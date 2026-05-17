Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) mở thêm ngành Tâm lý học giáo dục liên văn hóa, năm 2026

Lê Vượng - Hoàng Giang

SVO - Năm 2026, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tuyển sinh 16 ngành đào tạo, với tổng chỉ tiêu 2.800 sinh viên, đồng thời điều chỉnh nhiều nội dung trong đề án tuyển sinh theo quy chế mới của Bộ GD - ĐT và ĐHQG Hà Nội.

Thông tin được nhà trường chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, diễn ra ngày 17/5, tại trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Theo đại diện nhà trường, mùa tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi liên quan đến 4 phương thức xét tuyển, công thức tính điểm, quy đổi điểm cộng, quy đổi điểm IELTS và hệ thống tổ hợp xét tuyển.

Điểm mới đáng chú ý nhất là việc trường mở thêm hai chương trình đào tạo mới gồm: Chương trình tài năng Trung Quốc học, dành cho lãnh đạo toàn cầu và ngoại giao văn hóa, thuộc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; cùng ngành Tâm lý học giáo dục, với chương trình đào tạo Tâm lý học giáo dục liên văn hóa.

Không khí sôi nổi tại gian tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Nhà trường đánh giá, các điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh năm nay sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn các chương trình đào tạo phù hợp với năng lực bản thân, trong khi các ngành đào tạo cũng thuận lợi hơn trong việc tuyển chọn thí sinh đáp ứng yêu cầu học tập.

Liên quan đến việc mở ngành Tâm lý học giáo dục liên văn hóa, đại diện trường cho biết, đây là bước phát triển tiếp theo trong định hướng đào tạo liên ngành của nhà trường.

Bên cạnh các ngành ngôn ngữ và sư phạm truyền thống, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) đã triển khai đào tạo chương trình liên kết quốc tế ngành Kinh tế - Tài chính suốt 16 năm, chương trình Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia trong 4 năm, cùng chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ trong 2 năm qua.

Theo nhà trường, ngành Tâm lý học giáo dục được mở mới dựa trên kinh nghiệm và bề dày truyền thống của Khoa Tâm lý và Giáo dục Khai phóng, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động về nguồn nhân lực vừa có kiến thức tâm lý học, giáo dục học, vừa có năng lực ngoại ngữ để làm việc trong môi trường quốc tế và liên văn hóa.

Đại diện trường cho biết, trong bối cảnh đào tạo ngoại ngữ ngày càng gắn với liên ngành và chuyển đổi số, các ngành học mới đều được nghiên cứu và phát triển phù hợp với thế mạnh của nhà trường, nhu cầu xã hội, cũng như cam kết về cơ hội việc làm cho người học. Nhà trường cũng đặt mục tiêu hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện năng lực nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

