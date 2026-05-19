Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau 'check in' đồi hoa hướng dương rộng 3.000 mét vuông tại Hưng Yên

Lê Vượng - Hoàng Vũ

SVO - Những ngày này, nhiều bạn trẻ rủ nhau chạy xe ra ngoại thành Thủ đô để kịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại đồi hoa hướng dương rộng hơn 3.000 mét vuông đang bung nở rực rỡ.

ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0522.jpg
Điểm đến đang thu hút sự chú ý của giới trẻ Hà Nội và các khu vực lân cận hiện nay là đồi hoa hướng dương tại khu vực Phụng Công, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0446.jpg﻿
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0472.jpg
Các bạn trẻ như đi lạc vào không gian cổ tích khi đứng giữa "biển hoa" hướng dương đang độ rực vàng.
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0434.jpg
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0540.jpg
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0514.jpg
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0461.jpg
Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15km, đồi hoa gây ấn tượng với quy mô lớn và những bông hướng dương có đường kính từ 20 đến 30cm. Chu kỳ hoa nở đẹp và căng tràn sức sống nhất thường chỉ kéo dài khoảng hai tuần. Để có được những bức ảnh ưng ý nhất và tận hưởng không khí trong lành, thời điểm lý tưởng nhất để chụp hình là từ 7h đến 8h sáng hoặc từ 17h chiều trở đi.
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0495.jpg
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0455.jpg
Biết đến địa điểm này qua mạng xã hội, Thiên Khiêm (21 tuổi) quyết định vượt quãng đường hơn một giờ đồng hồ từ huyện Hoài Đức (Hà Nội) để đến trải nghiệm. Đứng giữa cánh đồng hoa lúc 17h chiều, Khiêm chia sẻ: "Vài tháng trước, mình đến đây chưa có gì, nay hoa nở đồng loạt, bao quát cả đồi, nhìn rất ấn tượng. Mọi người đến đây tốt nhất là mang theo nhiều nước để bổ sung cho cơ thể và một chút giấy khô, đồng thời nên đi vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để có ánh sáng đẹp nhất".
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0554.jpg
Không lặn lội từ xa tới như Khiêm, Nguyễn Phương Linh (học sinh lớp 12, sống cách đồi hoa 5 km) cũng tranh thủ cùng bạn bè đi lưu giữ kỷ niệm. "Hôm nay là ngày học cuối cùng của thời học sinh nên tụi mình quyết tâm đi. Hai đứa đợi đến 6h tối, khi ánh sáng vừa đủ dịu nhẹ rồi mới ra chụp", Linh kể. Cô nữ sinh cũng không quên chia sẻ "bí kíp" chụp ảnh cho các bạn từ xa tới: "Đi đường xa khá mệt, đến nơi mọi người đừng ra vườn hoa ngay. Cứ tạt vào quán nước nghỉ ngơi một chút, dặm lại lớp trang điểm cho tươi tắn rồi hẵng chụp, như vậy ảnh mới lung linh và bản thân cũng thoải mái nhất."
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0522.jpg
ban-tre-thich-thu-check-in-doi-hoa-huong-duong-eco-park-0518.jpg
Không chỉ thu hút bởi sắc vàng rực rỡ, đồi hoa hướng dương còn gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ bối cảnh những toà cao ốc hiện đại vươn lên ngay phía sau. Thực tế trong năm qua, khu vực Ecopark và vùng lân cận đã là điểm đến quen thuộc của giới trẻ Hà Nội, với nhiều toạ độ nhiếp ảnh từng "làm mưa làm gió" như cây cầu hoa giấy, công viên mùa Thu hay thảm cỏ lau trải dài.
Lê Vượng - Hoàng Vũ
#Đồi hoa hướng dương Hưng Yên #Ecopark

Xem thêm

Cùng chuyên mục