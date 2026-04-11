Đỗ Uyển Linh Chi: Từ Thủ khoa đầu ra đến sứ mệnh kiến tạo giá trị nghệ thuật chuyên nghiệp

SVO - Từ một "cô gái vàng" của mảnh đất học Nam Định đến vị trí Thủ khoa đầu ra ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Đỗ Uyển Linh Chi không chỉ dừng lại ở những bảng thành tích học thuật "vô tiền khoáng hậu". Với tư duy đa nhiệm của một diễn viên, đạo diễn, biên kịch và chuyên gia xây dựng hình ảnh, Uyển Chi đã khẳng định bản sắc cá nhân bằng một hành trình nghệ thuật thực chiến đầy bản lĩnh.

Hành trình học tập - Nền tảng vững chắc cho một tư duy nghệ thuật khác biệt

Sinh ra và lớn lên tại Nam Định – mảnh đất vốn được mệnh danh là "đất học" với truyền thống hiếu học, từ đó luôn đòi hỏi tính kỷ luật tự thân cao, Uyển Chi sớm được nuôi dưỡng trong một môi trường đề cao tri thức. Ngay từ thuở nhỏ, cô đã bộc lộ niềm say mê đặc biệt với các loại hình nghệ thuật như hội họa, vũ đạo và nhạc cụ, song song với việc hoàn thành tốt chương trình văn hóa. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất khiến chính gia đình và bạn bè bất ngờ là quyết định chuyển hướng đột ngột từ khối chuyên Sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong danh giá để theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Đỗ Uyển Linh Chi - Thủ khoa đầu ra ngành diễn viên Kịch - Điện ảnh, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương.

Ở tuổi 16, đó là một lựa chọn "liều lĩnh" nhưng đầy kiên định. Nhìn lại hành trình 7 năm qua, Uyển Chi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định năm ấy. “Càng đào sâu, càng sống với nghệ thuật nói chung và lĩnh vực diễn xuất nói riêng, mình càng nhận thấy rằng nghệ thuật không chỉ là đam mê mà mình nuôi dưỡng từ thuở bé để thỏa mãn cái tôi mà còn là một cách để thấu hiểu sâu sắc nhân sinh, phản ánh những lớp lang sâu kín nhất của đời sống và truyền tải những giá trị nhân văn một cách tinh tế”, Chi chia sẻ. Cô tin rằng, chỉ cần đủ nghiêm túc và kiên định, người nghệ sĩ hoàn toàn có thể tạo ra một hướng đi bền vững và ý nghĩa mà không cần phải đi theo những lối mòn có sẵn.

Uyển Chi (bên phải) khi nhận danh hiệu Sinh viên Giỏi cấp trường.

Đằng sau vẻ ngoài mảnh mai là một tinh thần "lì đòn" đáng kinh ngạc. Ít ai biết rằng, trong suốt những năm tháng đại học, Uyển Chi đã phải đối mặt với những cơn đau bệnh tật kinh niên, thậm chí có lúc việc đi lại cơ bản cũng cần sự hỗ trợ. Ngay cả khi nhận được sự lo lắng và đề xuất đặc cách từ người thầy – NSƯT Kiều Minh Hiếu, cô vẫn kiên quyết khước từ sự ưu ái để lựa chọn vượt ngưỡng. Những đêm miệt mài lén ở lại trường tập bài diễn sau ca phẫu thuật không chỉ mang về cho cô những điểm số dẫn đầu lớp, mà quan trọng hơn, điều đó đã nhào nặn nên một Uyển Chi bản lĩnh và chỉn chu của hiện tại. Chính những trải nghiệm cận kề giới hạn đó đã trở thành chất liệu quý giá, hun đúc nên một cá tính nghệ thuật không biết khuất phục trước khó khăn.

"Phù thủy" đa nhiệm và bản lĩnh thực chiến trên bản đồ nghệ thuật

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu Thủ khoa, Đỗ Uyển Linh Chi nhanh chóng khẳng định vị thế một nghệ sĩ đa năng khi đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò: từ diễn viên, người mẫu, VJ đến biên kịch và đạo diễn. Cô quan niệm rằng, dù ở vị trí nào, "điểm chạm" cốt lõi vẫn nằm ở khả năng kể chuyện và tư duy hình ảnh. Với tâm thế của một người luôn sẵn sàng học hỏi, cô coi sự đa nhiệm là lợi thế giúp các lĩnh vực bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một cái tôi nghệ thuật vừa phong phú, vừa nhất quán trong việc truyền tải cảm xúc đến khán giả. “Dù ở vai trò là diễn viên, người mẫu, đạo diễn, biên kịch hay trình diễn âm nhạc thì nhiệm vụ cốt lõi vẫn là truyền tải cảm xúc và gửi gắm thông điệp đến khán giả thông qua góc nhìn của cái tôi nghệ thuật”, Chi không ngần ngại chia sẻ.

Sự đa năng thể hiện qua khả năng hóa thân linh hoạt: Từ một diễn viên kịch nói đầy sức nặng đến một người mẫu cuốn hút hay một ca sĩ làm chủ sân khấu.

