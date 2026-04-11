Những ngày đầu 'khổ luyện' của tân binh tại K9 - Đá Chông

Duy Anh - Lê Vượng
SVO - Tháng Tư, nắng phủ lên những tán cây cổ thụ tại khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), cũng là thời điểm tân binh nhập ngũ năm 2026 tại đây bước vào giai đoạn huấn luyện cao hơn. Sau hơn một tháng làm quen với môi trường quân ngũ, thao trường dần trở thành nơi gắn bó thường xuyên của các chiến sĩ trẻ. Sự bỡ ngỡ ban đầu dần qua đi, thay vào đó là nhịp huấn luyện được duy trì đều đặn. Những giờ tập kéo dài, mồ hôi thấm lưng áo, những vết xước xuất hiện trong quá trình luyện tập đều là những dấu hiệu rõ ràng của quá trình thích nghi và rèn luyện.

Ngày 9/4, trong cái nắng oi ả, thao trường tại khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) diễn ra các nội dung huấn luyện dành cho tân binh.
Những chiến sĩ trẻ, sau hơn một tháng nhập ngũ, đang từng bước làm quen với môi trường kỷ luật và cường độ rèn luyện cao.
Ở nội dung điều lệnh đội ngũ, dưới sự hướng dẫn và giám sát của chỉ huy trưởng, từng động tác từ bước chân, đánh tay đến giữ hàng ngũ được lặp lại nhiều lần để đảm bảo độ chuẩn xác.
Dù mồ hôi ướt đẫm, lưng áo sẫm màu, các động tác của các tân binh vẫn chuẩn xác theo từng khẩu lệnh.
Song song với đó, bài tập bắn súng và huấn luyện chiến thuật cũng được triển khai đồng bộ. Đây là bài tập đòi hỏi sự tập trung cao và bản lĩnh vững vàng.
Các chiến sĩ thực hành tư thế bắn, giữ ổn định nhịp thở và ngắm bắn theo hướng dẫn.
Dưới nắng gắt thao trường, từng thao tác được rèn giũa khắt khe, bảo đảm 'đạn đi trúng đích'.
Giữa các buổi tập, những khoảng nghỉ ngắn diễn ra nhanh và gọn.
Khi hiệu lệnh vang lên, các chiến sĩ lập tức dừng khoảng nghỉ, nhanh chóng quay trở lại vị trí để thực hiện nội dung kế tiếp.
Bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí, nội dung chạy bộ rèn luyện sức bền cũng là bài kiểm tra khắc nghiệt về thể lực và ý chí của các tân binh.
Sau những bài huấn luyện đặc thù, khuỷu tay tân binh nào cũng hằn lên vết trầy xước. "Tân binh những ngày đầu tập ai cũng có, tập lâu sẽ quen và không còn bị nữa", Tiểu đội trưởng Thắng chia sẻ.
Chiều muộn, nắng hạ thấp trên thao trường, phủ một lớp vàng lên đội hình đang luyện tập. Đội hình tân binh vẫn giữ nhịp bước đều, khép lại ngày rèn luyện nghiêm túc tại K9 - Đá Chông.
