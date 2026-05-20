Giảng viên Gen Z ‘đa năng’ ghi dấu ấn ở cả giảng đường lẫn sân khấu

SVO - Sở hữu tấm bằng Cử nhân ngành Ngôn ngữ, từng có hai năm gắn bó với sóng phát thanh Đài Hà Nội và là một dancer nhiệt huyết, Nguyễn Hoàng Long (MC Long Hoàng) là đại diện tiêu biểu cho thế hệ Gen Z không ngại bứt phá. Khước từ việc tự đóng khung bản thân, chàng trai trẻ hiện đang cùng lúc ghi dấu ấn mạnh mẽ trên ba mặt trận: một Giảng viên kỹ năng mềm truyền cảm hứng, một mentor tận tâm đứng sau thành công của nhiều thí sinh và đặc biệt, một 'người kể chuyện tình yêu' duyên dáng trên các sân khấu tiệc cưới.

Người truyền lửa năng động trên bục giảng

Bước vào môi trường sư phạm tại FPT Poly School (đơn vị đào tạo trực thuộc Tập đoàn FPT) - nơi nổi tiếng với môi trường năng động và chú trọng thực hành, Long Hoàng không chọn cách đứng trên bục giảng để đọc những lý thuyết khô khan. Anh hiểu rằng sinh viên ngày nay cần những giá trị thực tế, cần được lắng nghe và cần một người đồng hành đủ sức thấu hiểu tâm lý Gen Z.

Nói về triết lý giảng dạy của mình, thầy giáo trẻ chia sẻ: "Việc dạy kỹ năng mềm cho sinh viên giúp tôi mang lại giá trị thực tế: giúp các bạn phá vỡ vỏ bọc tự ti để giao tiếp tốt hơn và dám thể hiện bản thân". Thay vì những bài giảng một chiều, lớp học của Long Hoàng luôn đầy ắp sự chuyển động. Anh áp dụng tư duy hoạt náo của một MC và sự linh hoạt của một dancer để thiết kế bài giảng.

"Với tính cách năng động, tôi luôn cố gắng biến giờ học thành không gian tương tác. Các bạn vừa chơi vừa học qua các trò chơi tổng hợp kiến thức, đảm bảo môi trường học tập luôn vui vẻ, bổ ích và đạt lượng tương tác cao nhất", anh hào hứng kể. Sự chân thành và nhiệt huyết trong cách truyền đạt đã giúp những tiết học của anh trở thành nơi sinh viên thực sự muốn đến để rèn giũa tư duy.

Long Hoàng hiện là giảng viên môn kỹ năng mềm Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic (Ảnh: Yến Chi)

Giảng viên Long Hoàng luôn mang đến nguồn năng lượng Gen Z tươi trẻ, biến các tiết học kỹ năng mềm thành không gian tương tác đầy ắp tiếng cười. (Ảnh: Yến Chi)

Người thầy “thầm lặng”

Không chỉ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu hay trên bục giảng, Long Hoàng còn dành nhiều tâm huyết cho vai trò mentor/trainer tại các cuộc thi MC, thuyết trình và hùng biện. Từng đi lên từ những cuộc thi sinh viên (Top 8 Light on The Mic, Top 3 MC Fire), anh thấu hiểu những bỡ ngỡ và áp lực mà các bạn trẻ phải đối mặt.

Nhớ lại hành trình đồng hành cùng các tài năng trẻ, anh chia sẻ đầy tâm đắc: "Một trong những trải nghiệm tôi nhớ nhất là khi làm mentor cho cuộc thi Light on The Mic 2024. Được chứng kiến các bạn từ khi chập chững cầm mic tới những bước tiến trưởng thành rõ rệt trên sân khấu thực sự là một niềm vui rất lớn". Nhìn các thí sinh tự tin cầm mic và tỏa sáng, với Long Hoàng, đó là quả ngọt xứng đáng nhất cho tâm huyết của mình.

Trong vai trò mentor các cuộc thi, Long Hoàng là người anh tận tâm, sẵn sàng lùi về sau để làm bệ phóng vững chắc cho các tài năng trẻ tỏa sáng.

Biến hóa trên sân khấu sự kiện và những kịch bản cưới "độc bản"

Trên các sân khấu sự kiện, từ hội nghị khách hàng, lễ ra mắt sản phẩm đến những đêm nhạc hội sôi động, Long Hoàng luôn biết cách biến hóa để làm chủ hoàn toàn bầu không khí. Lợi thế đài từ vang, sáng được rèn giũa từ những năm tháng làm phát thanh viên, cộng hưởng cùng phong thái linh hoạt, tự tin giúp anh dễ dàng nắm bắt và dẫn dắt mạch cảm xúc của đông đảo khán giả. Khác với hình ảnh từ tốn, cặn kẽ khi làm mentor hay sự chuẩn mực trên bục giảng, một Long Hoàng cầm mic giữa sự kiện lớn là phiên bản nhạy bén, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng xử lý mượt mà mọi tình huống phát sinh. Chính sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong từng lời dẫn đã đưa cái tên Long Hoàng trở thành sự lựa chọn bảo chứng thành công cho nhiều đối tác.

MC Long Hoàng dẫn dắt tại các sự kiện.

Dù đắt show ở nhiều mảng sự kiện khác nhau, nhưng sân khấu tiệc cưới luôn mang lại cho Long Hoàng những cảm xúc đặc biệt. Anh không định vị mình là một "thợ nói" chỉ đến đọc kịch bản có sẵn, mà xem mình là một "người kể chuyện tình yêu" - người gắn kết cảm xúc và kiến tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên trong ngày trọng đại của các cặp đôi.

Được mệnh danh là "người kể chuyện tình yêu", Long Hoàng luôn biết cách thổi hồn vào các kịch bản cưới, mang đến những khoảnh khắc thăng hoa và xúc động cho các cặp đôi.

Vượt qua áp lực và kiên định với đam mê

Sống trong thời đại mạng xã hội phơi bày vô số tiêu chuẩn thành công mang tính vật chất, người trẻ hiếm ai tránh khỏi áp lực đồng trang lứa. Đứng trước câu hỏi về gánh nặng cơm áo gạo tiền, chàng trai trẻ bộc bạch: "Tôi từng đối mặt với những áp lực về vật chất qua từng giai đoạn tuổi tác, từ năm 18, 20 đến 25 tuổi. Nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng: Hãy cứ làm hết mình với đam mê".

Anh tin vào quy luật của sự cố gắng. Sự cống hiến không toan tính cho những kịch bản cưới, hay những giờ phút cháy hết mình trên bục giảng đều là khoản đầu tư sinh lời cho tương lai.

Long Hoàng tin rằng: "Khi mình sẵn sàng cho đi, cống hiến trọn vẹn tâm huyết cho công việc mà không toan tính thiệt hơn, chắc chắn sau này mình sẽ nhận lại được những quả ngọt. Đúng như câu nói: Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn". (Ảnh: Yến Chi)

Câu chuyện của Nguyễn Hoàng Long là minh chứng sống động cho một thế hệ trẻ dám sống, dám đam mê và dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Bằng sự chân thành và một trái tim rực lửa, giảng viên - MC Long Hoàng đang từng bước khẳng định triết lý: Tuổi trẻ là để trải nghiệm trọn vẹn và trở thành phiên bản đa năng, rực rỡ nhất của chính mình.

