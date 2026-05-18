King’s College Wimbledon mang chuẩn giáo dục Anh Quốc gần 200 năm đến TP.HCM

King’s College School, Wimbledon – một trong những trường phổ thông danh tiếng hàng đầu Anh Quốc – chính thức công bố hợp tác cùng Millennia Education thành lập King’s College Wimbledon TP.HCM, dự kiến khai giảng vào tháng 8/2027.

Cắt băng khánh thành School Gallery, King's College Wimbledon Ho Chi Minh City

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của giáo dục quốc tế tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục Anh Quốc nguyên bản cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi. Trường sẽ được quản lý và bảo đảm chất lượng trực tiếp bởi King’s College School, Wimbledon, từ chương trình đào tạo, tuyển dụng giáo viên đến phát triển học sinh toàn diện.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, cho biết sự hiện diện của King’s tại Việt Nam phản ánh mối quan hệ hợp tác giáo dục ngày càng phát triển giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1829 theo Hiến chương Hoàng gia, King’s College School, Wimbledon liên tục nằm trong nhóm trường phổ thông tốt nhất thế giới. Thành tích học thuật nổi bật của trường với hơn 98% kết quả GCSE và IGCSE đạt A*/A, hơn 96% kết quả A Level đạt A*/A/B. Mỗi năm, phần lớn học sinh trúng tuyển vào Oxford, Cambridge và các trường thuộc Ivy League.

Tọa lạc tại The Global City, King’s College Wimbledon TP.HCM sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại trên diện tích gần 2 hecta, gồm nhà hát 500 chỗ, hồ bơi trong nhà, sân bóng đá, phòng thí nghiệm và không gian sáng tạo nghệ thuật. Hiện School Gallery đã mở cửa đón phụ huynh tham quan, tìm hiểu chương trình giáo dục và định hướng phát triển toàn diện của nhà trường.