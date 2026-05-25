Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TS Đỗ Tuấn Minh giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

Dương Triều

SVO - TS Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội); TS Nguyễn Xuân Long được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Ngày 25/5, ĐHQG Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định được công bố, TS Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

TS Đỗ Tuấn Minh là cựu sinh viên Khoa Anh văn, khóa 1988 - 1993 (K22) của trường. Trong hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, ông đảm nhiệm nhiều vị trí giảng dạy và quản lý tại Nhà trường.

2aoboqynyejrvqvmslry8zxuqtvjsfxzusordjyw-2048x1152.jpg
TS Đỗ Tuấn Minh nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) từ Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy.

Năm 2016, TS Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Nhà trường và tái bổ nhiệm vào năm 2021. Năm 2023, ông được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Từ tháng 5/2015 đến nay, ông đồng thời giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Nhà trường.

Trong thời gian công tác, TS Đỗ Tuấn Minh cùng tập thể cán bộ, giảng viên và người học triển khai nhiều định hướng đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, quốc tế hóa và nâng cao vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

2aoboqxfppx3nco0xrfwug5dwukcjtxwztld1eue-2048x1463.jpg
TS Đỗ Tuấn Minh - Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Ông cũng được biết đến là nhà quản lý giáo dục quan tâm tới sự phát triển của người học, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong môi trường đại học.

Tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng cho TS Đỗ Tuấn Minh.

Cũng tại chương trình, ĐHQG Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Trong quá trình công tác tại trường, TS Nguyễn Xuân Long tham gia giảng dạy và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng.

f63c34afa88029de7091-2048x1153.jpg
Cán bộ, giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Ông được đánh giá là cán bộ quản lý năng động, tâm huyết với giáo dục, có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, quản lý người học, công tác cán bộ, phát triển môi trường giáo dục toàn diện và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Nhà trường.

TS Nguyễn Xuân Long cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động kết nối sinh viên, truyền thông và phát triển văn hóa học đường của ULIS.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, lãnh đạo ĐHQG Hà Nội bày tỏ tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể Nhà trường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Đỗ Tuấn Minh và TS Nguyễn Xuân Long bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo ĐHQG Hà Nội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người học đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để xây dựng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) ngày càng phát triển.

Dương Triều
#Bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Ngoại ngữ #Chức vụ Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng #Đổi mới trong giáo dục đại học #Phát triển quốc tế hóa và chuyển đổi số #Nâng cao vị thế và hợp tác quốc tế #ĐH Ngoại ngữ #ĐHQG Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục