Nam sinh ngành Y từng bước ghi dấu ấn trên hành trình theo đuổi nghề MC

SVO - Từ những sân khấu học sinh, sự kiện thanh niên đến các chương trình quy mô lớn về truyền thông - giáo dục, Vũ Dương (Trường Cao đẳng Y Hà Nội) đang dần khẳng định dấu ấn của mình trong vai trò MC trẻ.

Rèn luyện bản thân từ những sân khấu đầu tiên

Vũ Dương luôn mang theo sự chân thành, gần gũi cùng tinh thần cầu tiến khi bước lên sân khấu. Với nam MC trẻ, công việc dẫn chương trình không đơn thuần là cầm micro đứng trước đám đông mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng xử lý tình huống và kết nối cảm xúc với khán giả.

Vũ Dương hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội, đồng thời theo đuổi công việc MC và hoạt động nghệ thuật song song với việc học.

Vũ Dương nói, anh muốn lựa chọn cho mình một hành trình tuổi trẻ năng động thay vì cuộc sống sinh viên an toàn, khép kín. Bên cạnh việc học, nam sinh tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm ca sĩ tự do, hoạt động truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân trong vai trò MC.

Từ những sân khấu nhỏ dành cho học sinh đến các chương trình chuyên nghiệp, Dương luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Ít ai biết rằng để có được sự tự tin như hiện tại, nam MC trẻ từng nhiều lần áp lực mỗi khi đứng trước đám đông. Có thời gian, Dương dành hàng giờ tập nói trước gương, chỉnh từng cách cầm micro hay luyện phản xạ xử lý tình huống trên sân khấu.

“Mỗi lần được dẫn chương trình đều là một cơ hội để mình học hỏi và trưởng thành hơn”, Vũ Dương chia sẻ.

Vũ Dương chia sẻ, mỗi sân khấu đều mang đến cho mình thêm trải nghiệm, bài học và động lực để hoàn thiện bản thân.

Ghi dấu qua hàng loạt chương trình thanh niên, giáo dục và truyền thông

Sự kiên trì ấy giúp nam MC trẻ từng bước ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi và chương trình lớn nhỏ. Trong đó, Vũ Dương từng đạt danh hiệu Á quân MC Chuyên nghiệp K49 của Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse, đồng thời lọt Top 16 cuộc thi Hi MC - sân chơi tìm kiếm cặp đôi MC tài năng.

Bên cạnh các cuộc thi chuyên môn, Vũ Dương còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình về giáo dục, thanh niên, truyền thông và sự kiện doanh nghiệp như Bản tin S News của Công ty Truyền thông Sol Do; chương trình “Có hẹn với thanh xuân” tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Chill Day 07 - Growing Together Hạ Long; lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Ánh Mai Sáng & Ngày hội Gia đình; Future Fest của Đại học Văn Lang và Đại học Phương Đông; hay Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần II, năm 2026 của Báo Tiền Phong.

Nam MC trẻ cũng từng đảm nhận vai trò dẫn dắt tại nhiều workshop, chương trình chuyên đề và sự kiện hợp tác quốc tế. Mới đây, Vũ Dương tiếp tục có thêm một dấu ấn đáng nhớ khi đồng hành tại chương trình của Báo Tiền Phong, với sự tham gia của diễn giả Huy NL - nhà sáng lập kiêm CEO của Schannel. Với nam MC trẻ, đây không chỉ là một sân khấu lớn mà còn là cơ hội để học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp và gặp gỡ những người truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Với Vũ Dương, công việc MC không chỉ là đứng trên sân khấu mà còn là cách lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả.

“Lúc nhận lời tham gia chương trình, mình vừa háo hức vừa có chút áp lực vì đây là sân khấu có đông khán giả và nhiều khách mời đặc biệt. Nhưng khi bước lên sân khấu, nghe tiếng cổ vũ của mọi người, mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Đó là cảm giác mà mình nghĩ sẽ nhớ rất lâu”, Vũ Dương nói.

Không chỉ ấn tượng với không khí sôi động của chương trình, nam MC trẻ còn dành sự yêu thích cho diễn giả Huy NL bởi phong cách chia sẻ gần gũi và nguồn năng lượng tích cực dành cho các bạn trẻ.

“Mình học được khá nhiều từ cách anh Huy NL làm chủ sân khấu và kết nối với khán giả. Điều đó khiến mình hiểu rằng một người làm sân khấu không chỉ cần kỹ năng mà còn cần mang đến năng lượng tích cực cho mọi người”, Dương chia sẻ thêm.

Vũ Dương tham gia dẫn dắt nhiều chương trình về giáo dục, thanh niên, truyền thông và sự kiện doanh nghiệp tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành.

Với Vũ Dương, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để dám thử sức, dám va chạm và không ngừng tiến về phía trước. Mỗi sân khấu không chỉ là nơi thể hiện khả năng mà còn là nơi lưu giữ những trải nghiệm, bài học và sự trưởng thành trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Là người con của quê hương Thanh Hóa, nam MC trẻ cũng mong muốn hành trình của mình sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh những người trẻ xứ Thanh năng động, bản lĩnh và không ngừng nỗ lực để phát triển trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp.

Trong tương lai, Vũ Dương mong khán giả nhớ đến mình như một MC dẫn chương trình bằng cả cảm xúc, luôn giữ được sự chỉn chu, linh hoạt và nhiệt tình trên sân khấu nhưng vẫn đủ gần gũi để kết nối với khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Nam MC trẻ lọt Top 16 cuộc thi Hi MC - sân chơi tìm kiếm cặp đôi MC tài năng dành cho các bạn trẻ yêu thích dẫn chương trình.



“Dù đứng ở sân khấu lớn hay nhỏ, mình luôn mong có thể truyền được năng lượng tích cực để chương trình trở nên trọn vẹn hơn và để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả”, Vũ Dương bày tỏ.

(Ảnh: NVCC)