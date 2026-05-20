Nữ sinh xuất sắc giành học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc: 'Danh tiếng trường không phải là tất cả

SVO - Sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Như Thảo (sinh năm 2003) từng mang nhiều trăn trở khi bước vào thị trường lao động. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực không ngừng và chiến lược làm nổi bật thế mạnh bản thân, cô gái trẻ đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc (CSC) bậc Thạc sĩ, ngành Kinh doanh quốc tế, tại Trường Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân.

Quyết tâm vươn ra biển lớn

Ngay từ những năm cuối giảng đường, Như Thảo đã nuôi dưỡng ước mơ đặt chân tới vùng đất có bề dày văn hóa lâu đời, đồng thời mong muốn được làm việc tại các tập đoàn lớn của Trung Quốc để cọ xát với văn hóa doanh nghiệp nước bạn. Cơ hội đến khi cô làm việc tại Foxconn - một trong những doanh nghiệp FDI có tiếng. Tuy nhiên, chính trong quá trình làm việc thực tế, Thảo nhận ra bản thân vẫn còn những hạn chế nhất định để có thể tiến xa hơn. Điều này đã thôi thúc cô đưa ra một quyết định táo bạo: Tiếp tục con đường học vấn để nâng cấp năng lực.

Nguyễn Như Thảo luôn là sinh viên gương mẫu tại Trường Đại học Hạ Long.

Mục tiêu Như Thảo nhắm tới là học bổng danh giá với tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt: học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc. “Ban đầu, mình cũng có nhiều lo lắng vì phải cạnh tranh với hàng ngàn ứng viên xuất sắc có chung mong ước. Nhưng sau cùng, mình vẫn quyết định dấn thân vì có niềm tin rằng bản thân có thể làm được”, Thảo chia sẻ.

Vượt qua định kiến “trường top”

Nhiều ứng viên thường e ngại, nếu không xuất thân từ các trường đại học top đầu, nhưng với Nguyễn Như Thảo, điều đó không phải là rào cản. "Tên tuổi của trường chỉ là một phần, không phải là tất cả", cô khẳng định.

Với mức GPA 3.51, Thảo quyết định làm chiến lược gia cho chính cuộc đời mình bằng cách mở rộng hồ sơ ở nhiều khía cạnh khác. Cô đã dành thời gian và tâm huyết để hoàn thành 2 bài báo nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế. Việc sở hữu các công bố khoa học không chỉ giúp hồ sơ trở nên đa dạng, nổi bật hơn mà còn chứng minh được thái độ nghiêm túc và đam mê của cô với con đường học thuật. Bên cạnh đó, vị trí kỹ sư tại Foxconn mang lại cho cô kinh nghiệm quý báu trong việc đối ứng trực tiếp với khách hàng.

Thảo nhớ lại buổi phỏng vấn quyết định: "Nhờ lợi thế làm việc tại doanh nghiệp FDI, mình đã thể hiện được sự tự tin và am hiểu về các lĩnh vực kinh tế, qua đó, gây ấn tượng mạnh với hội đồng. Thực tế, khi phỏng vấn, các thầy cô không hề hỏi về thứ hạng hay danh tiếng của trường đại học cũ. Thay vào đó, họ xoáy sâu vào các câu hỏi chuyên ngành và những trải nghiệm giải quyết vấn đề của bản thân trong quá trình làm việc".

Kiến thức thực tiễn và bản lĩnh được rèn giũa từ môi trường doanh nghiệp đã trở thành điểm mấu chốt giúp Thảo vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký khác.

Hãy cứ tự tin và hành động

Từ câu chuyện chinh phục học bổng tại Trường Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân, Như Thảo đúc kết lại rằng, kiến thức và kinh nghiệm làm việc là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng sự tự tin, giúp mỗi người vượt qua những vướng mắc tâm lý và nỗi sợ hãi của bản thân trước những kỳ thi lớn.

"Một nền tảng xuất phát điểm tốt là lợi thế, nhưng nếu bản thân có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế thì hoàn toàn có thể bù đắp được điều đó", Thảo nhắn nhủ.



Hành trình của Thảo khép lại một chặng đường nỗ lực bền bỉ nhưng lại mở ra một cánh cửa mới vô cùng rạng rỡ tại phương xa, mang theo niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ để hiện thực hóa những hoài bão lớn lao nhất.

(Ảnh: NVCC)