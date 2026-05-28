Hoa khôi Đặng Quỳnh Anh: ‘Không phải nhìn vào một ai đó để thay đổi bản thân’

SVO - Nữ sinh trường ĐH Y Hà Nội, Đặng Quỳnh Anh không chỉ rạng ngời hơn sau một năm đương nhiệm 'Hoa khôi Sinh viên Việt Nam', mà còn cho thấy sự chững chạc trong những chia sẻ về hành trình học tập, làm việc.

Khi cuộc thi năm nay trở lại, Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Đặng Quỳnh Anh về những thay đổi trong cuộc sống khi sở hữu chiếc vương miện này.

Sau một năm đương nhiệm Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, cuộc sống của Đặng Quỳnh Anh có những thay đổi như thế nào?

Thật ra, cuộc sống của mình không có nhiều thay đổi lắm. Những khi đi học, đi trực lâm sàng, vẫn sẽ có một số người nhận ra mình. Điều này làm mình cảm thấy vui. Còn lại, mình vẫn tập trung nhiều cho việc học, vì đây là năm thứ tư ở trường ĐH Y Hà Nội rồi. Khoảng thời gian đầu khi vừa đăng quang, thỉnh thoảng lúc đi học, các bạn cũng hay trêu là được đi học cùng Hoa khôi. Nhưng mà khi đi học, hình ảnh của mình cũng rất giản dị, như bao bạn bè khác thôi. Vậy nên, giữa mình và các bạn học không hề có khoảng cách gì cả.

Là sinh viên ngành Bác sĩ Y khoa và là Hoa khôi, Quỳnh Anh có áp lực chuyện giữ hình ảnh?

Theo mình, tất cả mọi người đều giữ hình ảnh bản thân theo một cách nào đó. Việc giữ hình ảnh ở đây chỉ đơn giản là chỉn chu, ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh mà mình xuất hiện. Ngoài ra, giữ hình ảnh còn là không làm gì trái với đạo đức, với pháp luật của nhà nước. Đó cũng là cách mình trở thành một người công dân tốt.

Đây là năm thứ tư ở trường ĐH Y Hà Nội rồi, Quỳnh Anh sắp xếp lịch học và lịch làm việc ra sao để không bị quá tải?

Từ năm ngoái, khi thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, việc học của mình cũng rất bận rộn rồi. Đến bây giờ là năm thứ tư theo học ở trường, mình có thêm điểm mới là phải đi học lâm sàng trên viện nhiều hơn, cũng như đi trực các buổi tối. Chính vì vậy mà mọi người có thể thấy mình không hoạt động nhiều. Bởi vì mình dành hầu hết thời gian để đi học. Nếu như có các hoạt động liên quan, các anh, chị trong ban tổ chức sẽ báo lịch trước. Nếu lịch trình phù hợp với lịch học thì mình sẽ nhận lời tham gia. Ngược lại, nếu không thể tham gia, ban tổ chức vẫn rất cởi mở, sẽ không muốn ảnh hưởng đến việc học của mình.

Trở lại với Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, Đặng Quỳnh Anh nghĩ mình đã để lại dấu ấn như thế nào?

Trong thời gian qua, ngoài việc học, mình cũng tích cực tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng, cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người. Với các bạn thí sinh năm nay, hãy cứ là chính mình. Các bạn chỉ cần tìm được điểm mạnh của mình để lấy đó làm “bàn đạp” tỏa sáng, chứ không phải nhìn vào một ai đó để thay đổi bản thân. Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, đây là sân chơi nhan sắc, trí tuệ và tài năng dành riêng cho các nữ sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc. Mình nghĩ rằng, qua đó, cuộc thi góp phần nâng cao tiếng nói của tuổi trẻ trong xã hội.

Vòng Sơ khảo cuộc thi sẽ diễn ra theo ba khu vực, trong đó khu vực miền Nam tổ chức tại TP. HCM (ngày 29/05/2026), khu vực miền Bắc tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (ngày 02/06/2026) và khu vực miền Trung tổ chức tại TP. Đà Nẵng (ngày 04/06/2026). Kết thúc vòng Sơ khảo, Ban giám khảo sẽ chọn ra tổng số 45 thí sinh vòng Bán kết. Các chương trình đồng hành dự kiến sẽ được tổ chức và ghi hình từ tháng 6 đến giữa tháng 7/2026. Bán kết và Chung kết cuộc thi diễn ra vào tháng 8/2026, tại TP. HCM.

Tại sao Quỳnh Anh không tận dụng cơ hội này để tham gia showbiz?

Trước đây, mình cũng thích đứng trên sân khấu. Nhưng sau quá trình tham gia cuộc thi, trải nghiệm nhiều hoạt động, mình nhận thấy, ngành học hiện tại vẫn phù hợp với bản thân nhất. Và dù ở vai trò hay lĩnh vực nào, mình cũng sẽ có cách để cống hiến sức trẻ, hướng đến các giá trị phù hợp cho chính mình. Như siêu mẫu Thanh Hằng, nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến từng chia sẻ với mình kinh nghiệm rằng, chỉ cần nhìn và theo đuổi mục tiêu của mình, đừng để bị xao nhãng bởi những điều xung quanh. Đó là cách để đi đúng con đường hướng đến mục tiêu của mình.

Với danh hiệu Hoa khôi và kiến thức từ ngành y, Đặng Quỳnh Anh sẽ dung hòa cả hai yếu tố đó như thế nào để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng?

Trước mắt, mình còn đang là sinh viên nên sức ảnh hưởng cũng như những kiến thức chưa đủ để có thể làm gì đó lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng. Nhưng mình mong muốn rằng sau này, khi mà đã đầy đủ hành trang, cũng như học lên cao hơn thì sẽ có thể lan tỏa những kiến thức y khoa một cách bài bản, chính xác đến mọi người.

Cảm ơn Đặng Quỳnh Anh!