35 đội thi tranh tài tại cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên - 'BK SHARK 2026'

Phát biểu tại chương trình, PGS. TS Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) cho biết, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các trường đại học không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn phải trở thành trung tâm kiến tạo tri thức, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Xuất phát từ tinh thần đó, cuộc thi 'BK SHARK 2026' được Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) tổ chức với mong muốn khơi dậy đam mê sáng tạo, tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm trong sinh viên; đồng thời tạo môi trường để sinh viên từng bước hiện thực hóa ý tưởng, giải pháp và dự án có giá trị thực tiễn cho cộng đồng và xã hội.

PGS. TS Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) phát biểu tại cuộc thi.

Cuộc thi năm nay thu hút 35 đội thi, với hơn 140 sinh viên của 6 trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng tham gia tranh tài. Con số này không chỉ cho thấy sức hút của sân chơi khởi nghiệp sáng tạo, mà còn khẳng định tinh thần kết nối, giao lưu học hỏi sâu rộng trong cộng đồng sinh viên đam mê đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng. Trải qua các vòng thi, 7 dự án xuất sắc đã bước vào vòng Chung kết.

Cuộc thi thu hút 35 đội thi, với hơn 140 sinh viên của 6 trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng tham gia tranh tài.

Cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên ĐH Đà Nẵng.

Các đề tài năm nay không chỉ sở hữu hàm lượng công nghệ cao, ứng dụng những xu hướng thời đại như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình đa tác tử, hay chuyển đổi số sâu rộng trong hạ tầng ươm tạo và hành trình du lịch; mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội mạnh mẽ thông qua các giải pháp bền vững như tối ưu hóa phát thải Carbon, hệ thống kè biển thu hoạch năng lượng sạch hướng tới Net Zero và tuần hoàn học liệu đón đầu chuẩn ESG; bên cạnh những bước đột phá nâng tầm trải nghiệm giáo dục thông minh thông qua robot. Sự đa dạng từ công nghệ, môi trường đến kinh tế và xã hội trong các dự án chính là câu trả lời đầy sáng tạo của thế hệ trẻ trước những bài toán hóc búa nhất mà thực tiễn đang đối mặt.

Sinh viên trình bày các đề tài tại cuộc thi.

Giải Nhất thuộc về Đội DanangBooth - Dự án DanangBooth với đề tài Mô hình kết nối hộ chiếu, photobooth và nền tảng chia sẻ hành trình số.

Sau những màn tranh tài đầy kịch tính, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội DanangBooth - Dự án DanangBooth, với đề tài Mô hình kết nối hộ chiếu, photobooth và nền tảng chia sẻ hành trình số (nhóm sinh viên của trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng); đồng thời trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, cùng nhiều giải Khuyến khích, giải Bình chọn và giải Tiềm năng. Đặc biệt, 3 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia vòng Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cấp ĐH Đà Nẵng, năm 2026.

Ảnh: NTCC