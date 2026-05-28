Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh NEU tốt nghiệp sớm với GPA 4.0: ‘Mọi người thường chỉ nhìn vào thành tích mà quên đi những thất bại’

Thiện Nhân

SVO - Tốt nghiệp sớm với GPA tuyệt đối 4.0, sở hữu bài báo quốc tế Q1 cùng nhiều học bổng và giải thưởng nghiên cứu khoa học, Nguyễn Anh Vũ cho rằng, điều quý giá là việc hiểu bản thân muốn trở thành người như thế nào giữa môi trường áp lực phải 'xuất sắc'.

Trong 3,5 năm học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyễn Anh Vũ đã duy trì GPA tuyệt đối 4.0 và nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập, có bài báo nghiên cứu khoa học công bố trên tạp chí quốc tế Q1 và giành nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học, thể thao.

“Qua quãng thời gian học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân, mình mong là bản thân đã để lại ấn tượng về một con người cần cù, chăm chỉ, có sự đồng cảm và là một chút trưởng thành trong mắt thầy cô và bạn bè”, Vũ chia sẻ.

bao02418.jpg
Nguyễn Anh Vũ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Nam sinh cho rằng “thành công là không ngừng tò mò và học hỏi những điều mới mẻ”.

“Thất bại của mình còn nhiều hơn những thành tích đạt được”

Vũ nói rằng, trên hành trình chinh phục GPA 4.0, điều đi cùng anh là những thất bại: “Người ta vẫn thường nói không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Trên chặng đường chinh phục số điểm GPA tuyệt đối của mình cũng vậy, thậm chí những lần mình thất bại còn nhiều hơn những thành tích mà mình đã đạt được trong 3,5 năm học vừa qua”.

Khoảng thời gian khó khăn nhất với Vũ là năm thứ ba đại học, giai đoạn anh cùng lúc phải học các môn chuyên ngành có độ khó cao, tham gia các cuộc thi học thuật và thử sức với cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường. “Đã có những giai đoạn mà mình thậm chí phải đánh đổi gần như toàn bộ thời gian của bản thân để có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra ngay từ đầu”, Vũ nói.

Áp lực lớn là vậy, nhưng nam sinh cho biết, anh chưa từng trải qua cảm giác đánh mất niềm tin vào chính mình. Mỗi lần gặp khó khăn, anh luôn nhớ lời nhắn nhủ từ một người chị thân thiết: “Sự nỗ lực của một cá nhân được ghi nhận qua cả một hành trình, không phải chỉ dựa vào một cột mốc nhất định”.

img-6052.jpg
Bên cạnh thành tích học tập, Nguyễn Anh Vũ còn tham gia nghiên cứu khoa học và nhiều hoạt động tại trường.

“Người có thành tích cao cũng có những góc rất đời thường”

Trở thành một trong số ít sinh viên tốt nghiệp với GPA tuyệt đối, nhưng cảm xúc của Vũ khi nhận kết quả lại khá bình tĩnh. “Mình đón nhận thông tin ấy một cách rất nhẹ nhàng, giống như những thành tích khác mà mình đã đạt được trong suốt 3,5 năm học”, nam sinh chia sẻ. Điều Vũ cảm thấy giá trị nhất lại nằm ở những điều rất khác điểm số: “Với mình, điều giá trị nhất mà mình nhận được tại NEU là việc lần đầu tiên mình đã biết rằng bản thân muốn trở thành người như thế nào và con đường tương lai phía trước mà mình mong muốn sẽ ra sao”.

img-20260526-053141.jpg
Nguyễn Anh Vũ (ngoài cùng, bên trái) cùng bạn bè tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Nam sinh cho biết, điều quý giá nhất sau 3,5 năm đại học là những mối quan hệ và ký ức tuổi trẻ.

Theo Vũ, một trong những hiểu lầm lớn nhất mà những sinh viên có thành tích cao thường gặp phải là bị mặc định phải hoàn hảo, hoặc quá “mọt sách”.

“Mọi người thường chỉ nhìn vào những thành tích mà quên rằng, ai cũng đã phải trải qua ít nhiều những thất bại lớn nhỏ khác nhau thì mới có được những thành tích như vậy và ẩn sâu bên trong họ vẫn còn những góc cạnh rất đỗi bình dị và đời thường”, nam sinh nói. Theo nam sinh, phía sau những bảng điểm đẹp vẫn là những người trẻ có sở thích riêng, có những mong muốn nhỏ bé “mà lâu lắm rồi chưa có dịp để thực hiện”, có những khoảng thời gian muốn sống chậm lại và tự hỏi bản thân thực sự cần gì trong từng giai đoạn cuộc đời.

“Thành công với mình là không ngừng tò mò và học hỏi những điều mới mẻ xung quanh”

“12 năm trung học phổ thông của mình là điển hình cho việc chạy đua theo thành tích mà quên đi mất những ý nghĩa thực sự đằng sau là gì”, Vũ thẳng thắn. Chính vì vậy, từ khi bước vào đại học, anh bắt đầu điều chỉnh lại cách đặt mục tiêu cho bản thân, chỉ theo đuổi những điều cảm thấy thực sự cần thiết và lập kế hoạch để chinh phục chúng.

img-20260526-053341.jpg
Với nam sinh, việc kiên trì hoàn thành những cột mốc của riêng mình, dù lớn hay nhỏ, cũng đã là một sự cố gắng đáng được ghi nhận.

Sau 3,5 năm đại học, điều Vũ trân quý nhất vẫn là những bài học, những mối quan hệ và những góc nhìn mà anh có được khi trưởng thành. Đặc biệt, anh yêu thích các công việc liên quan tới giáo dục hoặc những hoạt động vì xã hội, cộng đồng.

“Thay vì tập trung quá nhiều vào vật chất thì đối với mình, thành công đơn giản là không ngừng nỗ lực, cố gắng, không ngừng tò mò và học hỏi thêm được những điều mới mẻ xung quanh”, anh chia sẻ.

“Mình mong rằng, sau này khi nhìn lại chặng đường của bản thân thì những gì mình thấy được sẽ là một bức tranh được tạo nên từ hàng ngàn mảnh ghép, hàng ngàn câu chuyện và bài học khác nhau mà mình đã trải qua trong suốt quãng thời gian ấy”.

Thiện Nhân
#Học tập và thành tích xuất sắc #Chặng đường vượt qua thất bại #Ý nghĩa của thành công cá nhân #Phát triển bản thân qua trải nghiệm #Quan điểm về thành tích và cuộc sống

Xem thêm

Cùng chuyên mục