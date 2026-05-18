Chương trình quốc tế chuẩn Phần Lan mang cơ hội học công nghệ toàn cầu đến Việt Nam

SVO - Các ngành học liên quan đến AI, an ninh mạng, dữ liệu lớn và kinh doanh quốc tế tại Finland Metropolia Vietnam nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, năm 2026, diễn ra vào ngày 17/5.

Finland Metropolia Vietnam là chương trình hợp tác quốc tế giữa Đại học Khoa học Ứng Dụng Metropolia Phần Lan (Metropolia) và Đại học FPT. Năm học 2026 - 2027, chương trình tuyển sinh trong khuôn khổ các chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học FPT, với tổng chỉ tiêu giới hạn là 150 sinh viên.

Với quy mô lớp học theo tiêu chuẩn châu Âu, nhà trường ưu tiên chất lượng đào tạo hơn số lượng tuyển sinh, nhằm xây dựng môi trường học tập có tính tương tác cao, nơi mỗi sinh viên được quan tâm, định hướng và phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Mô hình giáo dục ứng dụng tiên tiến của Finland Metropolia Vietnam chú trọng Active Learning và Project-Based Learning.

Chia sẻ với phóng viên, TS Hoàng Việt Hà - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế FPT, Giám đốc Finland Metropolia Vietnam cho biết, năm nay, Finland Metropolia Vietnam tuyển sinh hai ngành học mũi nhọn gồm: Công nghệ thông tin thông minh (Smart IT) và Kinh doanh quốc tế (International Business). Trong đó, ngành Công nghệ thông tin thông minh tập trung vào các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn trên toàn cầu như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Mạng máy tính (Network), An ninh mạng (Cyber Security) và Dữ liệu lớn (Big Data & Analytics).

Đối với ngành Kinh doanh quốc tế, chương trình đào tạo hướng tới phát triển nguồn nhân lực có tư duy quản trị hiện đại, khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh số và hội nhập quốc tế. Sinh viên có thể lựa chọn các định hướng chuyên sâu như Logistics hoặc Marketing.

Finland Metropolia Vietnam áp dụng phương thức xét tuyển học bạ THPT. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc các năm trước đó (hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài tương đương), có điểm trung bình lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên, điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12 tối thiểu 6.5 và đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 để nhập học các chuyên ngành.

Điểm nổi bật của chương trình là sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam sẽ nhận bằng Cử nhân chính thức do Metropolia University of Applied Sciences cấp – trường đại học khoa học ứng dụng lớn nhất Phần Lan, nổi tiếng với mô hình giáo dục đổi mới và thực tiễn hàng đầu châu Âu.

TS Hoàng Việt Hà - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế FPT, Giám đốc Finland Metropolia Vietnam chia sẻ: "Việc kết hợp với hệ sinh thái doanh nghiệp và công nghệ của FPT tại Việt Nam cũng giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, công nghệ mới cũng như cơ hội thực tập và việc làm ngay trong quá trình học tập".

Chương trình học được triển khai 100% theo nguyên bản của Metropolia, với nội dung đào tạo tương đương tại Phần Lan và đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế. Ngoài học tập tại Việt Nam, sinh viên cũng có thể chuyển tiếp sang Phần Lan, với sự công nhận tương đương hoàn toàn giữa hai môi trường đào tạo.

Mô hình giáo dục ứng dụng tiên tiến của Finland Metropolia Vietnam chú trọng Active Learning và Project-Based Learning, cho phép sinh viên tham gia mini project, dự án doanh nghiệp và hoạt động thực tiễn ngay từ những năm đầu để phát triển năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề và thích nghi trong môi trường quốc tế.

Theo chương trình, đây là cách tiếp cận giúp sinh viên phát triển năng lực sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và thích nghi trong môi trường quốc tế. Đồng thời, việc kết hợp với hệ sinh thái doanh nghiệp và công nghệ của FPT tại Việt Nam cũng giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, công nghệ mới cũng như cơ hội thực tập và việc làm ngay trong quá trình học tập.

Đặc biệt, với nhiều chính sách học bổng khuyến khích trong 3 năm đầu triển khai, sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận chương trình đại học chuẩn châu Âu với mức chi phí hợp lý nhưng vẫn nhận được giá trị bằng cấp và trải nghiệm quốc tế tương đương.

Tại Ngày hội tuyển sinh năm nay, gian tư vấn của Finland Metropolia Vietnam được thiết kế theo hướng trải nghiệm công nghệ trực quan. Học sinh và phụ huynh có cơ hội tương tác với các mô hình công nghệ thông minh, sản phẩm sáng tạo do sinh viên nghiên cứu và phát triển dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu 1:1, với đội ngũ giảng viên, chuyên gia công nghệ và cán bộ tuyển sinh nhằm hỗ trợ học sinh xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, giải đáp băn khoăn về lựa chọn ngành nghề trong mùa tuyển sinh.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh là quỹ học bổng trị giá 30 tỷ đồng dành cho các tài năng công nghệ trẻ năm 2026. Theo giới thiệu từ chương trình, học sinh có thành tích học tập xuất sắc sẽ được hướng dẫn trực tiếp quy trình nộp hồ sơ và tiếp cận các suất học bổng lên tới 50%.

Trong bối cảnh AI và công nghệ đang thay đổi nhanh chóng thị trường lao động, Finland Metropolia Vietnam cho rằng, ngoài kiến thức chuyên môn, học sinh cần chủ động rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc liên ngành và tinh thần thích nghi với sự thay đổi của công nghệ. Đồng thời, tiếng Anh cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp sinh viên tiếp cận tri thức quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu.