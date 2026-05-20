Nam giảng viên Gen Z nhận học bổng Tiến sĩ Bắc Kinh: ‘Bục giảng chính là sân khấu đặc biệt nhất’

SVO - Không chỉ sở hữu hồ sơ học thuật ấn tượng với học bổng Tiến sĩ Chính phủ Trung Quốc (CSC) tại Bắc Kinh, Dương Thanh Dũng còn được biết đến là một MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung đa năng. Từng trải qua nhiều thử thách trong quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân, hành trình vươn ra biển lớn của nam giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Đại Nam là minh chứng cho tinh thần dám ước mơ, dám bứt phá để biến những trải nghiệm nghệ thuật, dịch thuật thành chất liệu sống động trên bục giảng.

Dương Thanh Dũng (sinh năm 2000) hiện là giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại trường Đại học Đại Nam. Anh còn được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung, MC song ngữ và phiên dịch. Con đường học vấn và sự nghiệp của Dũng là một hành trình đầy nỗ lực và đam mê, khởi đầu từ một cậu bé yêu thích nghệ thuật đến một giảng viên trẻ nhiệt huyết và đầy triển vọng.

Dương Thanh Dũng từng theo học hệ cử nhân tại trường Đại học Sư phạm Quảng Tây từ năm 2018 đến 2022, với học bổng toàn phần của Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Sau đó, anh tiếp tục theo học hệ thạc sĩ tại cùng trường, từ năm 2022 đến 2024, với học bổng toàn phần giáo viên Hán ngữ quốc tế.

Việc nhận được học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc hệ Tiến sĩ tại Bắc Kinh là một dấu mốc quan trọng trong hành trình học vấn của Dũng, dù hành trình chạm tay vào vinh quang ấy đong đầy lo âu. Anh chia sẻ, từng "vỡ òa nhưng thót tim" vì nhận thông báo muộn hơn mọi người.

Thế nhưng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì mẹ anh phải nhập viện cấp cứu. Nén lại khao khát sẻ chia để truyền động lực cho cộng đồng, Dũng chọn lùi lại, ưu tiên ở bên gia đình. Phải đến tận hôm nay, khi sóng gió qua đi, anh mới có thể lần đầu tiên chính thức lan tỏa niềm hạnh phúc muộn màng này tới mọi người.

Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) không chỉ là ước mơ mà còn là hành trình chinh phục đầy hứng khởi của Dũng qua từng cấp độ. Dù thẳng thắn thừa nhận, từng áp lực và sự thiếu hụt kinh nghiệm trong nghiên cứu học thuật, điều mà thời đại học anh từng xem nhẹ, Dũng giờ đây đã trưởng thành hơn. Từ khi bước sang bậc thạc sĩ, anh đã bắt đầu nhìn nhận con đường nghiên cứu một cách nghiêm túc, biến những hoài nghi thành động lực để bước ra khỏi vùng an toàn và đón nhận thử thách lớn này.

Hai năm đứng lớp giúp Dũng nhận ra nghiên cứu khoa học chính là trách nhiệm cốt lõi của một người thầy. Với anh, mỗi công trình không chỉ để giải quyết các vấn đề xã hội, mà còn là công cụ trực tiếp gỡ rối những bài toán thực tế cho cả thầy và trò.

Dù không khỏi lo lắng và hồi hộp trước những áp lực học thuật khắc nghiệt của bậc Tiến sĩ qua lời kể của các tiền bối, Dũng vẫn xem đây là một thử thách lớn lao. Anh tự nhắc nhở bản thân phải nâng cao tinh thần tự học, làm việc nghiêm túc và chăm chỉ gấp bội để biến khó khăn thành cơ hội bứt phá năng lực nghiên cứu của chính mình.

Trong 3 - 4 năm tới, mục tiêu lớn nhất của Dũng là tốt nghiệp Tiến sĩ đúng hạn và có những bài nghiên cứu liên quan đến ngữ âm, ngữ pháp, giáo trình để phục vụ và giải quyết những vấn đề mà người Việt Nam học tiếng Trung đang gặp phải.

Dũng tin rằng, mỗi bước đi trong cuộc sống đều có ý nghĩa. Anh từng có một niềm đam mê lớn với nghệ thuật, nhưng quyết định đi du học năm 18 tuổi đã thay đổi cuộc đời anh.

Với Dũng, bục giảng chính là một sân khấu đặc biệt. Đứng ở nơi đó, anh tìm thấy niềm hạnh phúc nguyên bản của một người nghệ sĩ: Được cống hiến, sẻ chia và truyền cảm hứng cho những “khán giả” đặc biệt của cuộc đời mình.

