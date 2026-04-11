Những ngày đầu 'khổ luyện' của tân binh tại K9 - Đá Chông

SVO - Tháng Tư, nắng phủ lên những tán cây cổ thụ tại khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), cũng là thời điểm tân binh nhập ngũ năm 2026 tại đây bước vào giai đoạn huấn luyện cao hơn. Sau hơn một tháng làm quen với môi trường quân ngũ, thao trường dần trở thành nơi gắn bó thường xuyên của các chiến sĩ trẻ. Sự bỡ ngỡ ban đầu dần qua đi, thay vào đó là nhịp huấn luyện được duy trì đều đặn. Những giờ tập kéo dài, mồ hôi thấm lưng áo, những vết xước xuất hiện trong quá trình luyện tập đều là những dấu hiệu rõ ràng của quá trình thích nghi và rèn luyện.