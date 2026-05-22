TP. Đồng Nai trong kỷ nguyên mới: Thêm cơ hội phát triển cho sinh viên và lao động trẻ

SVO - Theo Nghị Quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, Đồng Nai đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước. Hòa chung với niềm vui ấy, sinh viên trên địa bàn hồ hởi, tự hào, sẵn sàng cùng thành phố bước vào kỷ nguyên mới.

Lê Nhật Hào (năm thứ ba, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai) bày tỏ sự phấn khởi, tự hào với sự kiện này vì bạn là người đã cùng Đồng Nai lớn lên. “Từ một tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, điều đó cho thấy nội lực của Đồng Nai đã được nhìn nhận. Mình đã chứng kiến sự thay đổi của vùng đất này từ khi nó còn là những tấm mái tôn lụp xụp, đường đất bụi mù… đến bây giờ là những tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp hiện đại, đường xá sạch đẹp, sáng trưng”, Hào chia sẻ.

Nhật Hào chọn ở lại Đồng Nai học tập vì gần nhà, tiện đi lại, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo cũng tốt, có học bổng hỗ trợ. Là người con của Đồng Nai, Hào cảm thấy thành phố này rất đáng để gắn bó lâu dài bởi có nhiều cơ hội việc làm, mức sống không quá đắt đỏ, cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện và tốt hơn. “Trong tương lai, mình hy vọng metro sẽ sớm về tới Biên Hoà, sẽ có nhiều tuyến xe buýt, đường cao tốc, đường sắt cao tốc Bắc - Nam vừa để người dân tiện di chuyển, vừa bảo vệ môi trường, đồng thời kích cầu du lịch cho thành phố”, Hào bày tỏ.

Giảng viên, sinh viên trên địa bàn thành phố tham dự Lễ Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai, diễn ra tối 18/5.

Nhiều bạn sinh viên nhận định, việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập, làm việc cho học sinh, sinh viên và người lao động. Nguyễn Duy Đông (năm thứ ba, khoa Dược, Trường Đại học Lạc Hồng) cho rằng, sinh viên sẽ có nhiều lựa chọn thực tập hay nghề nghiệp hơn trước kia. “Nhiều doanh nghiệp sẽ đầu tư vào TP. Đồng Nai để mở rộng kinh doanh. Do đó, sẽ có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp, công ty… Sinh viên có thể tự tìm kiếm và quyết định mình sẽ làm gì, làm ở vị trí nào, làm ở đâu, trong môi trường như thế nào, với mức lương và đãi ngộ ra sao”.

Chia sẻ thêm về dự định tương lai, Đông nói: “Sau tốt nghiệp, mình vẫn muốn làm việc ở Đồng Nai, nếu tìm được vị trí và nơi làm việc phù hợp. Mình đã gắn bó với Đồng Nai hơn 10 năm, vì vậy mà mảnh đất này có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Nhưng nếu có cơ hội thì mình cũng muốn học hỏi, làm việc tại một nơi khác để có thêm được nhiều bài học, kinh nghiệm, trải nghiệm, sau này trở về góp sức xây dựng thành phố ngày một giàu mạnh hơn”.

Bên cạnh đó, một số sinh viên cũng cho rằng, sự phát triển này cũng kèm theo vô vàn thách thức. Phan Thanh Đạt (năm thứ ba, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Trường Đại học Đồng Nai) nhìn nhận, sự phát triển của thành phố không chỉ thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, mà còn thu hút người lao động tứ xứ đổ về. “Mình nghĩ, trong tương lai, sự cạnh tranh nghề nghiệp sẽ tăng cao. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt, giá nhà, giá đất… cũng sẽ trở nên đắt đỏ. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, xe cộ… cũng dẫn đến việc chất lượng môi trường không được đảm bảo. Ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước… có thể sẽ trầm trọng hơn”, Đạt bộc bạch nỗi lo lắng. Tuy nhiên, Đạt cũng nói thêm: “Có nhiều vấn đề sẽ xảy ra, tuy nhiên mình tin rằng, mọi thứ đều có thể giải quyết. Quan trọng là ý thức trách nhiệm của mỗi người”.

Với vai trò là một thành viên trong ban cán sự lớp, Thanh Đạt nói, anh nhận thức rõ trách nhiệm của mình và các bạn sinh viên trong kỷ nguyên mới của thành phố. “Chúng mình trước hết là một công dân thì phải thượng tôn pháp luật; tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh chấp hành luật pháp; có thái độ tôn vinh gương tốt và phê phán cái xấu; tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội. Sau, là người lao động, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng và phát triển thành phố, tụi mình cần chăm chỉ học tập và rèn luyện, bồi dưỡng năng lực chuyên môn và cải thiện các kỹ năng mềm như giao tiếp, ngoại ngữ…”, Đạt nói.

Đặc biệt, Đạt cũng cho rằng, sinh viên Đồng Nai hiện nay cần nêu cao trách nhiệm giữ gìn văn hóa địa phương, từ ẩm thực, nghệ thuật, tín ngưỡng, đến các làng nghề truyền thống, không để quá trình đô thị hóa làm mai một bản sắc.