Công việc MC và sáng tạo nội dung chính là bệ phóng giúp Dũng thỏa mãn đam mê nghệ thuật từ thuở học trò. Nếu vai trò MC giúp anh làm chủ sân khấu, trau chuốt ngôn từ và phát âm, thì việc sáng tạo nội dung lại là cơ hội để anh đúc kết kiến thức và lan tỏa những giá trị tích cực.

Dù bước vào lĩnh vực phiên dịch với hành trang chưa nhiều kinh nghiệm, Dũng vẫn lạc quan tin rằng, mỗi trải nghiệm dịch thuật sẽ là một chất liệu sống động, làm phong phú thêm những bài giảng của mình.

Chia sẻ về tư duy đa năng thời hiện đại, Dũng cho rằng, dù ông cha ta từng khuyên "một nghề cho chín còn hơn chín nghề", nhưng thực tế, các nhà tuyển dụng ngày nay luôn tìm kiếm nhân sự đa nhiệm.

Tuy nhiên, cốt lõi của sự đa năng không phải là dàn trải. Dũng nhấn mạnh: "Tốt nhất là trở thành một người đa năng, nhưng phải biết đâu là lợi thế lớn nhất của mình để tập trung phát triển đột phá. Đó mới là chìa khóa để đi xa, trong cả công việc lẫn cuộc sống".

Theo Dũng, chìa khóa "vàng" trong hồ sơ ứng tuyển là sự thấu hiểu bản thân và việc đáp ứng trúng đích yêu cầu của từng hệ đào tạo: Nếu cử nhân cần tính cách và hoạt động ngoại khóa, thạc sĩ chú trọng định hướng tương lai, thì tiến sĩ lại đòi hỏi khắt khe về năng lực nghiên cứu. Minh chứng là bộ hồ sơ của Dũng đầu tư mạnh vào học thuật với luận văn xuất sắc, sách tài liệu cùng hàng loạt bài báo, hội thảo quốc tế.

Bên cạnh đó, việc ứng tuyển ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế cùng lợi thế từ kinh nghiệm làm MC và giảng viên chính là những điểm cộng đắt giá, giúp anh đáp ứng hoàn hảo yêu cầu cao về thực tế của hệ tiến sĩ và tạo ấn tượng mạnh với hội đồng tuyển sinh.

Dũng chia sẻ rằng, anh đang chuẩn bị và thích nghi dần với cuộc sống mới tại Bắc Kinh. Cảm giác mông lung, hồi hộp này không khác gì biểu hiện của 8 năm trước, khi anh lần đầu đi du học. Tuy nhiên, với thế giới quan tích cực, anh tin rằng, mọi việc luôn có hai mặt: Dám tạm buông bỏ những ổn định hiện tại chính là cơ hội để đón nhận những bứt phá lớn hơn trong tương lai.

Để chuẩn bị cho hành trình này, Dũng đang tận dụng mọi quỹ thời gian eo hẹp để đọc sách, nghiên cứu lý luận. Anh tự áp lực bản thân phải nâng cao tri thức để không bị bỡ ngỡ hay tự ti khi sắp sửa làm việc với những "học bá" xứ Trung, đồng thời xem đây là cơ hội vàng để kết bạn và học hỏi từ những người giỏi nhất.

Đích đến lớn nhất của Dũng sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ là trở thành một nhà giáo truyền cảm hứng. Đối với anh, một người thầy giỏi không chỉ cần năng lực chuyên môn, mà quan trọng hơn là phải biết khơi gợi sự hứng thú và tạo động lực cho học sinh. Anh tâm niệm: "Đôi khi, những sự chia sẻ, truyền cảm hứng của người thầy có thể cứu được cả tương lai của một con người".

Đằng sau những thành công của Dũng không thể thiếu sự đồng hành của gia đình.

Dũng muốn gửi đến mọi người thông điệp về sự nỗ lực và dám ước mơ. Anh chia sẻ: "Nhiên liệu của mình cũng từng rất ít ỏi, thậm chí có lúc còn ít hơn nhiều người khác. Nhưng mình luôn tin rằng, chỉ cần chúng ta dám thử, dù cơ hội thành công chỉ là một phần trăm nhỏ, thì vẫn còn hy vọng. Còn nếu ngay từ đầu đã không dám bắt đầu, thì thất bại gần như là điều chắc chắn. Vì vậy, hãy cứ nỗ lực, cứ dám ước mơ, dám bước ra khỏi vùng an toàn và dám thực hiện điều mình mong muốn. Chỉ khi thật sự bắt đầu, chúng ta mới biết được sức bật của bản thân có thể đi xa đến đâu. Hãy nhớ rằng, ‘Hành trình vạn dặm, bắt đầu từ một bước chân’, chúng ta cùng cố gắng!".

