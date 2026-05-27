Chàng sinh viên Fintech và hành trình 'sống nhiều cuộc đời' cùng nghề MC

SVO - Sở hữu tư duy nhạy bén của một sinh viên Fintech (Đại học Kinh tế Quốc dân) nhưng Nguyễn Minh Sơn lại chọn nghề MC để thỏa mãn tình yêu với văn chương và nghệ thuật giao tiếp. Đối với Minh Sơn, hành trình đến với nghề MC talkshow không chỉ là sự rèn giũa kỹ năng biên tập, mà còn là con đường giúp anh tích lũy vốn sống và hoàn thiện mảnh ghép trở thành một Business Analyst đa năng trong tương lai.

Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 2006) hiện đang theo học chuyên ngành Công nghệ Tài chính (Fintech) tại Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng lại yêu văn chương và nghệ thuật giao tiếp. Minh Sơn chia sẻ: "Mình thích quan sát con người, lắng nghe những câu chuyện đời sống và tìm cách kể lại chúng bằng cảm xúc chân thật".

Từ nhỏ, Minh Sơn đã có niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ. Tuy nhiên, giống như nhiều bạn trẻ khác, Sơn từng được định hướng theo khối tự nhiên, khiến cậu dần xem sở thích văn chương chỉ như một môn học, thay vì một con đường phát triển.

Bước ngoặt đến khi Minh Sơn gia nhập Câu lạc bộ Thuyết trình MC (PMC) của Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại đây, Minh Sơn nhận ra rằng, đam mê với ngôn từ chưa bao giờ biến mất. Và PMC trở thành nơi cậu bắt đầu hành trình nghiêm túc với nghề MC.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà Minh Sơn gặp phải khi theo đuổi nghề là giọng nói mang nhiều âm địa phương. Nhận thức được hạn chế của mình, Minh Sơn không nản lòng mà tìm cách khắc phục bằng cách trau dồi kỹ năng biên tập. Cậu quan niệm: "Một giọng nói hay có thể thu hút người nghe trong 5 giây đầu, nhưng để níu giữ khán giả thì sẽ phải là nội dung của lời dẫn".

Việc tập trung vào kỹ năng biên tập không chỉ giúp Minh Sơn giảm bớt khuyết điểm về giọng nói, mà còn giúp anh khám phá lại niềm đam mê văn chương. Minh Sơn chia sẻ: "Trong hành trình trau dồi kỹ năng biên tập, cũng là lúc mình gặp lại bản thân của ngày xưa với sở thích văn chương. Sở thích đó đã bổ trợ cho bản thân mình rất nhiều cho đến hiện tại trong lĩnh vực MC".

Không dừng lại ở việc khắc phục điểm yếu, Minh Sơn còn đặt ra mục tiêu cao hơn: Trở thành một MC talkshow giỏi. Anh chia sẻ về nguồn cảm hứng của bản thân: "Một câu nói của thầy Chu Văn Sơn mà mình rất nhớ 'Văn chương cho con người sống nhiều cuộc đời khác, sống về phía khác của cuộc đời mình'. Với mình, làm MC talkshow cũng giống như vậy. Mỗi nhân vật là một cuốn sách sống, và người dẫn là người có cơ hội được đọc, được thấu hiểu, được bước vào một lát cắt cuộc đời của họ!".

Minh Sơn tin rằng, điều khó nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất của talkshow chính là làm sao để khán giả không chỉ nghe câu chuyện, mà thật sự được sống trong góc nhìn của nhân vật. Anh cũng chia sẻ một lời khuyên đến từ người tiền bối trong câu lạc bộ: "Biết càng nhiều thì nói sẽ càng hay". Với Minh Sơn, việc dẫn talkshow là cách để anh tích lũy kiến thức, kinh nghiệm sống và tiến gần hơn đến mục tiêu "nói hay" của mình.

Ngoài câu lạc bộ, các cuộc thi và trung tâm về lĩnh vực MC là nơi giúp Minh Sơn được mở rộng mối quan hệ, không chỉ thay đổi tích cực về tư duy làm nghề mà còn cả ở lối sống. Những trải nghiệm đã thôi thúc anh học hỏi và phát triển để trở nên giỏi hơn.

Với sự nỗ lực không ngừng, Sơn đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong lĩnh vực MC: Top 10 Speak up, Học viện Báo chí Tuyên truyền; Top 8, cuộc thi hùng biện Convince Us - Đại học Kinh tế Quốc dân; Top 20 MC Fire, Trường Đại học Ngoại thương...

Trong tương lai, bên cạnh việc tiếp tục phát triển với nghề MC, Minh Sơn cũng muốn trở thành một Business Analyst trong lĩnh vực Fintech – chuyên ngành mà anh đang theo học.

Minh Sơn cho rằng, hai con đường này không tách biệt nhau như nhiều người nghĩ: "Công việc Business Analyst không chỉ cần tư duy nghiệp vụ hay khả năng phân tích mà còn đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, phản biện và truyền đạt vấn đề một cách rõ ràng".

Hành trình làm MC đã giúp Minh Sơn rèn luyện rất nhiều kỹ năng quan trọng cho định hướng nghề nghiệp sau này, từ khả năng lắng nghe, đặt câu hỏi, kết nối con người, cho tới tư duy trình bày và kể chuyện.

Minh Sơn mong muốn trở thành một người vừa có chuyên môn, vừa có khả năng truyền tải giá trị và kết nối con người bằng tư duy lẫn cảm xúc.

(Ảnh: NVCC)