Ca sĩ Vũ Quang Thiện chúc các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tin mang tài sắc vươn tầm thế giới

SVO - Chiều 21/5, tại Đại học Phenikaa, ca sĩ Vũ Quang Thiện đã khuấy động không khí ngày hội tuyển sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2026' bằng những giai điệu trẻ trung, sôi động. Cùng với không gian âm nhạc bùng nổ, nam ca sĩ cũng gửi gắm những lời chúc ý nghĩa, kỳ vọng các thí sinh sẽ luôn rạng rỡ, tự tin mang tài năng và sắc vóc của phụ nữ Việt vươn tầm thế giới.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Ca sĩ Vũ Quang Thiện cùng Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi, MC Công Lưu tại thảm đỏ Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đại học Phenikaa.

Xuất hiện tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, ca sĩ Vũ Quang Thiện đã khuấy động sân khấu bằng chất giọng nội lực và phong cách trình diễn cuốn hút. Thông qua hai nhạc phẩm Xinh tươi Việt Nam và Một vòng Việt Nam, nam ca sĩ không chỉ lan tỏa tinh thần tươi vui, năng động của tuổi trẻ mà còn truyền tải khát vọng chinh phục cùng vẻ đẹp của một Việt Nam hiện đại. Đây cũng chính là thông điệp và tinh thần cốt lõi mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đang hướng tới.

Ca sĩ Vũ Quang Thiện thăng hoa trên sân khấu Trường Đại học Phenikaa với những giai điệu rộn ràng, ngập tràn tình yêu quê hương đất nước.

Chia sẻ về cơ hội đồng hành cùng chương trình, ca sĩ Vũ Quang Thiện bộc bạch: “Tôi luôn theo dõi và vô cùng ấn tượng với Hoa hậu Việt Nam, một sân chơi sắc đẹp uy tín và chuyên nghiệp bậc nhất hiện nay. Được cất tiếng hát tại sự kiện hôm nay thực sự là một niềm vui lớn đối với tôi. Đặc biệt, với chủ đề Miền hương sắc của năm nay, tôi cảm nhận rất rõ thông điệp về sự giao thoa hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại. Xin chúc các thí sinh tương lai sẽ luôn rạng rỡ, tự tin mang sắc vóc và tài năng của người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng không chỉ ở trong nước mà còn vươn tầm thế giới”.

Ca sĩ Vũ Quang Thiện là gương mặt đồng hành quen thuộc trong các hoạt động hướng tới cộng đồng của Báo Tiền Phong.