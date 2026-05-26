Nữ sinh ngành Luật tốt nghiệp Xuất sắc trước hạn, ghi dấu với nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội

SVO - Tốt nghiệp loại Xuất sắc trước thời hạn một kỳ học, với GPA 3.65/4.0 tại khoa Luật, Học viện Ngân hàng, Trương Thị Minh Tâm (sinh năm 2004) còn ghi dấu với 2 giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Khoa, 1 giải Khuyến khích cấp Học viện, cùng nhiều hoạt động học thuật, phong trào nổi bật.

Từ những ngày “học Luật trong hoài nghi” đến hành trình trở thành biên tập viên pháp luật

Với Minh Tâm, hành trình theo đuổi ngành Luật không bắt đầu từ sự tự tin tuyệt đối mà đến từ quá trình dần hiểu, dần yêu và kiên trì với lựa chọn của mình.

Năm 2022, Minh Tâm trúng tuyển chuyên ngành Luật Kinh tế tại Học viện Ngân hàng. Tuy nhiên, nữ sinh cho biết, cô từng mang nhiều hụt hẫng vì chưa chạm tới nguyện vọng mong muốn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều người làm những công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, việc lựa chọn ngành Luật từng khiến cô nhận về không ít băn khoăn từ người thân.

Bố mẹ luôn là điểm tựa lớn nhất trên hành trình trưởng thành của Minh Tâm.

“Ở thời điểm đó, mình nghĩ, học Luật sẽ rất vất vả và ít cơ hội. Mình vào trường với tâm lý cố gắng để không bỏ cuộc chứ chưa thực sự yêu ngành. Nhưng càng học, càng nghiên cứu, mình lại thấy hứng thú với những kiến thức pháp luật và bắt đầu nhìn ngành học này theo một cách khác”, Minh Tâm chia sẻ.

Bước ngoặt lớn đến với Minh Tâm vào năm thứ hai đại học, khi tham gia CLB Luật gia tương lai, trực thuộc khoa Luật. Tại đây, cô có cơ hội tiếp cận môi trường học thuật năng động, tham gia các buổi tọa đàm chuyên ngành, ôn tập học phần và luyện giải quyết tình huống pháp lý cùng bạn bè.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Minh Tâm trong ngày lễ tốt nghiệp.

Không chỉ duy trì GPA ở mức Giỏi và Xuất sắc trong suốt 7 kỳ học, Minh Tâm còn có hai năm liên tiếp tham gia nghiên cứu khoa học, đoạt 2 giải Nhất cấp Khoa và 1 giải Khuyến khích cấp Học viện. Cô cũng tham gia viết bài cho các tạp chí khoa học, trình bày tham luận tại nhiều hội thảo chuyên ngành như Hội thảo “Pháp luật tài chính - ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”, Hội thảo Kinh tế và pháp luật hay Hội thảo khoa học quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026).

Theo nữ sinh, quá trình nghiên cứu và viết bài giúp cô hình thành tư duy chuyên môn bài bản hơn khi phải đọc, chọn lọc và phân tích nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

Nhóm nghiên cứu khoa học đồng hành cùng Minh Tâm suốt hai năm học tập và nghiên cứu.

“Những chủ đề về chuyển đổi số hay pháp luật tài chính - ngân hàng giúp mình hiểu rõ hơn sự kết nối giữa kiến thức học thuật và thực tiễn xã hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho công việc biên tập viên pháp luật mà mình đang theo đuổi”, Minh Tâm nói.

Song song với học tập, Minh Tâm tích cực tham gia các hoạt động học thuật như FJC’s Debate, LBA’s Debate hay Phiên tòa giả định. Những trải nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại Bộ Tư pháp, tiếp xúc với văn phòng luật, văn phòng công chứng và doanh nghiệp cũng giúp nữ sinh có thêm góc nhìn thực tiễn về nghề nghiệp.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Minh Tâm ứng tuyển vào Công ty cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam - một đơn vị có nhiều hoạt động phối hợp cùng khoa Luật, Học viện Ngân hàng. Dù tự nhận bản thân còn ít kinh nghiệm, cô vẫn quyết định thử sức và chính thức trở thành biên tập viên pháp luật sau quá trình phỏng vấn, kiểm tra chuyên môn và thử việc.

Minh Tâm nhận giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

“Mình tin rằng, sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu tiến sẽ giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình nghề nghiệp phía trước. Hy vọng, các bạn sinh viên Luật sẽ sớm cảm thấy yêu lựa chọn của mình”, Minh Tâm bày tỏ.

Cân bằng học thuật và hoạt động sinh viên: “Giá trị lớn nhất là hành trình trưởng thành”

Theo Minh Tâm, ngành Luật Kinh tế không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi sinh viên có tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề và kỹ năng phản biện. Bởi các quy định pháp luật thường gắn với nhiều tình huống thực tiễn phức tạp nên người học cần biết nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ, xây dựng lập luận chặt chẽ và không ngừng cập nhật kiến thức mới.

Minh Tâm nhận khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào.

“Ngoài chuyên môn, sự cẩn thận, kiên trì và tinh thần học hỏi liên tục là điều rất cần với sinh viên Luật. Đây là ngành học đòi hỏi sự nghiêm túc và khả năng thích nghi cao”, Minh Tâm chia sẻ.

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Minh Tâm còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và hoạt động sinh viên tại Học viện Ngân hàng. Theo cô, việc tham gia hoạt động tại CLB Luật gia tương lai không chỉ giúp cô phát triển kỹ năng mềm mà còn mang lại nhiều bài học về tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức công việc.

Cô Nguyễn Thị Mai Dung - cố vấn học tập luôn đồng hành, truyền động lực cho Minh Tâm trong suốt thời gian học tập tại Học viện.

Từ vị trí cộng tác viên đến Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ, Minh Tâm có cơ hội trực tiếp tham gia điều phối nhiều chương trình như 'Spirit of Law', 'Chinh phục Hành - Hiến', 'LBA’s Career Tour', hay các hoạt động thiện nguyện dành cho sinh viên.

“Mình luôn xem công tác phong trào là cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân. Điều khiến mình gắn bó không chỉ là trải nghiệm mà còn là cảm giác được đóng góp giá trị tích cực cho tập thể và cộng đồng”, Minh Tâm chia sẻ.

Với Minh Tâm, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Học viện cùng các khen thưởng trong công tác Hội không đơn thuần là thành tích cá nhân mà còn là dấu mốc ghi nhận cho hành trình nỗ lực và trưởng thành suốt những năm đại học.

Minh Tâm vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

“Giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà là những trải nghiệm và bài học mình tích lũy được trên hành trình ấy”, cô nói.

Từ trải nghiệm học tập, nghiên cứu và công việc hiện tại, Minh Tâm cho rằng, sinh viên ngành Luật cần giữ tinh thần chủ động học hỏi và không ngại thử sức ở nhiều môi trường khác nhau. Theo cô, kiến thức trên giảng đường là nền tảng quan trọng, nhưng những trải nghiệm thực tế từ nghiên cứu khoa học, hoạt động học thuật hay thực tập nghề nghiệp mới là yếu tố giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành nghề mình theo đuổi.

(Ảnh: NVCC)