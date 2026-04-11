Bước chuyển phía sau The Reviewer: Từ bản năng sáng tạo đến tư duy chiến lược

SVO - Sau nhiều năm phát triển các kênh hàng triệu lượt theo dõi như “Vui Vẻ”, “Lóng”, “The Reviewer”, Nguyễn Văn Linh (1998) - gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ lựa chọn quay lại giảng đường. Anh hiện đang theo học Thạc sĩ Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quản trị truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Quyết định này đánh dấu bước chuyển trong hành trình cá nhân, đồng thời cho thấy sự thay đổi trong tư duy làm nghề của một nhà sáng tạo nội dung trong thời đại số.

Nhu cầu hoàn thiện nền tảng trong bối cảnh nội dung số cạnh tranh cao

Nguyễn Văn Linh được biết đến là nhà sáng tạo nội dung sở hữu nhiều nút Bạc Youtube. Anh quản lý hơn 10 kênh Youtube đạt tổng hàng triệu subscribe gồm Vui Vẻ, The Reviewer, Văn Vở, Người Chơi Đồ, Thực Sự Xem Phim, Mèo Giải Thích...Nổi bật trong đó có thể kể đến The Reviewer (hơn 1.230.000 người đăng ký) và Vui Vẻ (hơn 1.110.000 người đăng ký). Các video và hệ thống kênh được anh xây dựng với 3 tiêu chí, tương ứng với ba tính từ “đơn giản”, “gần gũi”, “vui vẻ”.

Loạt video trên kênh Youtube thu hút hàng triệu view.

Anh từng là sinh viên K55, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại CTTT, trường Đại học Ngoại thương. Chia sẻ về lý do chọn con đường học cao học, Nguyễn Văn Linh thẳng thắn nhìn nhận công việc sản xuất nội dung cũng không khác gì các lĩnh vực sản xuất khác, “Có nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Đầu vào của sản xuất nội dung là kiến thức và trí tuệ của người sản xuất. Mình cảm thấy là đầu vào của mình sắp cạn rồi, nên phải đi học để có thêm nguyên liệu sản xuất”, anh nói.

Với Linh, việc học vừa là bổ sung kiến thức, vừa là cách để “làm mới” chính mình sau một thời gian dài vận hành hệ thống nội dung theo hướng thực chiến. Khi thị trường liên tục thay đổi, việc chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy có thể không còn đủ để duy trì sự phát triển bền vững.

Khi được hỏi liệu quyết định học thạc sĩ là một bước đi chiến lược hay chỉ đơn giản là “thiếu gì học nấy”, Linh cho rằng đó là sự kết hợp của cả hai. Anh chia sẻ: “Chiến lược dài hạn của mình chỉ là thích nghi với thị trường và làm tốt nhất những gì mình có thể làm. Ở thời điểm hiện tại thì đi học thạc sĩ sẽ cho mình nền tảng về truyền thông cũng như mở rộng các mối quan hệ trong ngành”.

Cách nhìn này cho thấy một tư duy linh hoạt, thay vì vạch ra một lộ trình cứng nhắc, Linh chọn cách thích nghi theo từng giai đoạn, bổ sung những gì còn thiếu để phù hợp với bối cảnh mới. Việc quay lại giảng đường là một bước chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn phía trước.

“Hiện tại, mình kỳ vọng việc học sẽ giúp có thêm cơ sở lý luận về ngành, hiểu được bản chất của ngành và của khán giả. Từ đó, mình có nền tảng vững chắc hơn để chủ động làm việc”, anh nói.

Chuyển dịch từ sản xuất nội dung cảm tính sang định hướng khán giả

Sự chuyển dịch từ tư duy phản ứng sang chủ động cũng là điều mà nhiều nhà sáng tạo nội dung đang hướng tới, khi thị trường ngày càng cạnh tranh và biến động. Theo Linh, nếu không có nền tảng lý luận và chiến lược rõ ràng, người làm nội dung rất dễ rơi vào trạng thái “chạy theo” xu hướng, thay vì tạo ra giá trị bền vững.Ở góc nhìn cá nhân, Linh cho rằng làm content theo bản năng không phải là sai, nhưng có những giới hạn nhất định. “Ngành truyền thông sáng tạo có chu kỳ đào thải rất nhanh. Làm theo bản năng có thể vẫn trụ được, nhưng sẽ rất mệt và lúc nào cũng phải dính vào công việc”, anh chia sẻ.

