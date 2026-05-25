TS Đỗ Tuấn Minh giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

SVO - TS Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội); TS Nguyễn Xuân Long được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Ngày 25/5, ĐHQG Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định được công bố, TS Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

TS Đỗ Tuấn Minh là cựu sinh viên Khoa Anh văn, khóa 1988 - 1993 (K22) của trường. Trong hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, ông đảm nhiệm nhiều vị trí giảng dạy và quản lý tại Nhà trường.

TS Đỗ Tuấn Minh nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) từ Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy.

Năm 2016, TS Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Nhà trường và tái bổ nhiệm vào năm 2021. Năm 2023, ông được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Từ tháng 5/2015 đến nay, ông đồng thời giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Nhà trường.

Trong thời gian công tác, TS Đỗ Tuấn Minh cùng tập thể cán bộ, giảng viên và người học triển khai nhiều định hướng đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, quốc tế hóa và nâng cao vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

TS Đỗ Tuấn Minh - Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Ông cũng được biết đến là nhà quản lý giáo dục quan tâm tới sự phát triển của người học, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong môi trường đại học.

Tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng cho TS Đỗ Tuấn Minh.

Cũng tại chương trình, ĐHQG Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Trong quá trình công tác tại trường, TS Nguyễn Xuân Long tham gia giảng dạy và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng.

Cán bộ, giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Ông được đánh giá là cán bộ quản lý năng động, tâm huyết với giáo dục, có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, quản lý người học, công tác cán bộ, phát triển môi trường giáo dục toàn diện và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Nhà trường.

TS Nguyễn Xuân Long cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động kết nối sinh viên, truyền thông và phát triển văn hóa học đường của ULIS.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, lãnh đạo ĐHQG Hà Nội bày tỏ tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể Nhà trường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Đỗ Tuấn Minh và TS Nguyễn Xuân Long bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo ĐHQG Hà Nội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người học đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để xây dựng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) ngày càng phát triển.