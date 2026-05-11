MC Ngô Công Lưu tiết lộ nghệ thuật giao tiếp và làm chủ sân khấu tại Hoa hậu Việt Nam 2026

SVO - Chiều 11/5, Tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền phong tổ chức đã chính thức khởi động đầy ấn tượng tại Học viện Tài chính (Hà Nội). Đồng hành cùng sự kiện, MC Ngô Công Lưu - gương mặt quen thuộc của VTV đã có những chia sẻ sâu sắc về bản lĩnh của thế hệ trẻ, nghệ thuật giao tiếp và yếu tố tiên quyết để thu hút ánh nhìn khi xuất hiện trước công chúng.

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 11/5, hội trường Học viện Tài chính trở nên vô cùng sôi động với sự hiện diện của đông đảo sinh viên. Không khí tuyển sinh rộn rã tiếng cười nói, ngập tràn những ánh mắt háo hức và đầy quyết tâm của các nữ sinh mang trong mình ước mơ chinh phục vương miện. Những tà áo dài thướt tha, nụ cười rạng rỡ cùng sự chuẩn bị vô cùng chỉn chu đã biến khuôn viên trường thành một không gian tràn ngập sắc màu. Năng lượng dồi dào, phong thái tự tin của các bạn trẻ đã thực sự thắp lửa cho chặng đua đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2026.

﻿﻿ ﻿ Nữ sinh các trường đại học rạng rỡ tại thảm đỏ ngày hội.

Đồng hành cùng các thí sinh trong sự kiện lần này là MC Ngô Công Lưu (SN 1997) - người dẫn chương trình dạn dày kinh nghiệm của Cà phê sáng, Trạm đa sắc, Nhật ký trên khóa Sol (VTV3). Nam MC đồng thời là giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN) và hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), nghiên cứu về mối liên hệ giữa truyền hình và công nghiệp văn hóa.

MC Công Lưu giao lưu cùng các sinh viên.

Lần đầu tiên đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam ngay từ những vòng khởi động, nam MC không giấu được sự háo hức. Anh chia sẻ, đằng sau vẻ đẹp tỏa sáng trong đêm chung kết là một hành trình chắp cánh ước mơ cho các cô gái trẻ trên khắp mọi đại học cả nước. Đặc biệt, khi quan sát các ứng viên, MC Ngô Công Lưu đánh giá rất cao sự tự tin của các bạn: "Các bạn sinh viên bây giờ rất tự tin, khác với thời của mình cách đây khoảng 10 năm. Các bạn hiện nay vô cùng bản lĩnh, dám ước mơ, dám đặt ra mục tiêu và dám chinh phục những đỉnh cao".

MC VTV có mặt từ sớm, chuẩn bị kỹ cho sự kiện ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhắc đến cuộc thi có bề dày lịch sử gần 40 năm, nam MC vô cùng tâm đắc với thông điệp: Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn là bệ phóng để người trẻ cống hiến cho cộng đồng và khẳng định bản sắc Việt Nam.

Để làm được điều đó, kỹ năng giao tiếp đóng vai trò then chốt. Dưới góc nhìn của người làm truyền thông, MC Ngô Công Lưu phân tích: "Giao tiếp không chỉ nằm ở việc các bạn trả lời ứng xử Top 5 lưu loát. Đó còn là khả năng kết nối với những thành viên khác, với ban tổ chức; là cách bạn thể hiện bản sắc cá nhân thông qua ngôn ngữ, hình thể và các hoạt động". Anh nhấn mạnh, một người có kỹ năng giao tiếp tốt là người biết cách truyền đạt những điểm mạnh, kiến thức sâu rộng của mình đến với mọi người.

Dành lời khuyên cho những bạn trẻ lần đầu đứng trước sân khấu lớn, nam MC đưa ra hai bí quyết thiết thực để lấy lại sự bình tĩnh: Một là hít thở sâu, đây là bước đầu tiên và hiệu quả nhất để cơ thể cân bằng trở lại; tiếp đó là chuẩn bị kỹ nội dung, các bạn hãy viết ra và vạch rõ những ý chính cần nói. Sự chuẩn bị này sẽ giúp các bạn tránh được tình trạng lúng túng hay "bí từ" khi đối diện với đám đông.

Đáng chú ý, khi được hỏi về yếu tố quan trọng nhất lúc xuất hiện trước công chúng, MC Ngô Công Lưu thẳng thắn lựa chọn: Ngoại hình.

"Ngoại hình là thứ mình luôn ưu tiên. Không phải những yếu tố khác kém quan trọng, nhưng ngoại hình chính là điểm chạm đầu tiên khi bạn chưa cất tiếng nói hay thể hiện trí tuệ," anh đánh giá.

Theo nam MC, diện mạo chính là một ngôn ngữ không lời để phác họa cá tính. Dù là một cô gái phá cách hay dịu dàng, tất cả đều được phản chiếu qua trang phục, cách trang điểm, kiểu tóc, cho đến tư thế đứng, ánh mắt và nụ cười. Sự đầu tư, chăm chút cho vẻ ngoài không chỉ là cách thể hiện sự tôn trọng với người đối diện mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: "Tôi là người rất tự tin và tôi đang sẵn sàng để đồng hành trong cuộc thi".

Hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 mới chỉ ở những chặng khởi động. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhan sắc đến trí tuệ, cùng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, các ứng viên tiềm năng đến từ Học viện Tài chính hứa hẹn sẽ là những nhân tố nổi bật trong mùa giải năm nay.