Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Xuân Hoà: Chi tiết khiến vụ việc khó xử lý hình sự, cần các biện pháp kỷ luật đủ rắn

SVO - Sự việc nữ sinh tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh đang gây xôn xao dư luận. Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Văn Đồng cho rằng việc áp dụng chế tài hình sự trong trường hợp này sẽ gặp khó khăn bởi các đối tượng đều đang là học sinh lớp 10, sẽ có nhiều em chưa đủ 16 tuổi, nhà trường và cơ quan chức năng cần có các biện pháp kỷ luật nghiêm minh để răn đe.

Ngày 19/5, một vụ bạo lực học đường đã xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (Xuân Hoà - Phú Thọ). Do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh lớp 10 đã hành hung em V.N.K. ngay trong khu vực nhà vệ sinh của trường.

Toàn bộ diễn biến sự việc được ghi lại qua đoạn clip dài hơn 1 phút, trong đó cho thấy nạn nhân bị nhóm bạn túm tóc, lôi kéo và dùng tay, chân đánh, đá liên tiếp vào người.

Sau vụ việc, nữ sinh bị thương và hoảng loạn tinh thần, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ảnh cắt từ clip lan truyền trên MXH.

Hiện gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an. Cơ quan chức năng địa phương đã triệu tập những người có liên quan để xác minh, củng cố hồ sơ xử lý.

Liên quan đến vụ việc, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi cần được lên án mạnh mẽ.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng chia sẻ: “Việc đánh nhau xảy ra tại môi trường học đường, nơi đề cao nề nếp, quy tắc xử sự chuẩn mực là hành vi hết sức đáng lên án, nhất là đối tượng thực hiện hành vi cố ý gây thương tích lại là lớp trưởng, bạn cùng lớp nhưng lại có cách hành xử thô bạo với bạn của mình".

Luật sư Đồng nhận định: “Qua diễn biến, sự việc có dấu hiệu của hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, những người liên quan đến vụ việc này đang là học sinh lớp 10, đa phần thuộc nhóm tuổi dưới 16. Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự, sẽ không đặt ra trách nhiệm hình sự do chủ thể thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm”.

Cụ thể, đối với Tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318 Bộ luật Hình sự), người thực hiện phải từ đủ 16 tuổi trở lên. Đối với Tội cố ý gây thương tích, người từ đủ 16 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm theo khoản 1, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 134 Bộ luật Hình sự do khung hình phạt này thuộc nhóm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

“Học sinh chưa đủ 16 tuổi nên không đặt ra trách nhiệm hình sự trong trường hợp này. Cơ quan công an, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và gia đình cần vào cuộc để răn đe, nhắc nhở và kỷ luật cảnh cáo để sự việc không tái diễn. Nhà trường cần thực hiện các biện pháp kỷ luật, nhắc nhở theo quy định của ngành giáo dục đối với hành vi bạo lực học đường”, Luật sư Đồng nhấn mạnh.

Hiện có thông tin, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đang khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật để xét duyệt hình thức xử lý phù hợp, đảm bảo tính răn đe và giáo dục. Tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay không còn áp dụng hình thức kỷ luật đình chỉ học tập đối với học sinh. Chính vì vậy, dư luận đang đặt dấu hỏi lớn về phương án xử lý thỏa đáng đối với nhóm học sinh có hành vi hành hung bạn.

