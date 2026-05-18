Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đào tạo nguồn nhân lực khối ngành khoa học công nghệ trong giai đoạn mới

SVO - Từ tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW đến Quyết định 21/2026/QĐ-TTg, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước. Trong dòng chảy đó, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS) đã khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo đa ngành, có thế mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ, dữ liệu, bán dẫn, STEM, các lĩnh vực liên ngành và triển khai ứng dụng vào thực tiễn; từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đại học số một cách bền vững.

Khi công nghệ chiến lược đặt ra yêu cầu mới cho giáo dục đại học

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp đó, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo hành lang định hướng quan trọng để các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực công nghệ ưu tiên.

Từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến đến công nghệ xanh và chuyển đổi số, tất cả đều cần một nền tảng căn bản: nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây chính là điểm giao thoa giữa chiến lược phát triển quốc gia và sứ mệnh của các trường đại học.

Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức. Trường đại học phải trở thành đại học số, nơi hình thành năng lực công nghệ, tư duy khoa học, năng lực nghiên cứu, năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng cho người học.

Với Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, yêu cầu này vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Nhà trường phấn đấu trở thành đại học số; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cập nhật chương trình đào tạo, phát triển các ngành học gắn với công nghệ chiến lược, đồng thời tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu xã hội.

TNUS đào tạo nhiều ngành khoa học - công nghệ đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực mới

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 40 chương trình đào tạo, bao phủ nhiều lĩnh vực: khoa học tự nhiên, công nghệ, dữ liệu, bán dẫn, STEM, tài nguyên và môi trường, ngôn ngữ, truyền thông, luật, du lịch, quản lý và các ngành định hướng giảng dạy.

Ở nhóm công nghệ số, Nhà trường chú trọng phát triển các ngành như Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Toán tin và Toán học, gắn với xu hướng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong xây dựng nền kinh tế số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Đáng chú ý, việc Nhà trường mở và đẩy mạnh đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn cho thấy sự chủ động bắt nhịp với định hướng phát triển công nghệ chiến lược quốc gia. Trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn đang trở thành lĩnh vực cạnh tranh toàn cầu, việc chuẩn bị nguồn nhân lực có nền tảng về vật lý, toán học, công nghệ, vật liệu và kỹ thuật là yêu cầu cấp thiết.

Ở nhóm khoa học tự nhiên và công nghệ ứng dụng, các ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược và Khoa học tự nhiên tích hợp STEM tiếp tục là nền tảng quan trọng để phát triển nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng khoa học vào đời sống.

Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, các ngành Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường và Địa lý học có nhiều dư địa tham gia giải quyết các bài toán lớn như biến đổi khí hậu, quản trị tài nguyên, kinh tế tuần hoàn, công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Không chỉ các ngành kỹ thuật - công nghệ, những lĩnh vực như Báo chí, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc học, Luật, Du lịch và Quản lý cũng đang đứng trước yêu cầu đổi mới trong thời đại số. Truyền thông số, dữ liệu truyền thông, công nghệ nội dung, pháp lý số, du lịch thông minh và giao tiếp liên văn hóa đang tạo ra những không gian nghề nghiệp mới cho người học.

Điều đó cho thấy đào tạo nhân lực trong giai đoạn mới ở Trường Đại học Khoa học không chỉ là việc đào tạo các ngành công nghệ mà còn là sự chuyển động của toàn bộ hệ sinh thái giáo dục đại học số.

Đội ngũ giảng viên mạnh – nền tảng để đào tạo nhân lực chất lượng cao

Một trong những thế mạnh quan trọng của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là đội ngũ giảng viên, trong đó gần 60% là tiến sĩ, phó giáo sư có năng lực giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm đào tạo.

Tại các đơn vị đào tạo khoa học - công nghệ của Nhà trường, đội ngũ giảng viên không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ giảng dạy mà còn tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, triển khai đề tài, công bố khoa học, kết nối và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; qua đó tạo ra môi trường và cơ hội để sinh viên làm chủ các phương pháp học tập hiện đại, từ đó kiến tạo tri thức và phát triển năng lực nghề nghiệp.

Theo chia sẻ của PGS.TS. Nguyễn Xuân Ca - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ, Viện hiện có lợi thế khi 100% giảng viên có học vị tiến sĩ, trong đó hơn 70% có học hàm phó giáo sư. Đây là nền tảng thuận lợi để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực như công nghệ bán dẫn, vật liệu tiên tiến, công nghệ ứng dụng và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp.

Nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo và chuyển giao tri thức

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong toàn Đại học Thái Nguyên về nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn 2021-2025, cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã chủ nhiệm và triển khai 3 đề tài độc lập cấp Nhà nước, 13 đề tài Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted), 28 đề tài cấp Bộ cùng hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; đồng thời công bố 1.376 công trình khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 576 bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus, đồng thời hướng dẫn 321 sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

Những con số này cho thấy nghiên cứu khoa học không chỉ là hoạt động của giảng viên mà còn là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái đại học số của Nhà trường. Từ các đề tài nghiên cứu nhỏ, sản phẩm mô phỏng, mô hình STEM, nhà thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến các công trình công bố quốc tế, sinh viên TNUS được khuyến khích tiếp cận khoa học từ sớm, rèn luyện tư duy độc lập và khả năng giải quyết vấn đề.

Tinh thần này phù hợp với yêu cầu mới của giáo dục đại học: đào tạo không tách rời nghiên cứu, nghiên cứu không tách rời thực tiễn.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học nhấn mạnh: “Đào tạo đại học trong giai đoạn mới không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn phải giúp sinh viên hình thành năng lực nghiên cứu, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Một trong những mục tiêu quan trọng của Nhà trường là đưa hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn với chiến lược phát triển quốc gia và nhu cầu thực tiễn của xã hội”.

Tham gia Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ: lan tỏa hình ảnh TNUS hiện đại, đổi mới

Trong tinh thần hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức, phối hợp cùng các đơn vị liên quan.

Đây là dịp quan trọng để Nhà trường giới thiệu trực tiếp tới học sinh trung học phổ thông, phụ huynh và xã hội các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, dữ liệu, bán dẫn, STEM, môi trường, hóa dược, công nghệ sinh học và các ngành liên ngành khác.

Tại Ngày hội, TNUS tập trung truyền thông các ngành học gắn với nhu cầu nhân lực mới như Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Công nghệ bán dẫn, Toán tin, Khoa học tự nhiên tích hợp STEM, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Không chỉ giới thiệu thông tin tuyển sinh, Nhà trường còn hướng tới tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh: chọn ngành không chỉ theo xu hướng nhất thời mà cần dựa trên năng lực, sở thích, tính cách, khả năng phát triển lâu dài và nhu cầu của xã hội.

Tuyển sinh 2026: 40 chương trình đào tạo, đáp ứng nguồn lực cho xã hội trong giai đoạn mới

Năm 2026, với 40 chương trình đào tạo, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tiếp tục khẳng định định hướng phát triển đa ngành, liên ngành, hiện đại và gắn với thực tiễn. Các chương trình đào tạo của Nhà trường không chỉ phục vụ nhu cầu học tập của thí sinh khu vực trung du, miền núi phía Bắc mà còn mở rộng cơ hội cho học sinh trên cả nước quan tâm tới các ngành khoa học, công nghệ, giáo dục, truyền thông, ngôn ngữ, luật, du lịch, quản lý và môi trường.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhu cầu nhân lực không còn chỉ dừng lại ở bằng cấp mà còn đòi hỏi người học có năng lực thích ứng, kỹ năng số, tư duy phản biện, khả năng học tập suốt đời và năng lực làm việc trong môi trường liên ngành. Đây cũng là định hướng mà TNUS đang theo đuổi trong quá trình đổi mới đào tạo.

Nhà trường đang từng bước điều chỉnh chương trình theo hướng tăng cường thực hành, trải nghiệm, nghiên cứu ứng dụng, chuyển đổi số trong dạy học, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, địa phương và doanh nghiệp.

Từ Nghị quyết 57-NQ/TW đến Quyết định 21/2026/QĐ-TTg, có thể thấy một định hướng nhất quán: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực quan trọng của quốc gia trong giai đoạn tới. Với nền tảng đội ngũ giảng viên vững mạnh, nhiều ngành đào tạo gắn với công nghệ chiến lược và định hướng nghiên cứu ứng dụng, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đang chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Trong cuộc chuyển động lớn ấy, vai trò của đại học không chỉ dừng lại ở đào tạo nghề nghiệp mà còn là chuẩn bị cho người học năng lực học hỏi, thích nghi và sáng tạo trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