Theo anh, tư duy chiến lược giúp người làm nghề chủ động hơn, giảm bớt áp lực khi thị trường biến động hoặc khi xảy ra khủng hoảng truyền thông. Đây cũng chính là một trong những động lực khiến anh quyết định đầu tư nghiêm túc vào việc học.

Đối diện hạn chế để hướng tới vận hành bài bản

Nhìn lại hành trình phát triển của hệ thống kênh, Linh cho rằng điều “làm đúng” nhất không nằm ở một sản phẩm cụ thể, mà là sự thay đổi trong tư duy làm nghề. Điều này không chỉ giúp nội dung tiếp cận tốt hơn với khán giả, mà còn tạo ra sự ổn định cho cả đội ngũ trong quá trình vận hành.

“Người làm nội dung thường có cái tôi rất cao và muốn lan tỏa cái tôi đó. Nhưng điều này không đồng nghĩa với hiệu quả. Mình đã chuyển từ việc nói thứ mình muốn nói sang nói thứ khán giả cần nghe và muốn nghe, đồng thời vẫn lồng ghép được cá tính của mình”, anh chia sẻ.

Dù đạt được nhiều thành công, Linh không ngần ngại thừa nhận những hạn chế trong quá trình phát triển. Theo anh, điểm yếu lớn nhất của đội ngũ hiện tại chính là sự thiếu bài bản.“Mọi thứ đều làm rất bản năng, quy trình kiểm soát thủ công nên dễ xảy ra sai sót, từ nội dung kém chất lượng đến những tranh cãi không đáng có, thậm chí là khủng hoảng truyền thông”, anh thẳng thắn.

Định hướng lại mục tiêu cho người trẻ làm nội dung

Không chỉ là một content creator, Nguyễn Văn Linh còn thường xuyên tham gia các buổi tọa đàm, chia sẻ với sinh viên tại các trường đại học. Qua những lần tiếp xúc này, anh nhận thấy một thực tế đáng chú ý: nhiều bạn trẻ khi bước vào lĩnh vực này thường đặt mục tiêu là sự nổi tiếng.

“Có nhiều bạn quan tâm đến việc làm thế nào để có nhiều lượt theo dõi. Nhưng mình nghĩ đó nên là ‘tác dụng phụ’ của nghề, chứ không phải mục tiêu chính. Mục tiêu nên là tạo ra giá trị cho khán giả. Khi làm được điều đó, danh tiếng và doanh thu sẽ tự đến”, anh nhấn mạnh. Thông điệp này cũng phản ánh rõ quan điểm làm nghề của Linh: lấy giá trị làm trung tâm, thay vì chạy theo những con số bề nổi.

Hướng đến hình mẫu người làm truyền thông đa năng

Khi được hỏi về định hướng trong 3-5 năm tới, Linh không đóng khung mình trong một vai trò cụ thể. Thay vào đó, anh hướng đến việc trở thành một người làm truyền thông đa năng.“Người sáng lập một công ty sản xuất nội dung nếu muốn đi lâu dài thì phải làm được nhiều việc: từ sản xuất nội dung trên mạng xã hội, viết sách, nghiên cứu, đến thuyết trình và quản lý đội nhóm”, anh chia sẻ.

Từ một content creator phát triển chủ yếu bằng thực tiễn, đến việc chủ động quay lại giảng đường, hành trình của Nguyễn Văn Linh cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong giới sáng tạo nội dung hiện nay: không ngừng học hỏi để xây dựng nền tảng vững chắc. Trong một ngành nghề biến động nhanh như truyền thông số, có lẽ chính sự chủ động này mới là yếu tố giúp người làm nghề đi được đường dài.