Đứng ở góc độ một chuyên gia xây dựng hình ảnh thương hiệu, Uyển Chi cho rằng công thức để một nghệ sĩ trẻ định vị bản thân trong thời đại số nằm ở ba trụ cột: Chân thật, Nhất quán và Chiến lược thông minh. Chi nhấn mạnh, sự chân thật không chỉ giúp kết nối bền lâu với công chúng mà còn là nguồn nhựa sống giúp nội dung sáng tạo không bao giờ cạn kiệt. Tuy nhiên, trên hết mọi kỹ năng, giá trị thực sự mà người nghệ sĩ đóng góp cho cộng đồng và phẩm chất đạo đức tốt mới là "thương hiệu" vững chãi nhất, thay vì những sự phông bạt hào nhoáng nhất thời.

Thẳng thắn thừa nhận việc thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải khi đảm đương nhiều trọng trách, Uyển Chi lựa chọn sự "trâu lì" đúng mức đi cùng khả năng thả lỏng đúng thời điểm. Sự cầu toàn cực độ vừa là áp lực, vừa là động lực để cô nàng hoàn thiện mọi dự án một cách chỉn chu nhất. Để sạc lại năng lượng, nữ nghệ sĩ chọn lối sống thuận tự nhiên, tìm về sự tĩnh lặng của thiền quán và thiên nhiên. Niềm tin kiên định vào khả năng của bản thân chính là "phép thuật" giúp cô luôn giữ vững phong độ và không ngừng chinh phục những cột mốc mới trên hành trình nghệ thuật thực chiến. Cô khẳng định: “Và một điều quan trọng là luôn tin rằng kiểu gì mình cũng làm được, vì mình đã làm được những lần trước rồi mà”.

Uyển Chi (ngoài cùng bên phải), với vai trò Trưởng ban tổ chức cuộc thi Tài Sắc Sinh viên Văn hoá Nghệ thuật, được sự bảo trợ từ Hội giáo chức Việt Nam.

Uyển Chi cũng chân thành chia sẻ rằng, bản thân cô luôn muốn tạo dựng những sân chơi văn hóa lành mạnh cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật, lan tỏa những giá trị tích cực và tốt đẹp đến với cộng đồng.

Tầm nhìn tương lai - Khi nghệ thuật là sứ mệnh phụng sự cộng đồng

Dù sở hữu bảng thành tích đáng nể, với Đỗ Uyển Linh Chi, mọi thành công hiện tại mới chỉ là những bước khởi đầu trên một lộ trình đầy khắc nghiệt và chông gai. Trong tầm nhìn từ 3 đến 5 năm tới, nữ nghệ sĩ trẻ không giấu giếm tham vọng phát triển sâu hơn trong lĩnh vực tổ chức sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp và đặc biệt là giáo dục nghệ thuật hướng đến trị liệu, chữa lành. Xuất phát từ lòng biết ơn vì bản thân từng được "nghệ thuật cứu rỗi", cô mong muốn dùng chính sức mạnh của âm nhạc, diễn xuất và hội họa để ôm ấp những tâm hồn đang cần điểm tựa, giúp họ hạnh phúc hơn trong hành trình phát triển tâm thức. “Mình muốn nhìn thấy những người hạnh phúc vì được sống cùng nghệ thuật, và cũng muốn ôm lấy họ bằng nghệ thuật khi họ khổ đau hay lúc họ cần một điểm tựa trong hành trình phát triển tâm thức”. Đây là một hướng đi đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, nơi giá trị không nằm ở những tràng pháo tay tức thời mà ở sự thay đổi tích cực trong chiều sâu tâm hồn của cộng đồng

Uyển Chi muốn bản thân sẽ phát triển hơn về lĩnh vực tổ chức sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp và giáo dục nghệ thuật hướng đến trị liệu, chữa lành.

Nhìn về tương lai, Chi luôn đau đáu về sự cân bằng giữa tính cá nhân và tính quần chúng trong sáng tạo. Lấy bài học từ tấn bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô – một nghệ sĩ tài hoa nhưng xa rời thực tế – Uyển Chi khẳng định "Nghệ thuật vị nhân sinh" chính là kim chỉ nam bất biến cho hành trình của mình. Cô kỳ vọng thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp theo không chỉ dừng lại ở việc trau dồi chuyên môn thuần túy, mà cần xây dựng một tư duy nghề nghiệp nghiêm túc và trách nhiệm với cộng đồng. Với cô, nghệ thuật chân chính chỉ thực sự tồn tại khi nó gắn bó chặt chẽ với đời sống, phục vụ nhân dân và trở thành một hành trình tử tế góp phần kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho xã hội và đất nước.

Hành trình đẹp của Đỗ Uyển Linh Chi là lời khẳng định đanh thép rằng: Bản sắc cá nhân chính là "vũ khí" tối thượng của người nghệ sĩ trong kỷ nguyên số. Không đóng khung mình trong bất kỳ vai trò nào, cô vẫn đang miệt mài xoay chuyển giữa các lăng kính nghệ thuật để tìm kiếm những "điểm chạm" nhân văn nhất. Câu chuyện ấy không chỉ truyền cảm hứng cho những ai đang ấp ủ giấc mơ sân khấu, mà còn là lời nhắc nhở cho mỗi người trẻ về giá trị của sự chuyên nghiệp và lòng kiên định. Nghệ thuật, dưới bàn tay nhào nặn của những người trẻ bản lĩnh như cô, sẽ luôn là một dòng chảy bất tận của cảm xúc và sự tử tế, nơi mỗi cá nhân đều có quyền tỏa sáng theo cách riêng biệt và rực rỡ nhất.

