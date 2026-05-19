Nghệ sĩ Gen Z Vũ Đào Khánh Linh: ‘Có âm nhạc, cuộc đời mình sẽ trọn vẹn hơn’

SVO - Vũ Đào Khánh Linh (sinh năm 2004), sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là một gương mặt Gen Z theo đuổi âm nhạc bằng cả cảm xúc lẫn sự thực tế. Từng đứng giữa kỳ vọng ổn định của gia đình và đam mê nghệ thuật, Khánh Linh chọn kiên trì bước tiếp. Từ giai đoạn kiệt sức và từng muốn dừng làm nhạc đến thành công của 'Dopamine', với 100.000 lượt stream, hành trình của cô gái trẻ là câu chuyện về bản lĩnh và quyết tâm sống thật với điều mình theo đuổi.

Vũ Đào Khánh Linh - Nghệ sĩ trẻ đại diện cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám thử của thế hệ mới.

Từ “con nhà nòi” đến hành trình tự thân vận động

Đến với âm nhạc, Khánh Linh không bắt đầu từ một sự tình cờ, mà từ nền tảng gia đình, nơi những giai điệu đầu tiên được gieo vào tâm hồn cô từ rất sớm. Khi mới 4 - 5 tuổi, Linh đã được bố dạy hát, dạy chơi đàn và làm quen với âm nhạc như một phần tự nhiên của tuổi thơ. Thế nhưng, trớ trêu thay, người đưa cô đến gần âm nhạc cũng là người không mong muốn con gái theo đuổi con đường nghệ thuật.

“Bố lo mình vất vả và nhiều cám dỗ. Bố muốn mình có một cuộc sống ổn định hơn”, Linh chia sẻ. Đó là nỗi lo rất đời của một người cha, khi nhìn vào những thăng trầm của con đường nghệ thuật. Nhưng có lẽ, ngọn lửa đam mê đã được nhen nhóm từ những ký ức rất giản dị: Những buổi ngồi sau xe bố, vừa đi vừa ngân nga theo những khúc nhạc quen thuộc. Một khi ngọn lửa ấy đã cháy lên, khó có thể dập tắt.

Vũ Đào Khánh Linh luôn cảm thấy tự tin và đầy năng lượng khi được đứng trên sân khấu, khẳng định con đường nghệ thuật mà cô đã kiên trì lựa chọn bất chấp mọi rào cản.

Không chọn cách tranh cãi hay đối đầu, Khánh Linh lặng lẽ chứng minh tình yêu âm nhạc của mình bằng sự kiên trì và nỗ lực. Cô chủ động trau dồi kỹ năng viết lách, học thêm nhạc cụ, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau. Từ những chương trình văn nghệ trong trường học đến các cuộc thi về âm nhạc như Melody Of Life hay Touch Your Dream, mỗi lần đứng trên sân khấu là thêm một bước Linh tự khẳng định con đường mình đã chọn.

“Dopamine” và cú lội ngược dòng sau "cơn bão" burn-out

Cuối năm 2025, Khánh Linh từng đứng trước ranh giới của việc từ bỏ âm nhạc. Áp lực dồn dập từ nhiều phía khiến cô rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài. Khi đó, Linh vừa đảm nhiệm vai trò Trưởng sân khấu của sự kiện Halloween tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vừa phải xoay xở cân bằng giữa một công việc full-time cùng hai công việc ngoài. Lịch trình dày đặc, cường độ làm việc cao khiến cô gần như không còn thời gian sáng tác hay biểu diễn, thậm chí còn không có thời gian cho bản thân. Trong khoảnh khắc mệt mỏi nhất, Linh đã đưa ra quyết định tạm dừng âm nhạc.

Thế nhưng, đôi khi chính nghệ thuật lại là nơi giúp con người tìm lại năng lượng đã mất. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi để sắp xếp lại cuộc sống và cảm xúc, Khánh Linh trở lại với âm nhạc bằng ca khúc Dopamine - bài hát đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình của cô.

Nhớ lại những ngày đầu phát hành sản phẩm, Linh kể bằng giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm xúc động: “Đêm Giao thừa 2026, khi mọi người quây quần bên gia đình xem pháo hoa, mình ở nhà một mình, loay hoay quay từng đoạn content để kéo traffic cho bài nhạc. Ba ngày đầu chỉ có vài lượt nghe, chủ yếu từ bạn thân. Nhưng mình vẫn tin rằng bài hát sẽ bùng nổ”.

