiều thành tích nổi bật.

Tuy nhiên, với Trang, điều ấn tượng nhất không phải là những bằng khen mà là khoảnh khắc cô tham gia dự án giáo dục công nghệ cho cộng đồng tại các điểm trường ở Hà Nội. Trang chia sẻ: “Mình được trực tiếp tham gia đào tạo STEM, hướng dẫn các thầy cô thiết kế bài giảng điện tử trên Canva, PowerPoint và mang công nghệ kính thực tế ảo (VR) đến với hơn 300 em học sinh tiểu học vùng ngoại thành Hà Nội”.

Huyền Trang dẫn chương trình trong một hoạt động ngoại khóa.

“Khi nhìn những nụ cười và sự thích thú của các em học sinh trong lần đầu được quan sát vũ trụ qua kính VR, mình rất vui. Mình cảm thấy được tiếp thêm động lực để theo đuổi định hướng của bản thân”, Trang chia sẻ.

Trang hỗ trợ mang kính VR cho các em học sinh.

Dù là nghiên cứu khoa học hay trải nghiệm thực tế, mỗi hoạt động đều để lại cho Trang những bài học đáng quý. Từ làm việc nhóm trong các cuộc thi nghiên cứu đến điều phối dự án, tổ chức hoạt động, Trang nhận ra những trải nghiệm ấy đã giúp bản thân trưởng thành hơn rất nhiều.

“Trước kia, mình là người cá tính và có cái tôi khá cao. Sau những điều đã trải qua, mình học cách hạ cái tôi xuống để gắn kết mọi người và làm việc hiệu quả hơn”, Trang bộc bạch.

Trang tham gia bàn luận với mọi người trong dự án cộng đồng.

Động lực cho một hành trình rực rỡ

Để đảm đương khối lượng công việc lớn như vậy, Huyền Trang luôn xây dựng cho mình kế hoạch quản lý thời gian khoa học và kỷ luật. Trang chia sẻ: “Đối với mình, sự kỷ luật là chìa khóa để có thể giữ được sự cân bằng trong việc quản lý thời gian cá nhân”.

Ngay từ những năm đầu đại học, Trang đã vạch ra kế hoạch cụ thể cho hành trình học tập của mình. Trang cho biết: “Trong 1 - 2 năm đầu, mình tập trung phát triển kỹ năng mềm, tham gia các câu lạc bộ ở nhiều mảng như nội dung, truyền thông và đối ngoại để trở nên năng động, cởi mở hơn. Đến cuối năm thứ hai, khi đã tích lũy đủ kiến thức nền tảng, mình mới bắt đầu liên hệ với giảng viên để xây dựng lộ trình nghiên cứu học thuật chuyên sâu”.

Huyền Trang (giữa) tham gia hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ.

Ngay cả trong quá trình nghiên cứu, Trang cũng luôn cố gắng tập trung vào mục tiêu trọng tâm và phân chia thời gian theo từng giai đoạn để tối ưu hiệu quả công việc. “Ví dụ, khi làm nghiên cứu khoa học, mình chia công việc thành các giai đoạn như chuẩn bị, tập trung, nước rút và hoàn thiện. Trong giai đoạn ‘nước rút’, mình ưu tiên tạm gác những công việc khác để dồn toàn lực cho nghiên cứu nhưng vẫn cố gắng bảo đảm không ảnh hưởng đến các hoạt động ngoại khóa”, Trang chia sẻ.

Trang chuẩn bị kỹ càng trước mỗi buổi thuyết trình cho cuộc thi nghiên cứu.

Bên cạnh đó, để quản lý thời gian hiệu quả hơn, Trang cho biết, cô duy trì thói quen sử dụng các công cụ hỗ trợ nhằm theo dõi và sắp xếp lộ trình cá nhân. “Mình thường sử dụng các ứng dụng quản lý để kiểm soát kế hoạch hoạt động, từ đó tối ưu quỹ thời gian của bản thân”, Trang chia sẻ.

Trang cho biết, động lực giúp cô không ngừng tiến về phía trước đến từ áp lực đồng trang lứa. Cô cũng thẳng thắn chia sẻ về những khoảnh khắc kiệt sức khi phải đối mặt với áp lực thất bại trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học.

“Mình đã bật khóc trước mặt các bạn khi nghe những câu nói đùa như ‘đứt chuỗi giải Nhất’. Đó là sự bùng nổ cảm xúc sau một khoảng thời gian làm việc quá sức”, Trang bày tỏ.

Huyền Trang chuẩn bị ý tưởng trong quá trình tham gia cuộc thi.

Giữa những lúc bế tắc, điểm tựa lớn nhất của Huyền Trang chính là những cuộc điện thoại về nhà với bố mẹ. “Bố mẹ luôn là những người động viên, an ủi mình trước các cuộc thi quan trọng. Mình thường gọi điện về nhà để trò chuyện cùng bố mẹ và ổn định tinh thần”, Trang tâm sự.

Đối với Trang, nỗi sợ lớn nhất của sinh viên không phải là mắc sai lầm mà là không dám bắt đầu. “Với mình, quãng đời sinh viên là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để dấn thân và khám phá giới hạn của bản thân. Vì vậy, hãy cứ trải nghiệm và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn”, Trang nhắn nhủ.

Huyền Trang đặt mục tiêu chinh phục nhiều cuộc thi hơn nữa.

Khép lại câu chuyện, Trang cho rằng, một sinh viên toàn diện không chỉ cần thành tích học tập tốt mà còn phải có tinh thần cống hiến cho xã hội và cộng đồng. “Hiện tại, mình chưa đủ năng lực để trở thành một sinh viên toàn diện, nhưng mình sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu đó trong tương lai gần”, cô bày tỏ quyết tâm.

(Ảnh: NVCC)