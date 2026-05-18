Asia Vietnam hướng tới đào tạo công dân toàn cầu trong thời đại AI

SVO - Sáng 17/5, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, Asia Vietnam mang đến thông tin về chương trình đào tạo quốc tế giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) cùng nhiều ngành học đang có nhu cầu nhân lực lớn trên toàn cầu.

Asia Vietnam là chương trình hợp tác đào tạo quốc tế giữa Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Asia University, Đài Loan (Trung Quốc) – trường thuộc Top 401 - 500 đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng (THE 2026).

Năm học 2026 - 2027, Asia Vietnam dự kiến tuyển sinh khoảng 400 sinh viên tại hai cơ sở Hà Nội và TP. HCM, mỗi cơ sở khoảng 200 sinh viên. Các ngành đào tạo trọng điểm hiện đang tuyển sinh gồm: Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo (AI), Quản trị kinh doanh và Tài chính. Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh AI, chuyển đổi số và công nghệ cao phát triển mạnh trên toàn cầu.

﻿ Không khí sôi động tại gian hàng của Asia Vietnam.

Theo thông tin từ chương trình, Asia Vietnam áp dụng phương thức xét tuyển học bạ THPT. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có điểm trung bình lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên và điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12 tối thiểu 6.5.

Chia sẻ về định hướng đào tạo, TS David Hoang - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc Asia Vietnam cho biết: “Với sứ mệnh ‘Global Education – Global Career’, Asia Vietnam tập trung đào tạo thế hệ công dân toàn cầu, có tư duy mở, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng trong bối cảnh hội nhập”.

Theo TS David Hoang, sinh viên tại Asia Vietnam được học theo mô hình 2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời học 100% chương trình của Asia University trong cả hai giai đoạn. Chương trình được xây dựng theo định hướng quốc tế, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận hệ sinh thái công nghệ phát triển của Đài Loan và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong khu vực.

Một trong những điểm được nhiều học sinh quan tâm tại ngày hội là mô hình đào tạo giúp tối ưu chi phí khi học phí gần như không thay đổi cho cả giai đoạn học tại Việt Nam và Đài Loan. Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận học bổng, môi trường học tập hiện đại và bằng cấp quốc tế từ trường đại học thuộc top thế giới.

Chia sẻ về tiêu chí phù hợp với môi trường đào tạo quốc tế, TS David Hoang nhấn mạnh: “Theo tôi, điều quan trọng nhất không phải là học sinh giỏi đến đâu, mà là các bạn có tinh thần chủ động và sẵn sàng thay đổi hay không.”

Ông cho rằng, trong bối cảnh AI và công nghệ đang thay đổi nhanh thị trường lao động, doanh nghiệp hiện nay không thiếu nhân sự có bằng cấp nhưng lại rất cần những người có khả năng làm việc đa lĩnh vực, sử dụng công nghệ hiệu quả và thích nghi nhanh trước sự thay đổi của thị trường. Đây cũng là năng lực mà Asia Vietnam tập trung phát triển cho sinh viên ngay từ năm đầu tiên.

Đối với học sinh và phụ huynh đang quan tâm tới các ngành khoa học và công nghệ, TS David Hoang cho rằng, việc học trong các chương trình quốc tế giúp sinh viên tiếp cận môi trường đào tạo hiện đại và theo kịp trình độ quốc tế.

Theo ông, AI, dữ liệu, công nghệ số và tự động hóa hiện đang tác động tới hầu hết các ngành nghề, vì vậy, việc học tập trong môi trường quốc tế có tính ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp sinh viên thích nghi tốt hơn với thị trường lao động tương lai.

Tại Ngày hội tuyển sinh năm nay, gian tư vấn của Asia Vietnam được thiết kế theo hướng trải nghiệm và tương tác trực tiếp với học sinh. Ngoài tìm hiểu về các ngành học, học sinh còn có cơ hội trải nghiệm công nghệ cùng robot thông minh ngay tại gian hàng.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh có thể hình dung rõ hơn cách AI được ứng dụng trong đời sống cũng như vai trò của chip bán dẫn và phần cứng trong vận hành các thiết bị công nghệ hiện đại. Đội ngũ tư vấn của chương trình cũng trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi được học sinh quan tâm như: Học gì để không bị AI thay thế, ngành nào phù hợp với năng lực bản thân, hay môi trường đại học quốc tế khác gì so với mô hình truyền thống.

Theo TS David Hoang, Asia Vietnam xem Ngày hội tuyển sinh không chỉ là hoạt động tuyển sinh đơn thuần mà còn là cơ hội để kết nối với thế hệ học sinh đang quan tâm tới các lĩnh vực định hình tương lai như AI, kinh tế số và công nghệ bán dẫn.