Nữ sinh NEU năng động, nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực như MC Khánh Vy

SVO - Áp lực đồng trang lứa và nỗi sợ 'không theo kịp bạn bè' vốn là rào cản của không ít người trẻ, đặc biệt là với một cô gái học sớm một tuổi như Nguyễn Di Tâm. Thế nhưng, thay vì chọn cách lùi lại, nữ sinh K65 Đại học Kinh tế Quốc dân đã biến những hoài nghi thành động lực để rèn luyện và tỏa sáng. Bằng sự nỗ lực không ngừng trong cả học tập, lẫn các hoạt động ngoại khóa, cô hiện là một Đại sứ truyền thông năng động, hướng đến hình mẫu người trẻ hiện đại, giỏi chuyên môn và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Nguyễn Di Tâm (sinh năm 2006) hiện là sinh viên K65, ngành Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Không chỉ tập trung vào việc học, Tâm còn tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông, sự kiện và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Cô chia sẻ niềm đam mê của mình với những hoạt động ngoại khóa, sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh cá nhân: "Mình vô cùng thích được trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, để học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới và phát triển bản thân".

Nhớ lại quãng thời gian, khi mới bước chân lên Hà Nội và bước vào môi trường đại học, Tâm đã trải qua những cảm xúc bỡ ngỡ và có phần tự ti. Tuy nhiên, cũng chính môi trường đại học đã mang đến cho cô nhiều cơ hội trải nghiệm quý giá chưa từng có trước đây.

Tâm bắt đầu tham gia vào các câu lạc bộ, các chương trình của Đoàn trường và tích cực góp mặt trong việc tổ chức nhiều hoạt động, giải đấu thể thao như giải “Cây vợt Vàng” hay giải Pickleball của Đại học Kinh tế Quốc dân. Những trải nghiệm này không chỉ giúp Tâm tự tin hơn, mà còn giúp cô khám phá ra niềm yêu thích với hoạt động truyền thông, sự kiện và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Khoảng thời gian năm thứ nhất đại học là những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Tâm. Cô chia sẻ: "Ban đầu, mình từng cảm thấy rất ngợp trước các bạn cùng trang lứa, vì mọi người đều rất giỏi và năng động".

Đã có những lúc, Tâm cảm thấy tự ti vì bản thân chưa đủ giỏi hay chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì theo học trước một lớp (cùng khóa 2005), vậy nên, từng có lúc cô lo lắng vì sợ không theo kịp các bạn. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Tâm đã chọn cách cố gắng nhiều hơn từng ngày, tham gia nhiều hoạt động hơn để học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Sau một thời gian, Tâm nhận ra rằng, mỗi người đều có một hành trình riêng và điều quan trọng là dám trải nghiệm và không ngại bắt đầu. Cô chia sẻ: "Mình tin rằng, không cần phải vội vàng, chỉ cần bản thân nhận ra mình cần thay đổi và cố gắng từng ngày, dù là bước chậm, chắc chắn cũng sẽ tiến bộ hơn". Đó cũng là thông điệp mà Tâm muốn lan tỏa đến mọi người: hãy cứ kiên trì, nỗ lực, rồi bạn sẽ đạt được thành công.

Với sự nỗ lực không ngừng, Tâm đã gặt hái được những thành công đáng kể. Cô là thành viên Đội Lễ tân Đại học Kinh tế Quốc dân và là Đại sứ truyền thông của nhiều chương trình, sự kiện, với rất nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội. Những vai trò này không chỉ giúp Tâm phát triển kỹ năng, mà còn mang đến cho cô cơ hội được giao lưu, học hỏi và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Trong tương lai, Tâm mong muốn tiếp tục phát triển hình ảnh cá nhân theo hướng một cô gái vừa có ngoại hình, sự tự tin, vừa có học thức và giá trị riêng. Cô chia sẻ về hình mẫu lý tưởng của bản thân: "Mình mong muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày, và hướng đến hình mẫu như MC Khánh Vy – một người trẻ hiện đại, năng động, giỏi chuyên môn và luôn truyền cảm hứng tích cực đến mọi người".

Tâm luôn mang theo bên mình một câu nói truyền cảm hứng của nhà báo Lại Văn Sâm: “Đừng bao giờ ngại ngùng trước bất kì thử thách nào, nếu như chúng ta không thử chúng ta sẽ không biết nó có thể vượt qua hay không. Còn khi chúng ta thử, có thể chúng ta vượt qua, có thể không vượt qua đi chăng nữa thì ít nhất chúng ta đã dám thử thách, và đấy là thanh xuân”. Câu nói này đã trở thành kim chỉ nam cho Tâm trên con đường chinh phục ước mơ.

(Ảnh: NVCC)