Đó là những ngày vừa cô đơn, vừa đầy hy vọng. Trong khi ngoài kia là khoảnh khắc đoàn viên của hàng triệu người, cô gái trẻ lại chọn ngồi trước màn hình máy tính, kiên nhẫn chỉnh sửa từng khung hình, đăng từng bài viết, trả lời từng bình luận ít ỏi. Với Linh, hành trình của một nghệ sĩ độc lập không bắt đầu bằng ánh đèn sân khấu, mà bắt đầu từ những khoảnh khắc thầm lặng như thế.

Và niềm tin ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Chỉ trong vòng một tháng, Dopamine cán mốc 100.000 lượt stream. Với Khánh Linh, con số ấy không đơn thuần là một cột mốc về lượt nghe, mà là lời khẳng định rằng con đường tự sản xuất và tự làm truyền thông mà cô kiên trì theo đuổi đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung với khán giả. Mỗi lượt nghe không chỉ là một con số, mà là một người đã dừng lại, lắng nghe và cảm nhận câu chuyện mà cô gửi gắm trong âm nhạc của mình.

Không chỉ là những con số khô khan, 135.854 lượt stream là lời phản hồi ngọt ngào nhất từ khán giả dành cho bản lĩnh và tư duy làm nhạc nghiêm túc của Linh.

Triết lý “Nghệ sĩ startup” của thế hệ mới

Điểm khác biệt rõ nét nhất ở Vũ Đào Khánh Linh nằm ở cách cô nhìn nhận con đường nghệ thuật của mình. Thay vì nuôi dưỡng giấc mơ “một đêm thành sao”, Linh tiếp cận âm nhạc với tư duy rất thực tế: Coi sự nghiệp nghệ thuật như một startup cần được xây dựng bài bản, có chiến lược và lộ trình phát triển dài hạn.

Với Linh, mỗi bài hát không chỉ là cảm hứng, mà còn là một “sản phẩm sáng tạo” cần được đầu tư từ ý tưởng, sản xuất đến truyền thông. Thành công không đến từ may mắn nhất thời, mà từ quá trình liên tục thử nghiệm, lắng nghe phản hồi và hoàn thiện chính mình.

Chính vì vậy, cô không chọn cách “all-in” mù quáng. Bên cạnh việc sáng tác và phát hành nhạc, Linh vẫn duy trì những công việc khác để tạo nguồn thu nhập ổn định. Với Khánh Linh “sự vững vàng về tài chính không làm chậm bước nghệ sĩ, mà ngược lại, giúp mình có đủ thời gian và nguồn lực để theo đuổi âm nhạc một cách bền vững”.

Sau thành công của single debut, “Treat Me Right” được phát hành vào 9/4/2026. Sau 2 ngày phát hành, bài hát đã được thêm vào các danh sách “Tân binh nhạc Việt”, “Fresh Find VietNam”, “V-Sound ngay lúc này” trên các nền tảng âm nhạc. Đây tiếp tục là minh chứng mở ra một chương mới trong hành trình chinh phục những màu sắc âm nhạc cá tính và hiện đại của cô ca sĩ trẻ.

Tư duy ấy cũng phản ánh tinh thần của thế hệ Gen Z: Không chờ cơ hội tìm đến, mà chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình. Từ viết lời, phối khí, sản xuất nội dung đến xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, Khánh Linh đều trực tiếp tham gia vào từng khâu.

Tuy nhiên, giữa dòng chảy liên tục của xu hướng mạng xã hội, Linh hiểu rằng, thách thức lớn nhất không phải là chạy theo thị hiếu, mà là giữ được cá tính nghệ thuật riêng. Với cô, cân bằng giữa sáng tạo cá nhân và nhu cầu khán giả chính là bài toán khó nhưng cũng là hành trình đáng giá nhất của một nghệ sĩ trẻ trong thời đại mới.

Khi được hỏi về hình ảnh của mình trong tương lai, Linh không nói nhiều về sự nổi tiếng hay ánh hào quang sân khấu. Điều cô mong muốn hơn cả là khi được nhắc đến, khán giả sẽ nhớ đến tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám thử. Với Linh, hành trình nghệ thuật không phải là con đường để trở thành một “ngôi sao”, mà là cách để mỗi người trẻ chứng minh rằngn họ đủ can đảm sống thật với điều mình tin tưởng: “Nếu không có âm nhạc, cuộc đời mình vẫn rực rỡ, nhưng có âm nhạc, nó sẽ trọn vẹn hơn”.

(Ảnh: NVCC)