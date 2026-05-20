Chàng trai Việt 'gây sốt' cộng đồng mạng khi nhắc về mẹ tại buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt tại lễ tốt nghiệp đại học bất ngờ 'viral', với hơn 31.000 lượt tim, 2.900 lượt share. Nhân vật chính là Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (sinh năm 2001), tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích Định lượng, tại một trong những ngôi trường danh tiếng, ĐH Duke (Mỹ), niên khóa 2026.

Khoảnh khắc tân thạc sĩ người Việt tại ĐH Duke (Mỹ) hát “Ước mơ của Mẹ” trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ chạm cảm xúc người nghe, 'gây sốt' mạng xã hội.

Anh xuất hiện trong trang phục cử nhân, đại diện phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước toàn trường. Điều khiến mọi người chú ý là phong thái tự tin chia sẻ, anh chọn hát một đoạn trong ca khúc Ước mơ của Mẹ và dành lời cảm ơn đặc biệt đối với bậc sinh thành. Điều khiến nhiều người ‘chạm cảm xúc’ hơn cả là sự biết ơn mà anh dành cho gia đình, ba mẹ và những người đã luôn đồng hành trong suốt hành trình trưởng thành.

Nhật Tiến trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐH Duke.

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến chia sẻ trong bài phát biểu: “Hôm nay, mình có ba mẹ đang ngồi ở khán phòng này. Con cảm ơn Ba Mẹ. Có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và có lẽ, đây là phần duy nhất trong bài phát biểu mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn. Mình xin mượn lời bài hát: ... Rồi con cũng có ước mơ riêng mình. Và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi hãy ước mơ thay phần mẹ…".

Nhật Tiến chụp ảnh với ba mẹ trong ngày tốt nghiệp. Ba mẹ luôn yêu thương và động viên Tiến để anh tốt hơn mỗi ngày.

​"Khóa 2026 vì tấm bằng từ trường ĐH Duke. Các bạn sẽ được gặp vô vàn người xuất sắc. Nhưng xin các bạn đừng quên, những người đã từng bên bạn trước kia. Và nếu các bạn chưa nhận ra, chúng ta tốt nghiệp từ một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới. Vì thế, hãy ước mơ thật lớn. Hãy có những ước mơ riêng mình, nhưng cũng hãy mơ giúp cho những ai không thể mơ, những ai đặt trọn niềm tin nơi bạn, những ai yêu thương bạn hết lòng. Và mình không có bất kỳ sự hoài nghi nào rằng, tất cả chúng ta sẽ đạt được những điều rất tuyệt vời”.

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, nam sinh cho biết, việc đại diện phát biểu tốt nghiệp trước hàng trăm sinh viên cùng khóa, đứng trước hàng nghìn người tại buổi lễ tốt nghiệp, một dấu mốc mà Nhật Tiến không thể quên. Trên mọi hành trình trải qua, anh may mắn có được sự đồng hành của gia đình. Có những người xa lạ bước đến yêu thương, giúp đỡ hết lòng.

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến hiện thực hóa ước mơ du học tại Mỹ.

Trước khi gây chú ý với đoạn video về bài phát biểu tốt nghiệp xúc động trên, trong lần chia sẻ trước đây trên Sinh Viên Việt Nam, Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến gây ấn tượng với thành tích học tập ấn tượng. Anh xuất phát điểm là cựu học sinh trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý, đến Mỹ du học từ năm 2019 sau khi xuất sắc giành được suất học bổng 85% (tương đương 4 tỷ đồng) cho 4 năm học tại trường ĐH DePauw (ngôi trường xếp hạng thứ 45 trong nhóm trường đại học khai phóng tại Mỹ).

Nhật Tiến từng học một học kỳ tại ĐH Oxford (Anh Quốc).

Đến năm 2022, Nhật Tiến tốt nghiệp sớm, hoàn thành chương trình Cử nhân 2 chuyên ngành - Khoa học máy tính và Truyền thông, trong vòng 7 học kỳ, tại ĐH DePauw (DePauw University). Dù học song ngành nhưng Nhật Tiến luôn giữ vững phong độ với GPA 4 năm học là 3.81/4.0, lọt top 5% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc (Summa cum laude) tại trường.

Nhật Tiến trong lần thực tập tại McKinsey & Company (Chicago, Mỹ) - Công ty tư vấn quản lý lớn nhất thế giới.

Bài học mà Nhật Tiến rút ra trong quá trình du học và làm việc tại Mỹ, gói gọn trong câu nói: Network is your net worth (tạm dịch: Vòng tròn kết nối của bạn là giá trị thực của bạn). “Mình có lời khuyên dành cho các bạn chuẩn bị ra nước ngoài học tập là nên trau dồi vốn tiếng Anh thật tốt để tự tin giao tiếp, mở rộng mối quan hệ. Bên cạnh đó, các bạn cần có sự tò mò, luôn đặt câu hỏi khi tiếp cận văn hóa bản địa, cách làm việc mới… Việc giỏi tiếng Anh và sự tò mò giúp bạn mở rộng vòng tròn kết nối, cởi mở tư duy tiếp thu cái mới. Từ đó, các bạn hiểu rõ về đất nước đang sinh sống, học tập và làm việc hiệu quả”, Tiến nói.