Bảo tồn không chỉ là câu chuyện của nhà khoa học

SVO - Chương trình 'Bảo tồn đa dạng sinh học dưới góc nhìn văn hoá - nghệ thuật' đã thu hút hơn 200 sinh viên tham gia. Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên phối hợp cùng Bộ môn Sinh thái - Sinh học tiến hóa tổ chức tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP. HCM).

Lấy hình ảnh sếu đầu đỏ làm trung tâm, chương trình mang đến câu chuyện bảo tồn thiên nhiên qua điện ảnh, nhiếp ảnh và các góc nhìn khoa học. Qua đó, các bạn sinh viên có cơ hội tiếp cận các vấn đề về đa dạng sinh học và hệ sinh thái đất ngập nước.

Đạo diễn Đỗ Tín cho rằng, một bộ phim có thể truyền tải những thông điệp mà những nhà khoa học mong muốn gửi gắm. “Nghệ thuật có khả năng chuyển những số liệu khô khan thành câu chuyện, trải nghiệm đầy cảm xúc đến trái tim”, Đạo diễn Đỗ Tín bày tỏ.

Đạo diễn Đỗ Tín cùng đoàn làm phim hãng phim Giải Phóng chia sẻ về hành trình tạo nên bộ phim “Sếu có về phương Nam?”. Ảnh: Minh Châu

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh TP. HCM) nhấn mạnh: “Thiên nhiên là câu chuyện của văn hóa sống”. Với hành trình hơn 10 năm chụp ảnh sếu đầu đỏ, ông nhận ra, mình không chỉ chụp một loài chim mà còn lưu giữ ký ức của một vùng đất.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh tận tình giải đáp thắc mắc về đời sống của sếu đầu đỏ ở không gian triển lãm. Ảnh: Huyền Trang

Nhà khoa học, TS Trần Triết - Giám đốc chương trình bảo tồn sếu Đông Nam Á nhìn nhận, việc trải nghiệm thiên nhiên trực tiếp sẽ giúp người trẻ hình thành ý thức bảo tồn bền vững hơn.

Nhà khoa học, TS Trần Triết giới thiệu về đặc trưng của từng loài sếu, trong đó có sếu đầu đỏ. Ảnh: Minh Châu

Phạm Thảo My (năm thứ nhất, ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Sau chương trình, mình mong muốn sẽ tự tìm hiểu nhiều hơn về các loài sinh vật khác trong tự nhiên. Đặc biệt, mình rất thích thông điệp từ ba vị diễn giả là bảo tồn sinh học phải đến từ chính cảm xúc của mỗi con người”.

Khép lại chương trình, TS Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên bày tỏ sự hào hứng với các câu hỏi từ các bạn sinh viên về hành động cần thiết trong gìn giữ những giá trị tự nhiên. Theo đại diện Ban tổ chức, những câu hỏi này là thành công của chương trình.

Chương trình “Bảo tồn đa dạng sinh học dưới góc nhìn văn hoá - nghệ thuật” thuộc khuôn khổ các hoạt động chào mừng 85 năm truyền thống và 30 năm thành lập Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP. HCM).